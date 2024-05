Documenta Madrid, una ventana al mundo para una cinefilia inconformista

Buque insignia de Cineteca Madrid y símbolo de una cinefilia inconformista e inquieta, Documenta Madrid regresa del 28 de mayo al 2 de julio con el objetivo de ser una ventana al mundo, a sus conflictos y a sus quimeras, a través del cine documental más arriesgado del panorama nacional e internacional.

El festival está atravesado en esta edición, su número 21, por dos pilares temáticos: en primer lugar, el aprendizaje acerca de lo que significa filmar una ciudad, Madrid en este caso; en segundo lugar, una reflexión en torno a qué es el cine.

El eje temático centrado en la aventura de Filmar Madrid rinde homenaje al excéntrico cineasta de culto francés Marcel Hanoun, contemporáneo de la Nouvelle Vague, que tras dos relativos éxitos, Una historia simple (1959) y La octava hora (1960), y desencantado con la industria, acabó desarrollando como nadie antes el ensayo fílmico, con películas que versaban irónicamente sobre la preparación del propio filme.

El festival proyectará su célebre Octobre à Madrid (1967), la película más representativa del estilo de Hanoun, un enamorado de España que recorrió el país de esquina a esquina. El filme muestra el itinerario clásico por la capital y distintos encuentros, destacando el que tuvo con Luis García Berlanga durante el rodaje de El verdugo.

Además, Documenta Madrid ha impulsado el filme 50 ans de Octubre à Madrid, del cineasta y diarista de Trinidad y Tobago Joseph Morder que, con material que ha reunido durante años, homenajea a la cinta de Hanoun. Su proyección inaugura el festival.

'50 ans de Octubre à Madrid', de Joseph Morder

Dentro de esta misma temática, el taller Lo que queda, con el colectivo artístico Paco Graco y el director de cine Juan Cavestany, profundizará en cómo encontrar las historias de Madrid. Y la sección Imaginar Madrid reunirá algunos de los trabajos de ciudad que Intermediae Matadero ha realizado con cineastas como Gabriel Azorín, Óscar Vincentelli y Terrorismo de autor.

La dimensión física del cine

El otro eje temático del festival pone el foco en su dimensión material y física del cine. La presencia de filmaciones en 16mm dentro de la programación del festival viene a subrayar que el cine no es solo un medio técnico, sino una materialización tangible de la creatividad cinematográfica.

Y como parte de esta reflexión, Documenta Madrid invita a crear la imagen del festival a la cineasta Laida Lertxundi, que ha mostrado su obra en el MoMa o la Tate Modern, cuyo inconfundible estilo está ligada a la sensualidad y al grano de la película de 16 mm.

Además, Christoph Huber, comisario del Museo del Cine Austriaco, impartirá el ciclo Cámaras Lúcidas, con proyecciones en formato analógico de 32 películas del cine experimental austriaco del siglo XX, incluyendo una versión restaurada del largometraje Wienfilm 1896-1976, “una especie de antología sobre Viena desde los inicios del cine hasta el presente”, según su director, el mítico Ernst Schmidt Jr.

Sección oficial: mirar al pasado con distintas ópticas

La Sección Competitiva, que podrá verse íntegra en Cineteca Madrid, cuenta con 13 títulos en la Competición Nacional y otros 13 en la Internacional, seleccionados de entre las 1.566 películas de 20 nacionalidades distintas.

Las películas de la Competición Nacional giran en torno a relatos de vida social y personal que miran al pasado con diferentes ópticas, como La Hojarasca, de Macu Machín -que se estrenó en la Berlinale-, o Lavadoiro, de Ana Amado y Lois Patiño.

'Lavadoiro'

Además, otros títulos se centran en la relación de las personas con la tecnología y con el aprendizaje de la vida, como Lost Dreams (Sueños perdidos), de Miguel Ariza, o Los restos del pasar, de Luis (Soto) Muñoz y Alfredo Picazo. Por último, algunos filmes se acercan a lo sensorial con títulos como El canto de los años nuevos, de Alexander Cabeza Trigg.

