Más ciencia, más Metaverso y... ¿más Covid?

El mayor presupuesto para investigación, la evolución de la Covid-19 gracias a la inmunidad, la puesta en marcha de la Agencia Espacial Española, las nuevas herramientas del Gran Telescopio de Canarias, el viaje al Metaverso, las dudas de la COP28, la energía de fusión, un eclipse solar, la puesta en órbita del Ariane 6 europeo y el puente científico entre Madrid y Barcelona marcarán 2023.

1. Sube el presupuesto en I+D+i

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, tendrá que poner de largo la partida del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023 destinada a su ministerio, que aumenta por tercer año consecutivo y que bate récord en cuanto a I+D+i. El presupuesto alcanza los 3.991 millones de euros y crece cerca de un 4% respecto al año anterior. Buena coyuntura para Eloísa del Pino, la recién nombrada presidenta del CSIC, que tendrá que sentar este año las líneas maestras de su gestión al frente del gigante científico español.

2. Covid-19, ¿alarma o inmunidad?

Afrontamos un año marcado por los efectos de la inmunidad, si no de rebaño al menos funcional. Ha bajado la presión hospitalaria y parece (se ha demostrado que el comportamiento de los virus no es predecible) que la aparición de nuevas variantes no redunda en una mayor virulencia. Esto, en países como España, con un índice de vacunación muy elevado. La situación es muy distinta en China, donde los contagios están creciendo de forma alarmante. La apuesta europea por la inmunidad ha sido, por tanto, la más acertada. Junto a los refuerzos de vacunación, puede decirse que el 2023 será un año que, insistimos, salvo sorpresas procedentes del gigante asiático, dará continuidad a esta forma de actuar. La vacuna española de Hipra podría tener de una vez el beneplácito de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y podríamos ver también la intranasal de Luis Enjuanes.

3. La “Nasa española”

La Agencia Espacial Española (AEE) podría estar operativa en el primer trimestre de este año. Coordinará las actividades y las políticas nacionales sobre el espacio y la participación de España en los programas internacionales. Movilizará, hasta 2025, unos 4.500 millones de euros para impulsar el sector aeronáutico y espacial. Además, en La Coruña empezará a rodar también la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), con la que colaborarán de forma especial las universidades gallegas.

Interior del GTC

4. FRIDA “pintará” el cosmos

El Gran Telescopio de Canarias observará el universo de una forma más nítida gracias la colaboración entre científicos españoles y mexicanos (el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) e instituciones mexicanas, como la Universidad Nacional Autónoma de México). Será posible gracias al ingenio llamado FRIDA (por sus siglas en inglés inFRared Imager and Dissector for Adaptive optics). Entre otras funciones, corregirá las turbulencias atmosféricas y podrá hacer espectroscopia.

5. Año decisivo para el metaverso

El mundo nuevo, la gran tierra “prometida” de la realidad virtual entrará de lleno. Para bien o para mal, con o sin la implicación de las grandes corporaciones (interesante será ver qué firmas se imponen en la carrera por dominar este territorio, como Meta, Microsoft y Nvidia), estará presente no solo en el mundo del ‘gaming’, también entrará en ámbitos como la educación, el turismo, la historia o la medicina.

El Ártico ante el cambio climático

6. Cambio climático: COP28

A partir del 30 de noviembre asistiremos a una nueva conferencia sobre cambio climático. Después de la decepcionante de 2022, celebrada en Egipto, se volverán a plantear los mismos problemas (gases de efecto invernadero, calentamiento global, el uso de hidrógeno...) en Emiratos Árabes, un país productor de petróleo que debería tener mucho que decir en estas cuestiones. El encuentro, auspiciado por las Naciones Unidas, de momento plantea más dudas aún sobre los compromisos que adquirirán las “partes”.

7. Hacia la energía de fusión

El reciente hito conseguido por los científicos del Lawrence Livermore National Laboratory de California (un avance en el que ya habían trabajado también equipos como el del consorcio EUROfusión) nos pone a pocos pasos de alcanzar la energía de fusión nuclear como un medio limpio, ilimitado, seguro, eficiente y de bajas emisiones para hacer frente a la crisis energética mundial. Sin duda, 2023 será el año clave para su desarrollo.

Construcción del Ariane 6. ESA

8. Cuenta atrás para el Ariane 6

No pudo ser tampoco en 2022. La Agencia Espacial Europea confía lanzar el cohete Ariane 6 en el último trimestre del año. De momento, Europa se queda sin un medio para el transporte espacial después de abortarse también la misión del pequeño Vega-C. Intentará resarcirse con el lanzamiento en abril de la sonda Juice, que estudiará las lunas de Júpiter, Ganímedes, Calisto y Europa.

9. Eclipse solar

El 14 de octubre, según la NASA, habrá eclipse solar anular (ocurre cuando el diámetro aparente de la Luna es más pequeño que el del Sol, ocultándolo en su mayor parte y haciendo que parezca un anillo). El eclipse recorrerá la mayor parte de América. Los aficionados podrán verlo en todo su “esplendor” en Estados Unidos, la Península de Yucatán (México) y la mayor parte de América Central, Colombia y Brasil. La próxima cita, el 8 de abril de 2024...

10. Bienal Ciudad y Ciencia

Madrid y Barcelona serán las protagonistas, a partir del 21 de febrero, de la tercera edición de la Bienal Ciudad y Ciencia, que este año cuenta con la participación del Ayuntamiento de Barcelona, el Círculo de Bellas Artes de Madrid y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). La convocatoria explorará el concepto de vida y lo pondrá en relación con los seres humanos, la naturaleza y el equilibrio del planeta. Se preguntará también sobre la convivencia entre el ser humano y las máquinas.

