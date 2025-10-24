Jane Goodall y la chimpancé Wounda: el abrazo que justifica una vida

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Antonio Tejero en estado crítico
Leire informaba directora Guardia Civil
Cambio discurso Junts
Trump carga contra España
Victoria de valor Real Madrid
CEOE descarta despido Yolanda Díaz
Lotería Nacional, en directo
Un abogado sobre el autodespido
María Cristina, notaria
Fontanero con la cuota de autónomos
Economista alerta a España
Montse Cespedosa, economista
Flora Ropero, jubilada
Encarna, jubilada de 66 años
Sergi Torrens
Aumento del precio de la vivienda
Gasto familiar
Dueño de un negocio de máquinas expendedoras
Precio electricidad en 2026
Joven español en Tailandia
Camionero español en Estados Unidos
Salario de cerrajero
Selu Marín, carpintero
Falta relevo generacional yesero
Dinero en el banco
Experto en finanzas
Merakio, autónomo argentino
Un jubilado de 74 años, sobre su negocio
Victoria, propietaria de 31 años
Mauricio, jubilado de 36 años
Dueño de una carnicería
Gisela Turazzini, economista
Almudena, madre trabajadora
Incendio proveedor Mercadona
Alquiler por menos de 700 euros
Carnet de conducir a los 17 años
Pago pensiones octubre
Empresaria factura millones de euros
Sueldo mecánico Fórmula 1
Luis Zahera albañil
Albañil de 63 años
Médico español deterioro sistema
Marc Urgell nuevas generaciones
Jubilada de 67 años
Venta coches segunda mano
Rentabilidad despacho de lotería
Mejores barrios para comprar vivienda
Español en Andorra
Iñaki Arcocha, exbanquero
Experto inmobiliario
Jubilada Imserso
Rosalía joven bocadillo
Fernando Tejero patrimonio
Experta en desarrollo personal
Tania Llasera
Peluquera covid
Marina Rivers, casi abogada
Queja de autónomo
Mito coches eléctricos
Viviendas okupàdas
Calendario de adviento Nivea
Precios de la vivienda
Jóvenes en la construcción
Horóscopo martes 21 octubre
Inversor inmobiliario
Subida tasa de basuras
Dueño churrería
Carpintero sueldo
Experto en empleo
Yaiza Canosa, inversora de 32 años
Joven español en Dubái
Mansión de lujo Marbella
Daniel Guzmán 'La deuda' presupuesto
Carlos Latre sueldo
Dueña de una frutería
Experto en jubilaciones
Albañil
Alpargatería madrileña
Desempleado de 56 años
Dueña de una charcutería
Economista cuota de autónomos
Asesor financiero parejas
Herencia de criptomonedas
Horóscopo lunes
Stella del Carmen y Alex Gruszynski
Experto en desarrollo personal
Ingeniero español en EE.UU
Falta de trabajadores en la obra
Subida de tipos de interés
Bajada del precio de la vivienda
Ingeniero automoción España
Profesor decepcionado
José Carlos, autónomo
José Elías empresarios
Jane Goodall con Wounda en la Reserva Natural de Tchimpounga, en el Congo. Foto: Brice Ngomo / Cortesía de the Jane Goodall Institute

Jane Goodall con Wounda en la Reserva Natural de Tchimpounga, en el Congo. Foto: Brice Ngomo / Cortesía de the Jane Goodall Institute

Entre dos aguas Entre dos aguas

Jane Goodall y la chimpancé Wounda: el abrazo que justifica una vida

La célebre muestra de cariño que le ofreció el animal a la primatóloga en el momento de su liberación reivindica a Darwin y su teoría de la evolución.

Más información: Los humildes también tienen un lugar en la ciencia: la historia de Michael Faraday

Publicada

Siempre he creído que el destino no se concede, sino que se consigue; sin embargo, no puedo dejar de pensar que los sueños personales y las motivaciones personales que condujeron a Jane [Goodall] a los chimpancés, a Dian [Fossey] a los gorilas de montaña y a mí a los orangutanes formaban parte de un plan más amplio de una de las líneas de la urdimbre cósmica. No podemos entendernos a nosotros mismos hasta que comprendamos de dónde venimos y qué nos separa de nuestros parientes más próximos. Tal comprensión no solo requiere una observación apasionada, sino también datos fehacientes, empatía y empirismo.

Biruté Galdikas, Reflejos de Edén (Pepitas de Calabaza, 2013)

Ha muerto la primatóloga y etóloga Jane Goodall (1934-2025). Son muchos los logros que alcanzó a lo largo de su vida, comenzando con sus estudios de chimpancés —a los que dedicó la mayor parte de su vida— en la Reserva de Gombe Stream, en Tanzania, que años después se convertiría en un parque nacional, a donde la había enviado el paleontólogo Louis Leakey (1903-1972).

Un meteorito de unos 10 kilómetros de diámetro impactó contra la tierra hace 66 millones de años. Foto: NASA / Don Davis

Poco podía sospechar Leakey que la inexperta joven inglesa que había llegado a África invitada por una amiga suya que tenía una granja en Kenia —su primer trabajo allí fue de secretaria—, y que tanto entusiasmo mostró, se convertiría en una persona admirada en todo el mundo.

