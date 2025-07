25 años de 'Deus Ex', uno de los mejores videojuegos de la historia

Una imagen promocional de 'Deus Ex'

En los cincuenta años de historia del medio, unos cuantos videojuegos han determinado la evolución de toda la industria. Algunos de ellos fueron éxitos de ventas incuestionables, títulos que fueron reconocidos en el momento como auténticos parteaguas que iban proyectar una sombra muy alargada en los años sucesivos.

Otros, por el contrario, obtuvieron unas ventas más discretas, pero se las ingeniaron para establecerse como títulos de culto, quizá desconocidos para el público masivo, pero muy bien valorados por la crítica, los jugadores más entusiastas y, sobre todo, por los desarrolladores.

Cuando Warren Spector y su equipo de Ion Storm lanzaron el 23 de junio del año 2000 Deus Ex, no se hicieron muchas ilusiones. El juego tardó casi diez años en alcanzar un millón de copias vendidas, pero lo que sí hizo fue cristalizar una corriente de diseño que aún hoy se mantiene relevante: el simulador inmersivo, un género que pone por encima de todo la libertad de acción del jugador.

¿Merece la pena, veinticinco años después, sumergirse en la apoteosis conspiranoica que es Deus Ex?

JC Denton es un agente de UNATCO, la unidad antiterrorista de las Naciones Unidas en un año 2052 marcado por la inestabilidad política y social. Su primera misión consiste en neutralizar a una organización terrorista que ha tomado el control de Liberty Island, hogar de la famosa estatua y también sede de la organización para la que trabaja.

Un momento de 'Deus Ex'

Más tarde, cruza la bahía hasta Manhattan para rastrear un cargamento de Ambrosia, una droga capaz de detener los síntomas de una epidemia que está devastando a las clases desfavorecidas. Denton cumple con su cometido, pero poco a poco empieza a vislumbrar a unos misteriosos agentes de negro tomando el control de UNATCO y ejerciendo un poder impropio con sus superiores.

Cada misión, de Nueva York a Hong Kong y París, le enreda más en una extensa telaraña de conspiraciones, poniéndole en el disparadero de grupos en la sombra y haciéndole cuestionar sus lealtades y su propia realidad.

John Romero, director del inmortal Doom (1993), fundó Ion Storm tras su salida de Id Software, y aunque Deus Ex se juegue también en primera persona, no podría distar más de los juegos que lo convirtieron en un referente en la industria. Warren Spector aceptó su invitación de unirse al estudio con la promesa de tener libertad creativa absoluta y Romero aceptó sin ponerle pegas.

Desde el principio del desarrollo, el equipo tenía muy claro sus objetivos: mezclar géneros diferentes (FPS, RPG y juegos de sigilo) para incentivar la curiosidad del jugador y ofrecerle una multiplicidad de soluciones a cada problema.

Lo que se ha venido a llamar “simulador inmersivo” no es más que un término difuso para referirnos a la sensación de que los niveles son entornos vivos, que siguen una lógica interna y que se empeñan en decir “sí” al jugador constantemente.

Si tenemos que infiltrarnos en una estación de metro donde unos terroristas han tomado rehenes, podemos hacerlo a través de los conductos de ventilación, hackear las cámaras de seguridad y utilizar dardos tranquilizantes desde una posición segura. O podemos detonar un pulso electromagnético en la entrada y asaltar con un rifle.

En estos 25 años, el concepto se ha pulido hasta la extenuación y podemos encontrar ejemplos más modernos donde las opciones se multiplican (por ejemplo, en sus magníficas precuelas Human Revolution y Mankind Divided), pero es muy interesante ver cómo ya en los inicios las ideas estaban muy bien planteadas. Uno de los grandes placeres de Deus Ex es precisamente explorar todos los caminos que se abren para llegar a un mismo objetivo y vislumbrar la mente de los diseñadores y su proceso creativo.

Desde el punto de vista narrativo, Deus Ex conforma un mundo futurista donde todas las teorías de la conspiración (los helicópteros negros, el gobierno mundial, el Área 51, los Illuminati, los tejemanejes de FEMA, etc.) son reales y operan al mismo tiempo para mantener a la población controlada a base de miedo.

Una imagen de 'Deus Ex'

Una de las tramas más importantes concierne a una pandemia y la distribución de la única medicación que puede retardar sus efectos, ambos productos de la misma megacorporación maléfica. Es un batiburrillo de Expediente X, Conspiración (la película de Richard Donner y Mel Gibson de 1997) y miles de horas de Info Wars.

En los tiempos de QAnon, de la posverdad, los comités de expertos, el asalto al Capitolio, la inteligencia artificial y los deepfakes, sus giros de guion se perciben de una manera muy diferente. Estamos tan solo a medio camino del 2052 distópico que imaginó Warren Spector y sus alegatos ya no parecen tan rebozados en ironía noventera como hace veinticinco años.

Si algo ha envejecido mal, de todas formas, son los diálogos. En el año 2000 todavía estábamos en los albores de la presentación cinematográfica que poco a poco se estandarizaría en la industria. Los textos están redactados de manera funcional, sin gracia, como un vehículo para transmitir información al jugador y poco más.

El mayor escollo, sin embargo, lo encontramos en la interpretación de unos actores de serie B que en ningún momento se toman en serio lo que están haciendo. Es el retrato de una época y puede ser hasta cierto punto entrañable, pero es innegable que estamos ante un trabajo que hoy en día consideraríamos del todo inaceptable.

Un momento de 'Deus Ex'

A esto hay que sumarle unos modelados grotescos que recrean a los personajes de la historia como unos engendros extraídos del cubismo más feísta.

PlayStation Plus Premium ha celebrado la efeméride del cuarto de siglo incluyendo en el catálogo la versión de PlayStation 2 que salió en el año 2002, Deus Ex: The Conspiracy. La principal diferencia respecto al original de PC es la fragmentación de los niveles originales (bastante amplios y complejos para la época) en subdivisiones más pequeñas con pantallas de carga interpuestas, así como los cambios en la interfaz y en los controles.

Gracias al disco duro de PlayStation 5, esos tiempos de carga se reducen a un par de segundos, solventando el principal escollo de la versión de consola. No termina de ser el diseño elegante de PC, pero se puede sobrellevar.

Lo que sí es un añadido transformador es la posibilidad de rebobinar que nos confiere esta versión. En un juego donde se nos propone intentar soluciones diferentes a cada problema, el poder volver atrás en cualquier momento y probar otro camino es una función utilísima. En vez de estar guardando constantemente y volviendo a cargar, podemos simplemente volver atrás (como si nuestra partida fuera una cinta VHS) de manera sencilla, lo que nos permite explorar a fondo cada nivel y todos los detalles del diseño.

Deus Ex está considerado como uno de los mejores juegos de la historia. Veinticinco años son una eternidad en videojuegos, tiempo más que suficiente como para que nos acerquemos a él con las consideraciones debidas a nuestros mayores.

Más allá de los contratiempos audiovisuales, lo que vamos a encontrar es un juego adelantado a su tiempo en múltiples aspectos. Su distopía ciberpunk embebida en teorías de la conspiración es fascinante, al igual que la enorme ambición de un diseño de niveles obsesionado con dotar al jugador de la mayor libertad de acción posible.

Muchas de sus tramas evolucionan de una forma que a principios de siglo desafiaba nuestra credibilidad, pero ahora podemos establecer inquietantes paralelismos con eventos contemporáneos. A pesar de la tirantez de su diálogo, es una pieza histórica muy relevante que merece ser experimentada en primera persona.