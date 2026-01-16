¿Por qué la inteligencia artificial fue el personaje del año 2025 según la revista 'Time'?

Desde 1927 la influyente revista estadounidense Time dedica la portada de uno de los últimos días de diciembre o de los primeros de enero al "Personaje del año". Estrictamente, hasta 1999 el título era "El hombre del año", un detalle que es inmediatamente fácil de entender como reflejo de una situación histórica que tardaba en empezar a cambiar.

El primer "Man of the year" (2 de enero de 1928) fue el aviador Charles Lindbergh, quien el 20-21 de mayo de 1927 había realizado el primer vuelo transatlántico en solitario —empleó 33 horas y 32 minutos— en un pequeño avión, el Spirit of St. Louis.

Es interesante mencionar que en la descripción de Lindbergh que hacía la revista se citaba el análisis grafológico que Camille Streletski, secretario de la Sociedad Grafológica Francesa, había realizado de la escritura de Lindbergh, en la que concluía que su personalidad se caracterizaba por "superioridad, intelectualismo, celebración, idealismo, incluso misticismo".

Acertó al menos el sentimiento de "superioridad", que ayuda a entender el que Lindbergh terminase siendo un entusiasta seguidor de Adolf Hitler, como bien lo caracterizó Philip Roth en su novela La conjura contra América.

Desde entonces han sido "Hombres del año" personajes todavía hoy bien conocidos: Gandhi (1930), Franklin D. Roosevelt (1932, 1934 y 1941), Hitler (1938), Stalin (1939, 1942), Churchill (1940, 1949), Eisenhower (1944, 1959), Truman (1945, 1948), Adenauer (1953), Jrushchov (1957, el año que se puso en órbita el Sputnik, satélite que sostenía en sus manos el líder soviético en la imagen de la cubierta), De Gaulle (1958) o Kennedy (1961).

La lista completa de los nombres de los elegidos muestra que la mayoría han sido políticos estadounidenses, incluyendo casi todos los presidentes, Trump entre ellos (2016 y 2024). Aparte de los anteriormente nombrados, entre los seleccionados también se encuentran los papas Juan XXIII (1962), Juan Pablo II (1994) y Francisco (2013); Willy Brandt (1970), Deng Xiaoping (1978, 1985), Gorbachov (1987, 1989) y Putin (2007).

La primera mujer seleccionada fue Wallis Simpson (1936) —nunca fue más apropiado decir, "una mujer en un mundo de hombres"— y por el dudoso mérito de que Eduardo VIII, el rey del Reino Unido, había abdicado para casarse con ella, una divorciada.

La siguiente fue Isabel II, el año de su ascenso al trono, 1952. Hubo que esperar a 1975 para que la revista designase a "Mujeres americanas" —doce, entre las que se encontraban Betty Ford, esposa del presidente Gerald Ford, y la tenista Billie Jean King—, en reconocimiento a que "el feminismo había impulsado cambios sustanciales en todos los niveles de la sociedad estadounidense".

En 1986, Corazón Aquino entró en la lista, después de que el asesinato de su marido la llevase a alcanzar pacíficamente la presidencia de Filipinas, reemplazando al dictador Ferdinand Marcos. En 2015 la elegida fue Angela Merkel, seguida dos años después por el movimiento #MeToo. En 2019 fue la joven Greta Thunberg, en 2020 y junto a Joe Biden, Kamala Harris, y en 2023 el honor recayó en Taylor Swift.

Mientras que la "inteligencia" de las Máquinas aumenta, la "Inteligencia General" de los humanos se debilita en millones de personas

El primer reconocimiento en el ámbito de la ciencia llegó en 1960 y fue para "Científicos de Estados Unidos"; quince aparecían representados en la cubierta, entre ellos el químico Linus Pauling, el biólogo molecular Joshua Lederberg y, en una época en que la física se había convertido en la ciencia más valorada, físicos como Rabi, Teller, Shockley (coinventor del transistor), y Townes (creador del máser y el láser). En 1999, Albert Einstein, cuyos grandes logros científicos (1905, 1915) fueron anteriores al comienzo de la serie, siguió a los científicos de 1960, pero como "El personaje del siglo".

Pero la ciencia también se encuentra detrás de logros como los de "Los astronautas del Apolo" (1968), y también de la tecnología, en concreto del "personaje" de 1962 —en realidad, como rezaba el título, "La máquina del año"— "La computadora", a la que ha sucedido este año, 2025, la "inteligencia artificial".

Formalmente, se trata de "Los arquitectos de la IA", de entre los que Time resalta a Jensen Huang, el CEO de Nvidia, la compañía fundada en 1993 que diseña más del 90 % de los chips que se utilizan en el mercado, y la de más valor del mundo (se estima que es de 5 billones de dólares).

Sin embargo, no hay que engañarse —de hecho, la portada la ocupa una composición dominada en grandes letras por "AI", esto es "Artificial Intelligence"—, pues al contrario que "La computadora", la IA tiene características que la acercan a la inteligencia humana. En este sentido, y aunque es obvio que son personas, legiones de ellas, las que diseñan la IA, y que son los datos de todos nosotros los que la alimentan, es posible pensar que la elección que Time ha realizado este año significa, en el fondo, una "personalización" de la IA.

En justificación de la elección, Time afirma que "incluso aunque el crecimiento de estos modelos [de IA] se basa en caminos neuronales que parecen copiar los nuestros —aprenden, hablan, argumentan, engatusan, y, sí, su habilidad para hacer estas cosas puede ser tan alarmante como sorprendente—, sabemos que existe una diferencia entre nosotros y nuestra creación".

La cuestión es: ¿se mantendrá semejante diferencia en el futuro, más aún en el futuro próximo? A la vista del abrumador crecimiento del uso de la IA no es aventurado pensar que la brecha entre la inteligencia humana y la de las máquinas se está reduciendo: mientras que la "inteligencia" de la segunda aumenta, la denominada "inteligencia general" de los humanos se debilita en millones de personas, precisamente por el uso y dependencia de la IA.

¿Cómo si no entender ejemplos —que se ofrecen en el mismo número de Time— como el de una mujer de 66 años, divorciada, que cuida de sus padres y encuentra más compañía y consuelo en los chatbots de IA; o el de un joven de 16 años que terminó suicidándose después de establecer una sólida relación con ChatGPT?

En un libro reciente, Empire of AI (Allen Lane, 2025), su autora, Karen Hao, relata una conversación que mantuvieron en 2013 Elon Musk y Larry Page, cofundador de Google. El asunto que trataban era el de que si era un problema el que la IA pudiera superar a la inteligencia humana. Page pensaba que no, y cuando Musk se resistió, Page le acusó de ser un "especista" que discriminaba contra especies no humanas. Sin comentarios.