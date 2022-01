Año incierto para el cine: crisis de taquilla, burbuja de plataformas

'The Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese

1. Remontará la taquilla

Los datos de taquilla de 2021 no han sido buenos, ni en España ni en el resto del mundo, y la variante ómicron parece una nueva traba para la remontada en el arranque de 2022. Eso sí, el año acaba con la gran noticia de ver como Spider-Man: No Way Home conseguía superar en un par de semanas la barrera de los 1.000 millones de recaudación, algo que ningún filme había logrado desde que comenzó la pandemia. Exhibidores, distribuidores y productores, con la ayuda del ICAA, deben intentar aunar esfuerzos para atraer denuevo al público a las salas. De otra manera, será difícil combatir contra la elefantiásica oferta y la comodidad que ofrecen las plataformas.

2. Los directores, la salvación

No hay mejor manera de convencer al público de que se acerque al cine que proyectando buenas películas. La oferta de 2022 será de lo más suculenta gracias a los nuevos trabajos de directores internacionales consagrados como Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Guillermo del Toro (El callejón de las almas perdidas), Robbert Eggers (The Northman), Damien Chazelle (Babylon), Jordan Peele (Nope), Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Steven Spielberg (The Fabelmans)... Entre los españoles, aguardamos con esperanzas las películas de Rodrigo Sorogoyen (As Bestas), Alberto Rodríguez (Modelo 77), Carlos Vermut (Mantícora), Jaime Rosales (Girasoles silvestres), Isaki Lacuesta (Un año, una noche), Jonás Trueba (Tenéis que venir a verla)...

3. Los Goya valencianos

Como no podía ser de otra manera, los fastos del centenario Berlanga tendrán su corolario en Valencia, durante los Premios Goya que se celebrarán el 12 de febrero en el Palau de Les Arts. La idea de la Academia es que sea ‘la gala del reencuentro’ tras una edición de 2021 que estuvo marcada por los discursos de agradecimientos vía Zoom. Veremos si el virus se repliega y puede ser finalmente así. El buen patrón, el filme más berlanguiano de León de Aranoa, que además sigue en la carrera por el Óscar (27 de marzo), podría protagonizar una noche histórica gracias a sus 20 nominaciones, récord absoluto.

4. Pasolini y Bardem

Ligados ambos al Partido Comunista, aunque muy distintos desde el punto de vista estético, Juan Antonio Bardem y Pier Paolo Pasolini hubieran cumplido cien años en 2022. Así que será el momento de honrar sus fabulosas carreras: la del primero, marcada por la fuerza del mensaje de obras maestras como Muerte de un ciclista (1954) o Calle Mayor (1959); la del segundo, establecida en su indiferencia hacía los tabúes, en su talento para incomodar y en su desprecio hacia la burguesía, con un pie en el abismo (que le llevó a su trágico final) y en la genialidad tanto por su filmografía como por su narrativa y su teatro.

Pier Paolo Pasolini

5. Plataformas, esa burbuja

¿Se pinchará lo que algunos llaman ‘la burbuja del streaming’? Lo cierto es que la producción televisiva no para de crecer, así como el número de plataformas –en los próximos meses llegará Sky Showtime, de Universal y Viacom–. Esto ha supuesto un espaldarazo para los trabajadores del sector, pero sobrevuela la duda de si el negocio será rentable. Mientras tanto, llegarán a nuestras televisiones proyectos tan interesantes como la primera serie de Alfonso Cuarón para Netflix, la adaptación del videojuego The Last of Us en HBO o la precuela de El Señor de los Anillos de Amazon.

6. A vueltas con la Ley del Cine

No lo va a tener fácil el ministro de Cultura para sacar adelante una nueva Ley del Cine a finales de 2022, como pretende. Los intereses de los distintos actores de la industria son múltiples y, en ocasiones, incompatibles, por lo que tendrá que demostrar su valía como negociador. En cualquier caso, la revolución que hemos presenciado en temas como las nuevas pantallas o los modelos de financiación, producción y distribución requieren un nuevo marco legislativo del que dependerá la salud del sector.

7. Segundas películas

Si llegar es difícil, más aún lo es mantenerse. Una mala segunda película puede suponer el fin de una carrera. A este dilema se enfrentan varios de los cineastas más prometedores del cine español. Es el caso de Carla Simón, Pilar Palomero, Nely Reguera, Eduardo Casanova, Juan Miguel del Castillo, Paul Urkijo...

8. 100 años de documentales

En 1922 Robert J. Flaherty estrenó Nanuk, el esquimal, película que reconstruye las difíciles condiciones de vida del pueblo Inuit del Canadá ártico. La película, punto de partida del género documental, fue durante años discutida por la escenificación de algunos de sus pasajes. En cualquier caso, hoy esas apreciaciones parecen superadas y la no ficción se presenta como la disciplina más libre, experimental y estimulante del cine actual. Por ello, el centenario del filme de Flaherty adquiere más relevancia.

9. San Sebastián, a los 70

Aniversario redondo para Zinemaldia. Ya empieza a preparar la efeméride con un ciclo en Tabakalera que ofrecerá una aproximación a la historia del certamen donostiarra con la proyección de alrededor de 40 películas. Se espera que el equipo de Rebordinos entregue una edición muy potente y que el festival vuelva por fin a los datos de asistencia y de número de actividades previos a la Covid-19.

10. Ava Gardner, inmortal

Femme fatale en Forajidos, película que la catapultó a la fama, Ava Gadner fue una de las grandes estrellas de Hollywood. A pesar de que no contaba con el talento dramático de contemporáneas como Katharine Hepburn, derrochó carisma en filmes como Mogambo o La condesa descalza. El 'animal más bello del mundo',como era conocida, residió además en Madrid, haciendo de la vida una fiesta. En 2022 se celebran 100 años de su nacimiento.

Ava Gardner

