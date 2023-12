'La sociedad de la nieve' competirá en los Globos de Oro: nominada a mejor película de habla no inglesa

La película española 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, logró una nominación a la 81 edición de los Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa, informó este lunes la organización de los premios.



Los otros filmes que optan al galardón en dicha categoría son la francesa 'Anatomy of a Fall'; la finlandesa 'Fallen Leaves'; la italiana 'Io Capitano'; la estadounidense 'Past Lives' y la estadounidense-británica-polaca 'The Zone of Interest'.



La película de Bayona fue la encargada de clausurar el pasado Festival de Cine de Venecia y fue la elegida para representar a España en la 96 edición de los premios Óscar.



Protagonizada por Enzo Vogrincic, Simón Hempe y Matías Recalt, 'La sociedad de la nieve' trata sobre la tragedia aérea de Los Andes de 1972 y supone el regreso de Bayona al castellano quince años después de su aclamada ópera prima, 'El orfanato' (2007).



La película fue producida por Netflix y relata las dificultades y profundos dilemas a los que se enfrentaron los jóvenes uruguayos para sobrevivir, incluida la antropofagia, y ha contado con la implicación en el proyecto de los verdaderos protagonistas.

Por su parte, el chileno Pedro Pascal ha sido nominado como mejor actor de serie dramática para la 81 edición de los Globos de Oro gracias a su papel de Joel en 'The Last of Us' (Max). Pascal competirá con tres actores del reparto de 'Succession' -Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong-, así como con Gary Oldman por 'Slow Horses' y Dominic West por 'The Crown'.

'Succession' y 'The Crown' pugnarán por el Globo de Oro a mejor serie dramática con 'The Last of Us', 'The Morning Show', '1923' y 'La diplomática'.

'Beef' y 'Fargo' han sido nominadas como mejores series limitadas. Los demás finalistas en esta categoría son 'La luz que no puedes ver', 'Todos quieren a Daisy Jones', 'Fellow Travelers' y 'Cocina con química'.

