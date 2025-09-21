ES NOTICIA:
Israel Elejalde, en 'American Buffalo'. Foto: Showprime

Israel Elejalde, en 'American Buffalo'. Foto: Showprime

Stanislavblog

'American Buffalo', un teatro en peligro de extinción con deslumbrantes actores

Ignasi Vidal adapta la mítica obra de David Mamet, un ejemplar modelo de teatro realista en peligro de extinción en el que Israel Elejalde y David Lorente realizan un trabajo fabuloso.

Más información: 'American Buffalo', la obra que David Mamet escribió hace 50 años y todavía refleja nuestra sociedad actual

Liz Perales
Publicada

American Buffalo, la obra mítica que dio a conocer a David Mamet en 1975, soporta sus cincuenta años fresca y descarada, sin necesidad de recurrir a liftings ni a otros ingenios rejuvenecedores. Compruébenlo en el Teatro Fernán Gómez y, sobre todo, vayan a verla para disfrutar de dos actores fabulosos: Israel Elejalde y David Lorente. Lo que estos dos hacen no se estila ya por nuestros escenarios.

Estamos ante un ejemplar modelo de teatro realista en peligro de extinción (y esto va dirigido en especial a los actores en ciernes). Un teatro desterrado de los escenarios actuales madrileños no solo por las modas, también porque exige un tipo de actuación exigente, de profunda composición psicológica de los personajes para lograr autenticidad, atenta a los detalles, ritmo vertiginoso de réplicas y contrarréplicas mientras los actores hacen simultáneamente otras acciones… Un teatro intenso pero natural, vibrante por creíble.

Este es el código interpretativo que el director y dramaturgo Ignasi Vidal ha impuesto a los actores: David Lorente es Don, propietario de una tienducha de objetos de segunda mano en un barrio deprimido de Chicago; ha tomado a su cargo a Bob (Roberto Hoyo), un chaval extoxicómano y un pelín torpe que le ayuda con los recados y al que protege con celo paternalista.

Un momento de la zarzuela de 'El orgullo de quererte'. Foto: Pablo Lorente

Don/Lorente se comporta como un tipo cerebral y paciente y el hecho de que haya convertido su tienducha en la guarida donde pernocta su banda de amigos -todos perdedores- para jugar a las cartas o diseñar golpes, le concede cierta autoridad y control sobre el grupo.

Por su parte, Elejalde se desenvuelve con el rol más diabólico, el personaje dramático soñado por todo actor curtido. Es el charlatán mediocre de Teach, un parásito de Don, bronco y lleno de prejuicios, acostumbrado a imponerse con frases comunes y groseras.Es una especie de ponzoña andante, un tipo traicionero y cínico, pero sus argumentaciones y ocurrencias son tan delirantes que Elejalde aprovecha para explotar toques disparatados que arrancan risas puntuales del público.

David Lorente e Israel Elejalde, en 'American Buffalo'. Foto: Showprime

David Lorente e Israel Elejalde, en 'American Buffalo'. Foto: Showprime

La difícil contención de Lorente frente a la furia de Elejalde, con el contrapunto del joven Hoyo, que enfrenta el desafío de acompañarles con sorprendente oficio, produce un contraste interpretativo soberbio: te atrapa por la transformación, el ritmo frenético y las reacciones en cadena que experimentan estos actores.

Al final nos damos cuenta de que la historia que protagonizan es más descriptiva del ambiente social, del caos emocional y la mediocridad en la que viven que una fábula con una trama argumental. Algo muy en línea con el teatro de Chejov del que Mamet es gran admirador: “No hay argumento en sus obras (las de Chéjov), pero no te importa porque son brillantes. Para mí, eso es lo que debería ser el teatro “, ha declarado el autor.

'Hoy no estrenamos': dos actores verdaderos y dieciséis personajes falsos

Mamet, con un oído extraordinario para reproducir el lenguaje callejero, construye una pieza a partir de diálogos precisos, entrecortados, violentos, descriptivos, con silencios reveladores…, una charlatanería deslumbrante y realista con la que edifica para el espectador la viñeta vital de tres personajes que han tocado fondo.

Ignasi Vidal se ha apoyado en la escenografía de David Pizarro y Roberto del Campo, recreación de un antro atestado de pequeños objetos de poco valor, metáfora de las vidas de sus protagonistas; en la iluminación de Felipe Ramos y en la música original de Marc Álvarez (suena fabulosa, parece un clásico de rock-country-blues).

En realidad, esta obra no es muy conocida en nuestro país. Cuando Mamet la estrenó, sorprendió entonces por su lenguaje, que algunos consideraron demasiado grosero. En Madrid la tradujo y estrenó Fermín Cabal en los ochenta y la última producción que se vio fue en 2011, dirigida por el catalán Julio Manrique. Ahora el director y autor Ignasi Vidal cumple su sueño de joven estudiante de Arte Dramático de dirigirla.

American Buffalo

Hasta el 26 de octube en el Teatro Fernán Gómez

Autor: David Mamet.
Traducción: Borja Ortiz de Gondra.
Dirección: Ignasi Vidal.
Reparto: Israel Elejalde, David Lorente y Roberto Hoyo.
Productor ejecutivo: Maxi Martínez.
Escenografía y utilería: David Pizarro y Roberto del Campo
Iluminación: Felipe Ramos
Vestuario: Sandra Espinosa
Música: Marc Álvarez
Producción: Showprime
Distribución: Karma Distribución

Más en Stanislavblog