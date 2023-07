El creador de los grandes villanos de Disney: "Muchos como Jafar son 'queer', pero no fue a propósito"

La exposición que conmemora el centenario llega a Europa.

Intro:

Andreas Deja (1957,Polonia) viaja desde su residencia habitual, Hollywood, Los Ángeles, exclusivamente al estreno europeo de la exposición especial de Disney por su cien aniversario en Munich, Disney100: The exhibition, la mayor exposición de artículos de las películas, que llegará en 2024 a Barcelona.

Deja no podía faltar en la celebración de este centenario. Es de los dibujantes con mayor prestigio dentro del los estudios, no sólo por haber animado a los grandes malvados de las grandes películas Disney (Scar en el Rey León, Jafar en Aladdin, Ursula en La Sirenita, etc.) sino por haberse regodeado de los 7 X ... los animadores originales / las manos derechas de Walt y los animadores originales de esta empresa que ha terminado conviertiéndose en la infancia de la mayoría de los niños de este planeta.

Ya está jubilado, pero sigue siendo uno grandes iconos de Disney .

En plena exposición, entre sus bocetos y cientos de artículos originales de todas las películas Disney, nos sentamos entre X y X. Está con jet lag, harto de entrevista por prensa internacional, pues es el más demandado de todo Munich en esos momentos, pues un artista de hollywood no pisa todos los días múnich. El Español se queda el último para entrevistas y aún así se muestra cercano, amable y conforme le vas preguntando sobre su trabajo, el brillo de sus ojos muestran que es su pasión, su vida, que incluso lo llevan a levantarse de su asiento para esceinificar una diveritda anécdota que vivió junto a Oprah Winfrey, que según él, "no le ha contado a nadie" / y nos desvela incluso una anédota que "no le ha contado a nadie", dice.

-

En uno de los recovecos de la exhbición. Nos sentamos con Dejas a charlar y rememorar todos los persoanjes que ha creado para Disney: los grandes villanos que todos conocemos.

P. ¿Hay algún objeto de esta exhibición al que le tengas algún cariño especial?

R. Hay algunos. La exhibición es impresionante, pero uno que me ha sorprendido mucho es el libro ilustrado de La Bella Durmiente. Puede pasar las páginas y luego en una pantalla ves la misma página, pero ladecoración del libro, los pájaros y todos los animalistos, comienzan a moverse y a animarse. Y eso simplemente no me lo esperaba.

Luego me siento orgullo cuando veo a mis personajes aquí, como la estatua de Jafar allí o también la de Hércules. Básicamente, esto me hace darme cuenta de que, de los cien años de Disney, yo he sido parte de eso durante 30 años. Es bastante tiempo.

P. Tengo curiosidad, cómo has estado trabajando estos 30 años y cómo es el proceso de creación de un personaje y cómo te diseñaron estas propuestas. Tenías que crear un personaje como la creación final. ¿Cambiaron mucho los personajes? Especialmente te pido Jaffa Egg, Aquiles. como coches.

Cómo ha sido el proceso de creación de sus personajes en estos 30 años? ¿Han sufrido muchas transformaciones desde que le lanzaban la propuesta inicial hasta el boceto final?

R. Han sido diferentes. Algunos de ellos salieron muy fáciles como Scar —El Rey León—. Creo que hice los primeros cinco dibujos de Scar y dije Lo único que no hice es que realmente le di un hombre negro porque pensé que se veía muy bien con el cupé, pero no tenía pelo. las mejillas aquí. Todo se estaba viniendo abajo con el negro, ¿verdad? Dije, tal vez quieras agregar eso. Fue el único cambio. Y así fue como, hecho. Y luego llegó el momento de animar, por supuesto. Entonces, para el aspecto, pero el que más me costó fue Hércules.

P. ¿Ha sido su personaje más difícil?

R. Simplemente no consegúia encontrar su estilo. Hércules es muy diferente. Todos los personajes se basaban en el trabajo de un ilustrador británico llamado Joe Scarf (min, 4.59). Y su estilo es muy puntiagudo, tiene líneas largas y curvas, ya sabes, y todos los demás personajes ya estaban diseñados, se desvanecen, se sienten el pequeño compañero y todos se ajustan al estilo gráfico.

Y no podía, no podía conducir a Hércules de esa manera porque esa no era su personalidad. Su personalidad era como si fuera muy tímido, también con las mujeres. Él solo quería ser un buen tipo. Entonces no podía usar ese estilo de animación.

Así que hablé con el ilustrador de diseño y le dije: ¿Por qué no volvemos al estilo de una estatua griega, para que parezca griego? Nariz recta, ojos redondos, labios redondos, así que hicimos todo eso, y luego su cabello, de estilo art déco en la forma en que le caen los rizos, etc.

