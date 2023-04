Víctor Erice regresa al Festival de Cannes con su primera película en 30 años

Venía sonando desde hace unas semanas y finalmente se ha hecho realidad. Víctor Erice regresa al Festival de Cannes, donde estrenó El sur en 1983 y ganó el Premio del Jurado con El sol del membrillo, donde capturaba el proceso artístico del pintor Antonio López, en 1992. La película, titulada Cerrar los ojos, estará en la sección no competitiva Cannes Première, donde comparecen los ultimos trabajos de grandes cineastas. Acompañan aquí a Erice el director francés Martin Provost o el japonés Takeshi Kitano.

Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, comenzó la rueda de prensa en la que ha desvelado la progamación del certamen, recordando a Carlos Saura, quién presentó varias películas en La Croisette. Después, anunció las películas de la sección oficial.

Destaca la presencia de los estadounidenses Wes Anderson (con Asteroid City, cuyo rodaje tuvo lugar en la localidad madrileña de Chinchón) y Todd Haynes (May December), del japonés Hirokazu Kore-eda (Monster), de los británicos Ken Loach (The Old Oak) y Jonathan Glazer (The Zone of Interest), de los italianos Nanni Moretti (Il Sol Dell'Avvenire), Marco Bellochio (Rapito) y Alice Rohrwacher (La Chimera), del finlandés Aki Kaurismäki (Fallen Leaves) y del alemán Wim Wenders (Perfect Days).

Hace unos días se anunció que Jean Du Barry, película de la francesa Maïween con Johnny Deep como protagonista, sería la película inaugural del festival y de la sección oficial. Además, Cannes también acogerá la presentación mundial de Indiana Jones y el Dial del Destino, el regreso de Harrison Ford al icónico personaje en el primer episodio de la saga que no dirige Steven Spielberg. Lo sustituye James Mangold.

El director de El espiritu de la colmena (1973), el único título español presente en la lista de las 100 mejores películas de la revista Sight & Sound, estrena en el festival Cerrar los ojos, la historia de una desaparición, que gira alrededor de los temas de la identidad y la memoria.

Además, el filme supone el reencuentro del director con Ana Torrent, que a los siete años abordó el papel protagonista de El espiritu de la colmena. En el reparto, aparecen también Manolo Solo, José Coronado, María León, Petra Martínez, Soledad Villamil, Mario Pardo, Elena Miquel y José María Pou, entre otros.

La película sigue a Julio Arenas, un célebre actor español que desaparece durante el rodaje de una película. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar.

Muchos años después, esta suerte de misterio vuelve a la actualidad a raíz de un programa de televisión que pretende evocar la figura del actor, ofreciendo como primicia imágenes de las últimas escenas en que participó, rodadas por el que fue su íntimo amigo, el director Miguel Garay. El principio y el final de una película inacabada.

El festival ya había anunciado la presencia de Pedro Almodóvar en la sección oficial, aunque fuera de concurso, con el cortometraje Strange Way of Life, un wéstern sobre la homosexualidad protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke.

Rodado en el desierto de Tabernas, en Almería, se trata de "un wéstern queer que cuenta la historia de dos hombres que se aman y en el que sus protagonistas se comportan de forma opuesta en la misma situación", ha explicado Almodóvar.

Además de Pascal y Hawke, en el reparto de Strange Way of Life también figuran los españoles Pedro Casablanc y Sara Sálamo, así como Jason Fernández, José Condessa, George Steane y Manu Ríos.

La presencia de cine español en esta edición de Cannes se reduce a la de estos dos maestros, mientras que en la sección oficial tan solo hay un filme iberoamericano, el brasileño Karim Aïnouz (Firebrand).

Sección Oficial

- JEANNE DU BARRY by MAÏWENN – Opening Film Out of Competition

- CLUB ZERO by Jessica HAUSNER

- THE ZONE OF INTEREST by Jonathan GLAZER

- FALLEN LEAVES by Aki KAURISMAKI

- LES FILLES D’OLFA by Kaouther BEN HANIA

(FOUR DAUGHTERS)

- ASTEROID CITY by Wes ANDERSON

- ANATOMIE D’UNE CHUTE by Justine TRIET

- MONSTER by KORE-EDA Hirokazu

- IL SOL DELL’ AVVENIRE by Nanni MORETTI

- L’ÉTÉ DERNIER by Catherine BREILLAT

- KURU OTLAR USTUNE by Nuri Bilge CEYLAN

(ABOUT DRY GRASSES)

- LA CHIMERA by Alice ROHRWACHER

- LA PASSION DE DODIN BOUFFANT by TRAN Anh Hun

- RAPITO by Marco BELLOCCHIO

- MAY DECEMBER by Todd HAYNES

- JEUNESSE by WANG Bing

- THE OLD OAK by Ken LOACH

- BANEL E ADAMA by Ramata-Toulaye SY | 1st film

- PERFECT DAYS by Wim WENDERS

- FIREBRAND by Karim AÏNOUZ

Un certain regard

- LE RÈGNE ANIMAL by Thomas CAILLEY – Opening Film

- LOS DELINCUENTES by Rodrigo MORENO

- HOW TO HAVE SEX by Molly MANNING WALKER | 1st film

- GOODBYE JULIA by Mohamed KORDOFANI | 1st film

- KADIB ABYAD by Asmae EL MOUDIR

- SIMPLE COMME SYLVAIN by Monia CHOKRI

- CROWRÃ by João SALAVIZA, Renée NADER MESSORA

- LOS COLONOS by Felipe GÁLVEZ | 1st film

- OMEN by Baloji TSHIANI | 1st film

- THE BREAKING ICE by Anthony CHEN

- ROSALIE by Stéphanie DI GIUSTO

- THE NEW BOY by Warwick THORNTON

- IF ONLY I COULD HIBERNATE by Zoljargal PUREVDASH | 1st film

- HOPELESS by KIM Chang-hoon | 1st film

- TERRESTRIAL VERSES by Ali ASGARI, Alireza KHATAMI

- RIEN À PERDRE by Delphine DELOGET | 1st film

- LES MEUTES by Kamal LAZRAQ | 1st film

Fuera de competición

- INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY by James MANGOLD

- COBWEB by KIM Jee-woon

- THE IDOL by Sam LEVINSON

- KILLERS OF THE FLOWER MOON by Martin SCORSESE

Midnight Screenings

- KENNEDY by Anurag KASHYAP

- OMAR LA FRAISE by Elias BELKEDDAR

- ACIDE by Just PHILIPPOT

Cannes Premiere

- KUBI by Takeshi KITANO

- BONNARD, PIERRE ET MARTHE by Martin PROVOST

- CERRAR LOS OJOS by Victor ERICE

- LE TEMPS D’AIMER by Katell QUILLÉVÉRÉ

Special Screenings

- MAN IN BLACK by WANG Bing

- OCCUPIED CITY by Steve MCQUEEN

- ANSELM (DAS RAUSCHEN DER ZEIT) by Wim WENDERS

- RETRATOS FANTASMAS by Kleber MENDONÇA FILHO

(PICTURES OF GHOSTS)