Los 13 títulos de la Competición Internacional reparan también en el cruce de la Historia con mayúsculas y las pequeñas historias anónimas -es el caso de Avalancha, de Daniel Cortés; o Anqa, de Helin Çelik-; en la fantasía como motor de reflexión -City of poets, de Sara Rajaei, o La historia se escribe de noche, de Alejandro Alonso Estrella-; o en el cine como herramienta de exploración interior y relacional -The roller, the life, the fight (El patín, la vida, la lucha), de Elettra Bisogno y Hazem Alqaddi-.

Corte Final, la sección dirigida a películas en fase final de producción o coproducción española, ha seleccionado este año cuatro proyectos de entre las 43 candidaturas recibidas: Dream of Another Summer (Sueña en otro verano), de Irene Bartolomé; Fósiles del mar blanco, de Lina Gorbaneva; El vol de la cigonya (El vuelo de la cigüeña), de Soumaya Hidalgo y Berta Vicente Salas; y Krakatoa, de Carlos Casas.

Grandes nombres y grandes estrenos

El Museo Reina Sofía dedica una retrospectiva al gran cineasta Billy Woodberry, uno de los fundadores del movimiento L.A. Rebellion.

En el ciclo, titulado La rebelión de las raíces. El cine de Billy Woodberry, se proyectarán cinco películas, atravesadas por la preocupación social del cineasta, que homenajean a figuras como el activista senegalés Ousmane Sembène o el poeta beat afroamericano Bob Kaufman, o que narran historias sociales marcadas por la discriminación.

Además, el cineasta ofrecerá una conferencia magistral y estrenará en España Mário, su último filme, en torno a la figura del poeta revolucionario angoleño Mário Pinto de Andrade.

Por su parte, Filmoteca Española ofrece Los barrotes del destierro. Documental iraní en el exilio, un programa que nos adentra en la poderosa obra de la comunidad cinematográfica iraní fuera de su país.

Dos grandes cineastas femeninas arrancan y cierran el programa, Mania Akbari y Sara Dolatabadi, a las que se suman los directores Ehsan Khoshbakht y Mehran Tamadon, para mostrar entre todos diferentes perspectivas de la realidad de Irán.

También se suma a la programación Fundación Casa México, que presenta Días de guardar. Documental político de los 70 en México, un ciclo de seis películas agrupadas en dos programas. Uno sobre los cambios sociales acaecidos en México durante los años 70 y el cine militante del momento con filmes como Vida de ángel, de Ángeles Necochea, documental que recoge el testimonio de distintas mujeres sobre el trabajo doméstico y los roles de género.

El segundo programa reflexiona sobre las huellas de la nueva modernidad mexicana, una sociedad marcada por el consumo, el desencanto y los sueños irrecuperables con, entre otros, Tarahumaras 78, de Raymonde Carasco, que muestra cómo se llevó a cabo la reunión de los indios tarahumaras.

Una sesión con Morgan Quaintance

Un año más, los alumnos de la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid) proponen la obra de un cineasta que les conmueva y les motive: esta vez Morgan Quaintance.

Durante dos sesiones y una clase magistral, Sampling Echoes indagará sobre la capacidad del londinense para valerse tanto de trozos de elementos de distintos orígenes como de sus repeticiones, y funcionar con la improvisación y la intuición musical.

El ciclo arranca con la presentación y el coloquio con Morgan Quaintance alrededor de la serie Miniatures, ocho cortometrajes en los que ahonda en el espíritu punk de la juventud, basados en parte en material grabado durante su adolescencia. Para pasar a relatos de autoficción como Surviving You, Always y A human certainty. Y terminar con cinco películas que narran la misma realidad a través de diferentes personas, cámaras, palabras e imágenes.

Clausurará el certamen el artista Fernando Vacas con una composición musical para honrar el legado del creador Val Del Omar, con la proyección de piezas restauradas y digitalizadas del creador y poeta granadino.