Tuve que hacer algunas cosas gráficas inusuales, como las orejas, para que no pareciera demasiado realista porque en los otros personajes se también hacían eso. Entonces dije, déjame hacer una curva en la barbilla, un rizo aquí y otro allá, para que luego encajaran todas las otras curvas, pero me llevó su tiempo.



P. ¿Crees que también te costó más porque siempre has ilustrado a los villanos y de repente tenías que crear aun super héroe, a un dios?

R. Sí, son tareas muy diferentes, pero yo quise hacerlo. Me preguntaron: ¿Quieres hacer Hades —el malo de Hércules—, porque haces muy bien a los villanos? Y dije: No, si tengo elección quiero hacer algo diferente. Sabía que a la gente no se iba a reír tanto como con un villano, pero quería ver si era capaz.

Como animador quiero hacer cosas diferentes. Así que Hércules fue un cambio para mí, como también lo fue Lilo de Lilo Stitch. Tenía muchas ganas de hacer a esa niña porque me fascinaba como este pequeño personaje de dibujos animados tenía tantas emociones reales, frustraciones y tristeza en ella. Y, sin embargo, tenías que retratar eso de manera muy sutil. No se movía mucho, era muy sutil la forma en que se movía.

Al final son todos diferentes. Una de las cosas que más he disfrutado de trabajar para Disney ha sido poder hacer diferentes personajes, pero los villanos son geniales y más divertidos.

P. Hablando de villanos, hay muchas teorías de cómo Scar, el malo de El Rey León, se hizo su cicatriz en el ojo, ¿cuál es la tuya?

R. Siempre pensé que tuvo una pelea con otro león, tal vez con su hermano Mufasa, y le golpeó en el pómulo, pero no le llegó a rozar el ojo. Así que casi lo pierde por luchar, pero no lo veo demasiado importante darle explicación a esto. Dejemos un poco de misterio.

P. ¿Pudiste aprender mucho de los llamados Los Nueve Ancianos de Disney —los pioneros en la producción de las animaciones del estudio—?

R. Sí, pude conocer a siete de ellos. Dos ya habían fallecido.

Aprendí mucho de ellos por conversaciones, pero también porque Disney tiene un archivo enorme y básicamente han guardado todos los dibujos que se habían hecho alguna vez, millones de ellos. Entonces tuve acceso a ellos para poder estudiarlos.

Así que fue una gran escuela para mí tratar de averiguar cómo hacían ellos ciertas cosas, e inspirador. Por ejemplo, ves la escena de Sharekhan —el villano de El libro de la Selva—, alejándose hacia la jungla y miras la anatomía y el volumen y dices, ¡dios mío! Es me dio un impulso, ¿sabes? Fuen un plus haber tenido acceso al arte antiguo.

P. Mucha gente dice que muchos de tus villanos parecen homosexuales o 'queer'.

R. Lo había oído. Te juro que no fue a propósito. Pero si lo hice inconscientemente, puede que sea así.

Pero comencé con estos villanos como cualquier otro, mirando los guiones gráficos y escuchando su voz, y luego hice lo que pensé que era correcto que hicieran para ellos.

Algunos de ellos eran cursis, incluso la banda sonora. Así que tienes que exagerar algunos rasgos en la animación. Pero nunca pensé eso. Siempre pensé que Scar era heterosexual, Jafar, también, incluso Gaston quería casarse con Bella.

Siempre pensé que esa cicatriz era recta. Jafar es heterosexual, e incluso Gaston quiere casarse con Bella, ¿sabes? Pero hay esos momentos en los que piensas... puedo ver por qué la gente piensa eso.

Una anécdota divertida es que hace años, cuando Disney compra ABC —la cadena americana de televisión—. Oprah Winfrey era una de las grandes peridista de ABC por su programa, y me dijero: Adreas, Oprah Winfrey está en los estudios Disney, ¿puedes ir a tu deschapo para darle una pequeña charla sobre animación? Y así hice.

Oprah Winfrey entra en mi estudio con su gente y gente de Disney. Ve la escultura de Scar, va directa a ella y dice: Oye, ¿animaste a Scar?. Y yo dije, sí. Y ella dice: Todos mis amigos gays dicen que Scar es gay. ¿Es gay?

Esa fue nuestra primera conversación. Y dije: Puedo ver por qué la gente piensa eso, pero no lo pensé así porque originalmente Scar estaba interesado en Nala —mujer de Mufasa—, aunque eso realmente no de deja ver en la película, pero siempre tuve eso en mente. Así que diles a tus amigos gays que no, pero que si quieren pensar eso, está bien (risas).

El animador Andreas Deja posando junto a la escultura de Mickey en Disney100: The exhibition en Múnich.

Sigue los temas que te interesan