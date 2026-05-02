Las series que vienen en mayo: Filmin recupera 'Hannibal', una de las obras cumbre del siglo XXI

Hannibal

Creador: Bryan Fuller

Intérpretes: Hugh Dancy, Mads Mikkelsen, Lawrence Fishburne

Productora: Gaumont International Television, NBC

País: Estados Unidos

Año: 2013-2015

Plataforma: Filmin

Fecha de estreno: 5 de mayo

Will Graham (Hugh Dancy) podría ser un personaje entresacado de CSI. Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen), uno de los asesinos en serie que pululaba por Dexter, de la que incluso parecían proceder algunos de los recursos formales aplicados por el director David Slade desde el primer episodio de Hannibal.

Sin embargo, un enciclopedista del arte en general y del cine en particular como Bryan Fuller no se limitó ni a perpetuar clichés, ni a vivir de las glorias pasadas que el popular personaje creado por el escritor Thomas Harris había alcanzado gracias a El silencio de los corderos (Jonathan Demme, 1991) y Hannibal (Ridley Scott, 2001) y a la impactante interpretación de Anthony Hopkins en ambas películas y, en menor medida, en El dragón rojo (Brett Ratner, 2002).

En lugar de eso, Fuller se sirvió de aquella figura y empleó el procedimental como seductor envoltorio para, de una parte, marcarse un preboot (precuela más relanzamiento) antológico que se inventaba la biografía de Lecter, y su relación inequívocamente romántica con Graham, hasta conectar con su aparición novelística en El dragón rojo.

De otra parte, nos ofrecía la posibilidad de un nuevo lenguaje para la ficción seriada inspirado en las instalaciones artísticas de autores contemporáneos como Demian Hirst o Joel-Peter Witkin, pero también de clásicos como Gabriel Metsu o Botticelli, cuyas citas trascienden el guiño para incrustarse en el ADN de la serie.

Por no hablar de cómo se metabolizan las influencias de cineastas como Stanley Kubrick (El resplandor, principalmente), Dario Argento (el uso del color, el asesinato como arte… la tercera temporada es un claro homenaje al giallo) o David Lynch (fíjense en el perturbador tratamiento del sonido). Fuller declaró en su día que con Hannibal estaba haciendo "una película pretenciosa de los años 80"; lo que logró fue una de las obras cumbre del siglo XXI. No se la pierdan.

Ravalear

Creador: Pol Rodríguez

Intérpretes: Enric Auquer, Sergi López, María Rodríguez Soto, Quim Àvila

Productora: Arcadia, Supernova, UMédia, Arcadia Motion Pictures, 3Cat, Eter Pictures, ICEC.

País: España

Año: 2026

Plataforma: HBO Max

Fecha de estreno: 22 de mayo

El director Pol Rodríguez (Quatretondeta, Segundo premio) recupera un episodio de su propia vida para relatar la historia de los propietarios del Can Mosques, un centenario restaurante situado en el Raval barcelonés.

La compra del edificio, en cuyos bajos está instalado el establecimiento, por parte de un fondo de inversión, provocará que la familia empiece a idear planes para hacer frente al desalojo, toda vez que el asesor inmobiliario que les había negociado un trato para mantener el local se desdiga y aumente el precio de venta y, de paso, el de su comisión.

Frente a un desahucio inminente, Lluís (Francesc Orella), el padre, sigue siendo partidario de arreglar las cosas con una comida con la responsable de los compradores. David (Quim Àvila), el hijo menor, intentará enflaquecer los libros de cuentas para ver si los números salen y pueden comprar a plazos una porción de futuro. El mayor, el impetuoso Àlex (Enric Auquer), optará por convertir el edificio en un activo tóxico, realojando a okupas y familias en situación de vulnerabilidad en las viviendas vacías de la finca para así paralizar la venta.

Con una puesta en escena febril —montaje saltarín, zooms agresivos, música electrónica—, Rodríguez nos adentra en la desigual lucha entre los alumnos aventajados del turbocapitalismo y una familia obrera a la que solo le quedan la astucia y el tesón y que busca en la solidaridad vecinal el suelo sobre el que levantar un bastión de resistencia.

Se tiene que morir mucha gente

Creador: Victoria Martín

Intérpretes: Anna Castillo, Macarena García, Laura Weissmahr

Productora: Corte y Confección de Películas.

País: España

Año: 2026

Plataforma: Movistar Plus +

Fecha de estreno: 21 de mayo

La popularidad de la guionista, cómica y presentadora Victoria Martín despegó gracias a espacios de creación propia como Living postureo o el pódcast Estirando el chicle que ella misma conducía junto a Carolina Iglesias.

Sin embargo, y en paralelo, su faceta creativa se amplió a la escritura de obras de teatro híbridas (El eje del mal) o la de webseries como Válidas (2020). El paso siguiente en su carrera pasó por la publicación en 2023 de la novela Se tiene que morir mucha gente que ella misma acaba de adaptar en formato de miniserie de seis episodios.

Este nuevo proyecto, que viene de concurrir en Canneseries y que ha sido dirigido por Sandra Romero (Por donde pasa el silencio) y por el partner in crime de Martín, Nacho Pardo, nos lleva de visita por las vidas de Bárbara (Anna Castillo), Maca (Laura Weissmahr) y Elena (Macarena García), tres amigas que compartieron pupitre y que, ahora, dos décadas después, conservan una amistad un tanto precaria.

Bárbara combate su frustración laboral devorando lexatines como si fuesen gominolas. Tampoco le viene bien a su ansiedad compartir piso con Maca, una aspirante a actriz que, de momento, no pasa de interpretar el papel de camarera en su vida real. Doble ración de desengaño.

Y queda Elena, embarazada de un señor que tiene más dinero que años; es decir, que tiene mucha pasta porque los sesenta ya no los cumple. Y que además, y pese a tener la vida solucionada, pide asilo temporal a sus dos amigas. Con esos mimbres y ese trío de actrices, prepárense para surfear las olas de un divertido desastre.