Los Óscar se disculpan con la mujer indígena que en 1973 rechazó un premio en nombre de Marlon Brando

Casi cincuenta años después del que fue el primer discurso político en la ceremonia de entrega de los Óscar, la Academia de Hollywood se ha disculpado oficialmente con Sacheen Littlefeather, la activista y actriz indígena que en 1973 subió al escenario en representación de Marlon Brando, conocido por su activismo, para rechazar el premio que concedieron al actor por su inolvidable papel en El padrino.

Littlefeather hizo gala de su apellido, que significa pequeña pluma. Con suma serenidad subió al estrado y con un gesto grácil de la mano rechazó la estatuilla que le iba a entregar Roger Moore, encargado de anunciar el galardón junto a Liv Ullmann.

Con semblante apenado, la joven Sacheen, que entonces tenía 26 años e iba ataviada con la vestimenta tradicional apache, enseñó desde el atril al público el "largo discurso" que había preparado Brando, que no leyó por falta de tiempo, aunque anunció que lo compartiría con la prensa después.

Ella misma resumió el contenido: Marlon Brando rechazaba el Óscar por el tratamiento discriminatorio hacia los nativos americanos en el cine y la televisión. En ese momento, el público, formado por actores, actrices y lo más granado de la industria del cine, se dividió entre los aplausos y los abucheos, que interrumpieron momentáneamente su discurso.

Ella bajó la mirada un instante, tragó saliva y continuó: "Ruego en este momento que no me haya entrometido en esta noche y que en el futuro nuestros corazones y entendimientos se encuentren con amor y generosidad. Gracias en nombre de Marlon Brando". Y entonces, ante la demostración de coraje de la joven, los abucheos quedaron ahogados por una sonora ovación, aunque después los presentadores de la gala, Raquel Welch y Clint Eastwood hicieron bromas sobre lo sucedido.

La Academia ha compartido este lunes el contenido de la carta que envió el pasado 18 de junio, casi medio siglo después de aquello, a Sacheen Littlefeather.

"Cuando subiste al escenario de los Óscar en 1973 para no aceptar el Óscar en nombre de Marlon Brando, en protesta por la tergiversación y el maltrato de los nativos americanos por parte de la industria cinematográfica, hiciste una declaración poderosa que continúa recordándonos la necesidad del respeto y la importancia de la dignidad humana", dijo en la misiva David Rubin, actual presidente de la Academia.



La Academia ha informado de que el 17 de septiembre Littlefeather será la protagonista de un evento organizado en el Museo de la Academia de Los Ángeles para conmemorar el 50.º aniversario del momento.

"El abuso que soportaste por esa declaración fue injustificado. La carga emocional que has vivido y el daño de tu propia carrera en nuestra industria son irreparables", señaló el presidente.



"Durante demasiado tiempo no se ha reconocido el coraje que demostraste. Por ello, ofrecemos tanto nuestras más profundas disculpas como nuestra más sincera admiración", añadió.



Littlefeather respondió con un comunicado en el que bromeó con la "paciencia" de las comunidades indígenas.



"Sobre la disculpa de la Academia, nosotros somos gente muy paciente. ¡Solo han pasado 50 años! Tenemos que mantener nuestro sentido del humor en todo momento, es nuestro método de supervivencia", añadió la mujer, ahora de 75 años.

Aquella noche en la que rechazó el premio, Brando competía con rivales extraordinarios. También fueron nominados Michael Cane y Laurence Olivier por sus papeles en La huella, Peter O'Toole por The Ruling Class y Paul Winfield por Sounder.



Para Brando, que ya contaba con un Óscar por protagonizar On the Waterfront en 1954, el rechazo del premio no estuvo seguido de represalias: la Academia sigue considerándolo el ganador de esa edición y lo nominó al año siguiente por Último tango en París.

