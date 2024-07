Maite Alberdi, Costa-Gavras y Ozon se suman a la lucha por la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián

Los nuevos largometrajes de Maite Alberdi, Edward Berger, Gia Coppola, Costa-Gavras, Kiyoshi Kurosawa, Mike Leigh, Diego Lerman, Joshua Oppenheimer y François Ozon competirán por la Concha de Oro junto a los debuts de Laura Carreira y Xin Huo, incluidos también en la Sección Oficial de la 72ª edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 20 al 28 de septiembre.

Maite Alberdi (Santiago de Chile, 1983) participará por primera vez en la pugna por la Concha de Oro con su primer largometraje de ficción, El lugar de la otra, adaptación de uno de los casos recogidos en Las homicidas, ensayo de Alia Trabucco Zerán. Alberdi cuenta la historia real de la escritora María Carolina Geel, que en 1955 mató a tiros a su amante.

On Falling, que retrata la precaria vida de una trabajadora portuguesa en un enorme almacén de Escocia, es el debut en el largometraje de Laura Carreira (Oporto, 1994). En la experiencia previa de la cineasta lusa afincada en Edimburgo destacan los cortos Red Hill (2018), que ganó el Premio New Visions del Festival de Edimburgo y fue nominado en los Premios BAFTA Escocia, y The Shift (2020).

Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis y Dave Bautista forman parte del reparto de The Last Showgirl, nuevo largometraje de Gia Coppola (Los Ángeles, 1987), que presentó Palo Alto (2013) y Mainstream (Popular, 2020) en la Mostra de Venecia. Su filme es el retrato de una veterana bailarina situada en la encrucijada cuando cierra el espectáculo en el que ha trabajado durante 30 años.

Homenajeado con el Premio Donostia en 2019, año en que se proyectó Adults in the Room (Comportarse como adultos), el realizador franco-griego Costa-Gavras (Loutra-Iraias, 1933) regresará a la Sección Oficial, donde presentó Le capital (El capital, 2012). Su nuevo trabajo, Le dernier souffle / Last Breath, recoge las reflexiones sobre la vida de un médico de cuidados paliativos y un escritor.

Edward Berger (Wolfsburgo, 1970), cuya película anterior, Im Westen nichts Neues (Sin novedad en el frente, 2022), ganó varios Oscar, entre ellos el de Mejor película internacional, concursará con Conclave (Cónclave).

Después de ser guionista en títulos como Shower (La ducha, 1999), Kung Fu Hustle (2004), Curiosity Kills The Cat (2006) o The Monkey King (2014), Xin Huo (Beijing, 1980) debutará tras la cámara con Bound in Heaven. La directora china narra la peripecia de un enfermo terminal y una joven atrapada por la violencia que inician una huida contrarreloj a lo largo de varias ciudades.

La competición incluirá también la proyección de Hebi no michi / Serpent’s Path, una película de Kiyoshi Kurosawa (Kobe, 1955) sobre un hombre que urde un plan para vengar la brutal muerte de su hija. La película es una nueva versión del filme homónimo que el propio Kurosawa dirigió en 1998 y que diez años después fue programado en la retrospectiva temática Japón en negro del Festival de San Sebastián.

También se estrenará en la Sección Oficial el británico Mike Leigh (Salford, 1943), que presentó en Perlak la película con la que logró la Palma de Oro en Cannes, Secrets and Lies (Secretos y mentiras, 1996).

Diego Lerman (Buenos Aires, 1976) regresa por tercera vez a la competición con El hombre que amaba los platos voladores, un filme sobre la creación audiovisual de presencia alienígena más recordada de la televisión argentina. La Sección Oficial también acogerá The End, la primera incursión en el cine de ficción de Joshua Oppenheimer (Austin, Texas, 1974).

En Quand vient l'automne / When Fall Is Coming (Cuando cae el otoño), protagonizada por Hélène Vincent, Josiane Balasko, Ludivine Sagnier y Pierre Lottin, François Ozon (París, 1967) cuenta la historia de una mujer jubilada cuya vida cambia al conocer a un hombre, el hijo de una amiga, recién salido de prisión. El filme supondrá la sexta participación del realizador francés en la Sección Oficial, donde ganó la Concha de Oro y el Premio del Jurado al mejor guion con Dans la maison / In The House.

Estos títulos se suman a Emmanuelle, el filme de Audrey Diwan que inaugurará la Sección Oficial a concurso, y a las películas con producción española que competirán por la Concha de Oro anunciadas recientemente: Soy Nevenka / I am Nevenka, de Iciar Bollain; El llanto / The Wailing, de Pedro Martín-Calero; Los destellos / Glimmers, de Pilar Palomero, y Tardes de soledad, de Albert Serra.