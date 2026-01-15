'Mysteria Ecclesiae', el nombre de la rosa en la expansión de uno de los mejores juegos de 2025

Las deliberaciones internas en las que me enfrasqué para seleccionar mi lista de los 10 mejores juegos del año fueron más complejas que otros años. No porque tuviera dudas sobre qué títulos incluir o no, sino más bien el orden, y de manera específica el agraciado con el pináculo.

Hasta el último momento, Clair Obscur: Expedition 33 y Kingdom Come Deliverance II estuvieron batallando, propuestas harto diferentes en su forma de acercarse al rol, pero también en la forma de llegar al jugador.

Mientras el impacto del juego francés era inmediato, los checos participaron en un enfoque mucho más arriesgado. Lo dije en su momento y lo vuelvo a decir aquí. Las primeras veinte horas son frustrantes hasta decir basta, pero una vez nos familiarizamos con todos sus sistemas y memorizamos sus intrincados vericuetos, la fascinación se abre camino en un crescendo que no se detiene, sino que continúa y continúa más allá de lo que consideramos posible.

Durante todo el año pasado, Warhorse ha estado regando su obra con mejoras sustanciales, añadidos muy útiles y, sobre todo, tres expansiones de contenido que amplían la experiencia de diferentes maneras.

Me quiero detener expresamente en la tercera y última de estas expansiones, Mysteria Ecclesiae, que deja de lado muchas de las actividades para centrarse por completo en una experiencia narrativa pura completamente separada del panorama general.

Henry recibe el encargo de acompañar como escolta a Albich de Uniczow, el médico personal del rey Wenceslao, en su visita al monasterio de Sedlec para pedir un favor al abad. Sin embargo, las cosas se tuercen rápidamente cuando unos monjes convalecientes en la enfermería empiezan a exhibir signos preocupantes de peste.

Con los estragos que la epidemia provocó en la comarca todavía firmes en su memoria, el abad ordena el confinamiento del monasterio, restringiendo el movimiento de todos sus habitantes. Henry se ve en la tesitura de sortear las patrullas de teutones por los claustros mientras investiga una cripta recientemente exhumada tras un derrumbe accidental en la nave mayor, alumbrando una pléyade de secretos, algunos protegidos por la oscuridad de siglos y otros muchos más recientes, pero por los que alguien está dispuesto a matar para volver a sepultarlos.

Mientras en el juego base tan solo podíamos explorar el osario exterior y los muros colindantes, en Mysteria Ecclesiae entramos propiamente dentro del afamado monasterio de Sedlec, un mapa separado de la comarca de Kutna Hora en el que debemos permanecer hasta la conclusión de la historia por motivos evidentes.

Los soldados teutones confiscan todas las armas y armaduras a Henry, poniendo a prueba sus habilidades deductivas y de sigilo. Es un notable cambio de tercio que nos retrotrae a un episodio del primer juego que también se desarrollaba dentro de un monasterio.

'Mysteria Ecclesiae' es el broche final a una aventura sin parangón que pasará a los anales de la historia del medio por méritos propios

Sin embargo, el confinamiento esta vez cancela todos los ritos, por lo que nuestra investigación no se ve interrumpida cada tres horas por imposiciones litúrgicas, facilitando las circunstancias para enhebrar una intriga digna de las grandes novelas de misterio, particularmente la archiconocida de Umberto Eco.

El mapa en sí renuncia al mero tamaño en pos de un diseño muchísimo más denso. El monasterio está dispuesto como un laberinto, con varias alturas, galerías, claustros, celdas, capillas y sótanos. En el puñado de horas que nos llevará llegar hasta el fondo del asunto, deberemos familiarizarnos con todos sus pasadizos, pasando desapercibido mientras apreciamos el virtuosismo arquitectónico en exhibición.

Un momento del DLC 'Mysteria Ecclesiae'

Contar algo más sobre la naturaleza del misterio sería traicionarlo, pero lo que sí puedo decir es que, a pesar del formato contenido de la narrativa, las consecuencias para los grandes actores de la trama son notables. En definitiva, una historia que sigue todos y cada uno de los arquetipos del género, pero que funciona como un reloj suizo, con sorpresas y revelaciones a cada paso hasta una confrontación final sumamente dramática.

Mysteria Ecclesiae es el broche final a una aventura sin parangón que pasará a los anales de la historia del medio por méritos propios. En Legacy of the Forge, Henry se hacía con la forja donde trabajó su padre de joven y se construía una reputación en Kutna Hora para obtener el privilegio de abordar la reparación del reloj astronómico de la ciudad, el gran sueño de su progenitor que nunca pudo cumplir en vida.

En Brushes with Death, Henry desentrañaba los secretos del pintor Voyta, haciendo recados por toda la región para obtener su confianza. Aunque todas han añadido valiosas horas de entretenimiento, esta última es sin duda la más conseguida de las tres, convirtiendo al monasterio de Sedlec en una parada imprescindible para cualquier caballero medieval que se precie.