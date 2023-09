Javier Bardem no recogerá el Premio Donostia en esta edición por la huelga de actores en Hollywood

La entrega del Premio Donostia 2023 del Festival de Cine de San Sebastián a Javier Bardem se pospondrá hasta la edición de 2024 "debido a las limitaciones que le impone la huelga convocada por el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA)", según asegura una información difundida por el propio festival.

El director de la cita donostiarra, José Luis Rebordinos, ha explicado este viernes, durante la presentación oficial de la 71ª. edición, que Bardem será, como se ha anunciado, el Premio Donostia 2023, pero la huelga de actores le impide participar en la gala de entrega, por lo que el festival ha decidido posponer la entrega al próximo año de acuerdo con el actor.

Su visita habría tenido lugar el viernes 22 de septiembre, treinta años después de la primera visita de Bardem al festival, en 1993, con motivo de la proyección de Huevos de oro (Bigas Luna) en la Sección Oficial. El anuncio del reconocimiento, que se anunció el 12 de mayo de este año, iba acompañado por el lanzamiento del cartel oficial de esta edición, cuyo rostro es protagonista.

[Javier Bardem protagoniza el cartel del Festival de San Sebastián y recibirá un Premio Donostia]

Bardem es el actor español de mayor reconocimiento internacional en la actualidad, con más de un centenar de galardones, entre los que figuran el Óscar, el Globo de Oro y el BAFTA por No es país para viejos (2007). Además, ha conquistado el Goya por sus actuaciones en Días Contados (1994), Boca a boca (1995), Los lunes al sol (2002), Mar adentro (2004), Biutiful (2010) y El buen patrón (2021), además de a la mejor película documental como productor de Hijos de las nubes, la última colonia (2012).

La ceremonia de inauguración se celebrará el 22 de septiembre, y aunque no contará con la presencia del actor español, sí se entregará un Premio Donostia al cineasta de animación japonés Hayao Miyazaki, cuya última película, Kimitachi wa do ikiru ka / The Boy and the Heron (El chico y la garza), abre el Zinemaldia. El director de El viaje de Chihiro se conectará virtualmente, ya que se encuentra en Japón, desde donde enviará un vídeo de agradecimiento.