En Gombe Stream, Goodall contribuyó a demostrar que las comunidades de chimpancés —que pueden contar con hasta más de cien individuos— tienen una vida social mucho más intensa de lo que se había sospechado hasta entonces: los lazos entre madres e hijos son muy estables, y los machos rivalizan por un lugar prominente en la jerarquía del grupo.

En una de sus observaciones fue testigo de cómo organizaban los chimpancés una trama contra un mono joven, estacionándose en la base de los árboles que podían ofrecer una vía de escape a la presa elegida, acción que requería un alto grado de cooperación y algún tipo de comunicación, probablemente mediante vocalizaciones o gestos. Muy conocida es su observación de cómo los chimpancés utilizan ramitas del tamaño adecuado para "pescar" termitas en sus nidos para luego consumirlas.

Biruté Galdikas (n. 1946), la "Dama de los orangutanes", y la única de las tres grandes Damas de los simios que todavía vive, resumió bien lo que significó Goodall, para ella y para muchos otros: "Jane Goodall se convirtió en una de mis heroínas. Por esa época [cuando Galdikas era una estudiante en la Universidad de California] ya llevaba más de diez años estudiando a los chimpancés en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania. Durante ese período, había descubierto que estos parientes cercanos nuestros confeccionaban herramientas, comían carne e incluso practicaban algo parecido a batallas rudimentarias, lo que los acercaba a la humanidad, en comportamiento y en ecología, más de lo que nunca había imaginado nadie".

Gustavo Torner: 'Castilla (La rectitud de las cosas XV)', 1983. Foto: Juan de Sande / Archivo Fundación Juan March

Con ser todo lo anterior extremadamente valioso para el conocimiento de la etología de los chimpancés, lo que yo más valoro de lo que conozco de la vida de Goodall es el abrazo que le dio la chimpancé Wounda, que, víctima del comercio ilegal, había sufrido todo tipo de privaciones.

Cuando esta cría huérfana llegó al Centro de Rehabilitación de Tchimpounga, del Instituto Jane Goodall en la República del Congo, Wounda —nombre que recibió y que significa, muy apropiadamente, "cercana a la muerte"— se encontraba en estado desesperado; famélica, había perdido la mitad de su peso y carecía prácticamente de masa muscular.

Gracias a los cuidados que recibió durante meses en ese centro, dirigido por la veterinaria y primatóloga ferrolana Rebeca Atencia (n. 1977), Wounda se recuperó y en 2013 fue liberada en una de las tres islas de Tchimpounga que protege el Instituto.

Cuando Wounda salió de la jaula en la que la habían transportado para dejarla en libertad, se produjo un acto inolvidable (existen muchos vídeos en los que se puede ver): Wounda se volvió hacia Goodall y la abrazó. "Fue un momento muy, muy conmovedor —diría después Goodall—. Una de las cosas más asombrosas que me ha pasado. La calidez de su abrazo es algo que nunca olvidaré". Un abrazo de agradecimiento, que por sí solo justifica una vida.

El abrazo de Wounda a Goodall es una prueba más del lazo biológico que tenemos con los chimpancés y nos recuerda la obligación de respetarlos

El abrazo de Wounda también sirve para mostrar nuestra relación como especie con otras cercanas, como es la de los chimpancés, primates como Homo sapiens. El espontáneo abrazo de agradecimiento de Wounda es igual al de los abrazos que prodigamos los humanos.

Charles Darwin se dio cuenta de estas similitudes, que evidencian ese parentesco. En uno de sus libros, La expresión de las emociones en los animales y en el hombre (1872; Alianza, 1984; Laetoli, 2009), que debería haber formado parte de su "segundo" gran libro, El origen del hombre, pero cuya extensión llevó a separarlos, escribió: "No cabe duda de que, cuando el hombre y otros animales son vistos como creaciones separadas, se levanta una barrera frente a nuestro deseo natural de investigar, hasta donde sea posible, las causas de la expresión. Por medio de esa doctrina todas y cada una de las cosas pueden explicarse con la misma facilidad, lo cual ha demostrado ser tan pernicioso respecto a la expresión como respecto a cualquier otra rama de la ciencia natural".

Ilustración de vacas marinas en la edición de 1895 de 'Los dos libros de la selva', de Rudyard Kipling.

Y añadía: "Respecto al hombre, algunas expresiones tales como el erizamiento del cabello bajo la influencia de un terror extremo, o el descubrir los dientes bajo la influencia de una rabia salvaje apenas podrían comprenderse a no ser suponiendo que el hombre existió en algún momento en una condición inferior, similar a la de los animales. La posesión común de ciertas expresiones por especies distintas aunque cercanas, como es el caso del movimiento de los mismos músculos faciales en la risa tanto en el hombre como en varios monos, se hace de alguna manera más inteligible si se supone su descendencia de un progenitor común".

En una época en la que proliferan los negacionistas de todo tipo con respecto a lo que enseña la ciencia, el abrazo de Wounda a Jane Goodall reivindica a Darwin y su gran teoría de la evolución. Es una prueba más del lazo biológico, y también fraternal, que nos liga con chimpancés, gorilas y orangutanes. Y nos recuerda la obligación moral que tenemos de respetarlos y conservarlos

Más en Entre dos aguas