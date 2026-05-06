Los misterios de la física cuántica, al descubierto en la nueva exposición de la Fundación Telefónica

Qué bonito era el mundo de la física cuando todo encajaba. A comienzos del siglo XX tan solo quedaban "dos nubes por despejar", según afirmaba Lord Kelvin en una conferencia que ofreció en 1900 titulada Nineteenth-Century Clouds over the Dynamical Theory of Heat and Light. Y se quedó tan ancho.

Resulta que esas dos nubes venían bien cargadas de lluvia. La primera de ellas, la cuestión de por qué la luz parecía mantenerse con la misma velocidad independientemente del movimiento del observador, dio lugar a la teoría de la relatividad. La segunda, el misterio de cómo los átomos almacenan el calor, dio pie a los experimentos que llevaron a Max Planck a concluir en la existencia de lo que llamó "cuantos", la mínima variación posible de una magnitud al pasar de un estado a otro. Fue el pistoletazo de salida de las teorías cuánticas.

Y con ello, la física se complicó exponencialmente. Se rompieron las reglas intuitivas que parecían gobernar el mundo: observar no era suficiente para entender. A escalas microscópicas, las partículas se comportan de formas que desafían la lógica clásica, como estar en varios estados a la vez o influirse a distancia. Lo más desconcertante es que, aunque sus predicciones funcionan con una precisión extraordinaria, ni siquiera los propios físicos coinciden en por qué se da. La cuántica describe el "cómo", pero el "por qué" sigue siendo, aún a día de hoy, un misterio abierto. Curiosamente, eso no nos ha impedido encontrarle mil y una aplicaciones a esta ciencia colmada de interrogantes. El transistor, indispensable para la tecnología de los microchips de nuestros smartphones, es una de ellas.

Aquel estallido de incertidumbre llega a la planta tercera del Espacio Fundación Telefónica con la exposición Revolución cuántica. La muestra, que podrá visitarse de manera gratuita desde el 7 de mayo hasta el 11 de octubre de 2026, recorre los grandes hitos de esta ciencia y la acerca al público con varias obras de arte interactivas que ayudan a comprender lo incomprensible. Ello representa un desafío de dimensiones hercúleas: "Nunca nos habíamos enfrentado a una temática tan compleja", admiten desde la institución durante la presentación.

La exposición, comisariada por la doctora en Óptica e Información Cuántica y divulgadora Sonia Fernández-Vidal, arranca con una mirada al paradigma reinante justo antes de la gran revolución cuántica. Durante siglos, la física de Galileo y Newton ofreció una imagen del mundo como una gran máquina regida por leyes precisas. Fernández-Vidal lo describe como un "reloj suizo de altísima precisión" donde cada fenómeno era el resultado del movimiento de engranajes gigantes perfectamente coordinados. Para ilustrar este orden que se creía inamovible, la muestra despliega joyas bibliográficas como ediciones del siglo XVII de Galileo Galilei procedentes de la Biblioteca Nacional.

Vista de la exposición 'Revolución cuántica'. Foto: Javier Arias

Sin embargo, ese empirismo se resquebrajó cuando Planck, al estudiar la radiación del cuerpo negro, propuso que la energía no fluye de forma continua. "Ese fue el nacimiento de una era que todavía hoy nos obliga a llevarnos las manos a la cabeza ante paradojas que te hacen estallar la cabeza", explica la comisaria.

Uno de los mayores aciertos de la propuesta es su constante diálogo con el arte contemporáneo, reuniendo más de 120 obras que abarcan desde piezas científicas históricas hasta instalaciones de realidad virtual. Siete artistas, entre ellos Massimiliano Moro y Frederick De Wilde, actúan como mediadores entre la abstracción matemática y la percepción estética. A través de piezas como Horizontal Depth, la exposición nos sumerge en la idea de que la realidad se define por el acto de observar.

Nos encontramos por ejemplo con los interactivos diseñados por el colectivo Dotdotdot, con los que podemos comprobar que un electrón se comporta como onda o partícula dependiendo de si lo estamos mirando. Es la ruptura definitiva con la objetividad clásica. "Es una de las razones por las que la cuántica es tan contraintuitiva. Una cosa no existe hasta que la observas", argumenta Fernández-Vidal.

La exposición aterriza en la realidad tangible a través de la colaboración con el Barcelona Supercomputing Center (BSC), que nos acerca a las aplicaciones actuales de esta rama de la física. Artur García, investigador del BSC, presenta lo que a ojos del neófito parece una estructura de orfebrería dorada, pero que en realidad es una "nevera de altas prestaciones" que permite que un procesador opere a -273,14 grados centígrados, apenas una fracción por encima del cero absoluto. Las razones detrás de este requerimiento tan extremo son dos: por un lado eliminar el "ruido térmico" que imposibilitaría cualquier cálculo llevado a cabo por el ordenador cuántico; por otro, establecer la temperatura adecuada para que los superconductores adquieran esa facultad.

Sistema refrigerador que permite el funcionamiento de un ordenador cuántico. Foto: Javier Arias

"La importancia de poseer esta tecnología es vital para la soberanía tecnológica de Europa", sostiene el investigador. El BSC busca controlar tanto el hardware como el software de manera abierta: "Tenemos que poseer la tecnología, ser capaces de coger uno de los componentes y cambiarlo por otro sin estar vinculados a una marca". En las vitrinas, chips desarrollados por el ICFO o Qilimanjaro dan fe de que el continente no quiere ser un mero espectador en esta carrera.

El recorrido culmina con una cuenta atrás en directo. Se trata de una inquietante mirada al futuro a través del conocido como "Quantum Day" (Q-Day), un punto de inflexión situado hacia 2029 en el que la computación cuántica podrá quebrar toda la encriptación actual.

Fernández-Vidal advierte que esta carrera tecnológica se parece más al proyecto Manhattan que a una pacífica exploración científica. "El primero que desarrolle este ordenador tendrá un poder alucinante", afirma, señalando la rivalidad entre bloques por el dominio de la información.

La propuesta de la Fundación Telefónica logra hacernos sentir la belleza intelectual de un universo que no se deja atrapar por la intuición. Nos recuerda que apenas empezamos a comprender la verdadera naturaleza de las sombras que nos rodean. La revolución cuántica ya habita en nuestros bolsillos, pero lo que viene después promete ser el cambio de cosmovisión más radical de nuestra historia.