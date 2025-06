'New Worlds', una sencilla velada con Bill Murray y sus amigos músicos dando gracias a la vida

El pasado viernes, 14 de junio, el actor norteamericano Bill Murray abrió su gira por España en Madrid, en el Teatro Nuevo Apolo, donde presentó New Worlds, un espectáculo literario-musical en el que le vemos recitando una selección de textos en compañía de un trío musical capitaneado por el violonchelista alemán Jon Vogler, la violinista Mira Wang y la pianista Vanessa Pérez. La gira ha sido organizada por el festival canario Veranos del Taoro.

New Worlds es un espectáculo sencillo, confeccionado a la medida de una amistad. Vogler y Murray se conocieron en un avión y poco después el músico propuso a Murray unir música europea y literatura norteamericana en un show con el que llevan recorriendo el mundo desde 2018. Lo pasan bien los cuatro, hay química entre ellos, y esa energía la transmiten a la platea, llena de admiradores de la estrella cinematográfica la noche que actuaron en Madrid.

Murray nació con la virtud de caer bien a la gente, y eso que ha protagonizado anécdotas y encontronazos que le han forjado una leyenda de actor problemático entre sus colegas. Pero qué importa eso al espectador, a través de sus películas nos ha convencido de que ha creado un personaje de sí mismo, un tipo a contracorriente, simpático con un toque de melancolía, amigo de hacer gansadas y de tomarse la vida con una pereza y sencillez aparente. Lo más cercano a lo que sería un clown contemporáneo que vive y actúa como tal.

Su labor en el espectáculo es la de recitar los textos que él mismo ha seleccionado y cantar algunos temas. Con su considerable altura y ataviado con un frac con variaciones coloristas como la florida camisa que viste, lee desde un atril con contención y sin nada de afectación, fiándolo al poder de su voz, a la que da matices y variaciones, a veces apoyado con una ilustración musical de los instrumentistas.

Las intervenciones del actor se alternan con las del trío musical que nos arrastran por pasajes musicales de emociones variadas, desde la melodía doliente de Schubert al agitado tango de Piazzolla. El programa arranca con Bach, y se va animando con aportaciones contemporáneas de Shostakóvich, Ravel, Gershwin, Bernstein y hasta Falla.

Foto: Sabrina Ceballos. Auditorio Alfredo Kraus, Las Palmas de GC

Murray ha seleccionado fragmentos narrativos o poemas que exploran la existencia y la conexión con el entorno, el sentimiento de estar vivo ya sea tratando asuntos cotidianos, contemplando un paisaje virgen todavía no profanado por el hombre (James Fenimore Cooper), dejándose llevar por un poema sobre la memoria cuando empieza a deteriorarse (Billy Collins), invocando a Dios o a la mujer como “manantial de agua fresca”. En ellos se desprende gratitud a la vida.

Hay textos realistas como el de Hemingway donde un personaje cuenta algo aparentemente trivial sobre saber o no saber tocar un instrumento musical. Luego vuelve al escritor norteamericano con otro fragmento en el que relata su encuentro en París con el pintor Pascin y dos de sus modelos y que se cierra con esta frase que tan bien le calza al cómico: “Dicen que la semilla de lo que haremos está en todos nosotros, pero siempre me pareció que en quienes hacen bromas en la vida, la semilla está cubierta de mejor tierra y con un abono de mayor calidad”.

Tiene sus momentos de improvisación y contacto con el público, por ejemplo, al preguntar si hay alguien de Chinchón (allí rodó con Wes Anderson) o al tratar de hablar español. Lo más hilarante llega cuando se lanza a cantar.

No es un gran vocalista -en televisión llegó a decir que parecía un borracho en un pub irlandés- pero calienta con It Ain’t Necessary So, de Porgy and Bess, animando al público a seguirle con el estribillo. Arruina I Feel Pretty aunque su particular versión de America, de Bernstein, hace reír a los espectadores, y después de bailar con la violinista se transforma en un pastor fanático para enfilar la maravillosa When Will Ever Learn To Live in God, de Van Morrison.

Antes de la despedida, baja a la platea con un gran ramo de rosas para demostrarnos su buen strike (gran jugador de golf, tiene varios clubs que apoya), pues hasta los espectadores del primer piso pillaron una rosa, nada menos. La velada deja un buen sabor de boca y el buen rollo se contagia. La compañía se llevó un cerrado aplauso.