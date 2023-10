Elisenda Nadal, Premio de Comunicación Alfonso Sánchez de la Academia de Cine

La periodista catalana Elisenda Nadal, responsable durante 45 años de la revista Fotogramas, ha sido reconocida con el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez, galardón con el que la Academia de Cine distingue la labor de los medios y sus profesionales para divulgar y promocionar el cine español.

En su duodécima edición, este premio ha recaído Nadal “por su constancia y capacidad de innovación en la dirección de la revista, convirtiéndola en un referente ineludible para los cinéfilos españoles, y por su inteligencia para descubrir a las firmas más talentosas”, ha destacado la Junta Directiva de la institución.

La periodista se ha mostrado "sorprendida y muy ilusionada" con el premio que le ha concedido la Academia de Cine, "porque estuve muy en contacto con dos de sus fundadores, el productor Alfredo Matas y el director Luis García Berlanga”.

Nadal empezó a cultivar su pasión por el cine y el periodismo en casa. Sus padres, Antonio Nadal-Rodó y María Fernanda Gañán, ambos periodistas, fundaron en plena posguerra española Fotogramas (1946), la primera revista de cine de nuestro país durante siete décadas. Posteriormente, el matrimonio fundó la revista Garbo (1953-1987), centrada en asuntos de entretenimiento y corazón.

“He vivido este oficio desde muy pequeña. Mis padres eran periodistas y comencé a trabajar con ellos. Salía del colegio y me iba a leer las revistas extranjeras que compraban. Siempre he estado muy atenta a lo que se hacía fuera, a las publicaciones nuevas y a la gente que empezaba", rememora la periodista en declaraciones a la Academia de Cine.

En los años sesenta, Nadal se convierte en subdirectora y en 1970 asumió la dirección de Fotogramas. Durante este tiempo compaginó su responsabilidad en la revista de cine con la dirección editorial de las publicaciones Fantastic Magazine, Qué Leer y Clio, además del Anuario Fotogramas de Cine, los libros de la colección Cuadernos de Cine y el suplemento La Vanguardia Mujer.

Nadal encabezó algunas de las renovaciones más importantes de la revista, introduciendo ese Nuevo Periodismo estadounidense a España y apostando por tratar no solo temas de cine, sino también de diseño, música, cómics o ecología. "Nuestra marca era entretener e informar y, a partir del mundo del cine, hablar de música, literatura, arquitectura… Todavía me interesa todo”, asegura.

"Lo que me enseñaron en la Escuela de Periodismo no lo usé en la redacción. Leía la prensa anglosajona y yo quería escribir de manera más natural. Como le dije a Maruja Torres: ‘escribe como hablas, es mucho más divertido’”, apunta la también conocida Madame la Directrice, debido a una de sus secciones icónicas de la revista.

Con ella al frente de la revista, desfilaron por sus páginas firmas tan prestigiosas como Ricardo Muñoz Suay, Oriana Fallaci, Enrique Vila-Matas, Cristina Fernández Cubas, José Luis Guarner, Terenci Moix, Lola Salvador, Rosa Montero, Maruja Torres, Jaume Figueras, Ángel Casas, Fernando Méndez-Leite, Isabel Coixet, Enrique Brasó, José María Carreño, Patricia Ferreira y Manuel Hidalgo.

“Lo he pasado muy bien. Conocí a gente fantástica que empezaba. Yo era la directora sí, pero éramos amigos, y todos estábamos experimentando, lo vivíamos todo con mucha ilusión y estábamos felices por poder ver aquí todas las películas, ya no teníamos que viajar fuera. Disfrutábamos de las sesiones de madrugada, del cine que veíamos en esas pantallas gigantes que te arropaban. Ahora es otro mundo, que ni juzgo ni critico, y yo he vivido los dos”, rememora la periodista.

En 2007, Elisenda Nadal pasó el testigo a su hijo Toni Ulled, que estuvo al frente de Fotogramas hasta 2018. Desde entonces, la familia dejó de estar al frente de la revista y la periodista Julieta Martialay se convirtió en directora.

En sus anteriores ediciones el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez ha recaído en ‘Versión española’, Diego Galán, Antonio Gasset, Oti Rodríguez Marchante, Conxita Casanovas, ‘Cartelera Turia’, Yolanda Flores, Nuria Vidal, Carles Francino, Begoña Piña, Anton Merikaetxebarria y Chusa L. Monjas.

