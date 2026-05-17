'El efecto' de la droga del amor en el Teatro Marquina

El efecto, pieza teatral ahora en el Teatro Marquina pero estrenada hace un año en los Teatros del Canal, viene acreditada por su autora, la laureada Lucie Prebble, dramaturga británica y coguionista de la serie de televisión Succession, y Juan Carlos Fisher, director de escena de origen peruano que asomó en el teatro madrileño actual hace unos años arropando con pulso firme a actrices de fuste y prodigándose en el circuito comercial.

Dos figuras con buenas credenciales que, sin embargo, no se lucen en esta función confusa e irregularmente interpretada y que se presenta bajo el disfraz de teatro de ideas. Plantea el siguiente asunto: dos personajes, –la joven estudiante Connie (Elena Rivera) y el chico Tristán (Itzan Escamilla)– se prestan a ser conejillos de indias de una firma farmacéutica y durante el ensayo clínico se enamoran, sin embargo, no saben si la pasión desatada es fruto del antidepresivo que les están administrando o es real.

El conflicto se viste con un halo científico para abordar si los sentimientos y las emociones pueden ser fabricadas y manipuladas en un laboratorio. Si la depresión se puede curar con medicamentos, ¿podemos lograr con ayuda de la farmacopea que nos quieran como deseamos y no por otros intereses materiales o espurios? El amor no correspondido, el amor impuro –fuente de argumentos artísticos y literarios– podría corregirse en un laboratorio.

En realidad, la historia vuelve sobre un asunto trillado en la escena, porque está en el ADN de la literatura y del arte: ¿hasta qué puntos somos responsables de nuestras acciones y decisiones? ¿Somos realmente autónomos cuando elegimos a la persona amada? ¿Podemos cambiar el decurso de la realidad? Shakespeare aborda este asunto en muchas de sus obras, potenciando los límites entre lo natural y lo antinatural, y recurre con frecuencia a las drogas para jugar a enmascarar la realidad y a sus personajes, ofreciendo la posibilidad de ser quien realmente se desea ser y no quien se es.

De la trama principal de El efecto surge otra subtrama inquietante con los dos personajes que vigilan a los conejillos de indias, y que son la médico –Alicia Borrachero– y el responsable directo del experimento, Tristán, una especie de doctor pérfido al que da vida Fran Perea. Cada uno de ellos actúa como contrapunto de la pareja de jóvenes, manipuladores de los conejillos: Fran tiene una confianza ciega en la medicación, Connie considera que el alma humana no se reduce a un asunto de química, las circunstancias sociales, familiares, psicológicas… inciden en ello.

El director Fisher dispone una leve plataforma donde vemos las evoluciones de los personajes en el vacío absoluto y subraya, con ayuda de la iluminación y de la música, el aislamiento al que han sido condenados los voluntarios: no pueden usar móviles y no pueden ver a amigos ni familiares, tampoco salir, no tienen ningún contacto con la realidad, parecen vivir en una isla desierta, son presas de laboratorio. ¿Están condenados por ello a enamorarse?

La chicha metafísica no te agarra y Fisher tampoco profundiza en el perfil de thriller de suspense, casi de terror, que tiene la obra: me refiero a la turbadora figura que representa Perea como científico maligno frente a la humanista Borrachero. Haber cargado las tintas en ellos habría quitado pesadez y hubiera hecho más digerible la actuación de los jóvenes Rivera y Escamilla potenciando la disputa de Borrachero y Perea.