'Hoy no estrenamos': dos actores verdaderos y dieciséis personajes falsos

Esta temporada es la última del actor Carles Castillo, miembro de la compañía valenciana L'Om Imprebís casi desde su fundación, hace cuarenta años. Así que última oportunidad para ver al actor sobre las tablas en Hoy no estrenamos, uno de los espectáculos más divertidos de la compañía. Ofrecen diez únicas funciones en el teatro Infanta Isabel y ya han representado tres.

Hoy no estrenamos, estrenada en 2022, es una exhibición para dos caricatos extraordinarios como son Carles Castillo y Carles Montoliu. El artefacto simula una clase teatral impartida por Santiago Sánchez, director y actor de L'Om Imprebís, y está concebido para que el dúo encarne a dieciséis personajes en total y nos deje embobados con su dominio de la máscara. Vestidos de riguroso negro, a los actores les basta un leve giro del cuerpo para pasar de coronel del Ejército de gatillo fácil a dulce y entusiasta bailarina, o de animosa camarera valenciana entrada en años a actor gloria del pasado ya retirado.

Sin trampa ni cartón, los actores se afanan con oficio en sus hechicerías y el público las cree de inmediato. Emplean un pequeño detalle para identificar a cada personaje –un sombrero de torero, una peluca punki, unas gafas…– y ellos les dan vida con simpáticas composiciones, algunas desternillantes como la protagonizada por Pedro, un adolescente con problemas de habla que no logra comprender la diferencia entre personaje y actor, dándonos una lección sobre las mentiras del teatro.

Como la multiplicación de los panes y los peces, el transformismo de los cómicos hace milagros: donde vemos solo dos actores verdaderos, nos parecen que son cuatro personajes falsos y simultáneos. El desafío aumenta al final, cuando el grupo de teatro estrena una versión reducida de la tragedia de Hamlet.

El montaje es un brillante ejemplo del teatro que mejor representa a la formación, un teatro en la senda de Lecoq, Fo, Boadella…, que prefiero definir por sus ingredientes: humor, gesto, farsa, transformismo, economicidad, raíz popular, inspiración social… y como son valencianos no pueden evitar un aire fallero de explosiva fantasía.

Los conozco desde su legendario éxito en los 90, Imprebís, que anunciaban como: "¡Usted nunca sabrá qué va a ver! ¡Ellos tampoco saben qué van a hacer!", ya que era el público quien dictaba a la pareja de actores Carles Castillo y Carles Montoliu los temas que debían representar de inmediato.

Fruto de los contactos del director Santiago Sánchez con las ligas de improvisación teatral que organizaba Michel López en Francia, aquel montaje les llevó a investigar el teatro de improvisación convirtiéndolo en una de sus señas de identidad. Pero en sus cuarenta años de vida no se han limitado a él, han tocado el teatro de repertorio, social, de autoría contemporánea, musical, de calle...

La noche del reestreno en Madrid la compañía congregó a muchos amigos y seguidores y al final hubo palabras y gestos de cariño para Carlos Castillo por parte de sus compañeros, mientras él huía del sentimentalismo advirtiendo que pronto volvería…, porque L'Om Imprebís afortunadamente continúa.