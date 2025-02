'Avowed', épica fronteriza en un videojuego que aspira a mucho y termina en nada

A finales de 2018, Microsoft anunció la compra de Obsidian Entertainment. Una de las cosas que más les habían lastrado durante la generación de la Xbox One (2013-2020) fue la ausencia de títulos exclusivos que pudieran hacer frente al portfolio de PlayStation. Bajo ese prisma, la adquisición de Obsidian parecía tener una lógica impecable.

El estudio fundado por Feargus Urquhart, Chris Avellone y otros veteranos de Black Isle Studios (artífices de auténticas joyas roleras en los 90) siempre había sufrido bajo las condiciones draconianas de editoras sin muchos miramientos que les obligaban a trabajar con presupuestos y calendarios ínfimos.

A pesar de todo, el estudio se había labrado una fama de diamante en bruto que solo necesitaba una buena financiación y el tiempo apropiado para producir obras maestras. Justamente lo que Microsoft, con sus abultados cofres, podía ofrecer. Avowed, presentado hace casi ya cinco años, es el primer juego de esta nueva etapa. ¿Ha conseguido cumplir con todas las expectativas depositadas sobre él?

El jugador encarna a un delegado del imperio de Aedyr que viaja hasta Las Tierras Vivas, un misterioso enclave fronterizo en el lejano norte de Eora donde la naturaleza se ha desarrollado de formas tan estrambóticas como violentas. La isla está sufriendo la Plaga de los Sueños, una misteriosa infección que hace que tanto animales como personas pierdan la cordura en una lenta enajenación progresiva.

Al mismo tiempo, una facción rebelde busca confrontar la presencia imperial de Aedyr con actos de sabotaje y la milicia fanática del Garrote de Acero impone el terror en la población local. Nada más entrar en la capital de Paradis, el delegado es asesinado con una flecha envenenada, pero vuelve a la vida gracias a la intervención de una misteriosa entidad sobrenatural. Para seguir la pista de su asesino y desentrañar los misterios de Las Tierras Vivas, el protagonista establece alianzas con facciones y individuos dispuestos a hacer frente a una crisis cada vez más enrevesada.

Avowed se desarrolla en el mundo de Eora, pocos años después de los eventos de Pillars of Eternity II: Deadfire. Sin embargo, en vez de un RPG de perspectiva isométrica como el juego de Josh Sawyer, en Obsidian han apostado por la primera persona, siguiendo las pautas establecidas en su día por Skyrim (2011).

Se percibe con claridad el aumento exponencial del presupuesto en el diseño de un mundo vibrante, con un entorno denso, repleto de plantas luminiscentes y hongos de formas atrevidas. Nuestro protagonista se mueve con una enorme agilidad, pudiendo escalar andamios y cornisas con facilidad, lo que ha permitido a los desarrolladores preparar todo tipo de vericuetos en su calles, palacios, cuevas, torres y acantilados.

Las Tierras Vivas es un paraje agreste, muy vertical, con una naturaleza desbordante que reclama edificaciones de civilizaciones pretéritas y que se inmiscuye entre los asentamientos urbanos más modernos. El juego se divide en un puñado de mapas, descartando el formato de mundo abierto en favor de zonas amplias muy variadas repletas de detalles que convierten la exploración en una delicia.

El juego hereda todas las armas y muchas de las habilidades y hechizos que ya vimos en su día en Pillars of Eternity II, consiguiendo que funcionen bien en este nuevo formato, mucho más visceral y menos estratégico. Aunque tenemos niveles y atributos, como todo RPG que se precie, el grueso de la acción bascula entorno al equipamiento. Debemos ir mejorando nuestras armas y armaduras a través de un sistema de crafting que nos permitirá enfrentarnos a enemigos cada vez más poderosos con ciertas garantías.

Un fotograma del videojuego 'Avowed'

Es un proceso bastante tedioso que reduce el combate a una cuestión de números donde la fuerza bruta suele ser el enfoque más habitual y donde la habilidad juega un papel marcadamente secundario. Una vez entendidos los fundamentos del sistema, a las pocas horas de juego, Avowed permanece casi inalterable durante el resto de la aventura, encapsulando un bucle jugable funcional, confortable pero también manido hasta la extenuación.

Estas cuestiones quizá podrían haberse tolerado si la faceta narrativa, la trama y los personajes principales, estuvieran al mismo nivel superlativo de grandes clásicos del estudio como Fallout: New Vegas (2010), Pentiment (2022) o el mismo Pillars of Eternity II: Deadfire (2018). A diferencia de este, no hay un sentimiento de urgencia declarado, ni una tensión manifiesta entre un grupo variopinto de facciones enfrentadas, cada una con sus propios argumentos y cosmovisiones respetables.

Las motivaciones son tan simples como obvias. Se repiten los temas de asimilación cultural y explotación colonialista, pero con muchísimo menos fuerza y empaque, hasta el punto de quedar completamente desdibujados entre tanta jerga metafísica. Avowed incurre en el error más frecuente del género fantástico. El de tomarse sus propios artificios demasiado en serio, dejando poco espacio para la psicología interna de los personajes o el establecimiento de conflictos relevantes.

Demasiados diálogos ahondan en los derroteros espirituales y mágicos, usando un vocabulario específico tan impenetrable como superfluo que convierte toda la experiencia en un esfuerzo vacío, completamente mecánico donde nada consigue importarnos mucho.

Una escena del videojuego 'Avowed'

Avowed es un RPG competente, muy pulido en lo técnico, que se beneficia de una dirección artística notable y que sabe esconder sus carencias con profesionalidad. Sus dimensiones más contenidas se agradecen en estos tiempos de juegos interminables, ofreciendo 30 sólidas horas de exploración y aventuras. Sin embargo, conociendo la trayectoria del estudio, es imposible no sentirse levemente decepcionado por el resultado tan poco inspirado en los aspectos que realmente importan en un juego de estas características.

Al ir a por la mayor audiencia posible, Obsidian se ha quedado con un juego sin mordiente, que en su intento por satisfacer a todos termina volviéndose inane. Su diálogo degenera en verborrea inconsecuente y sus arrebatos místicos pondrán a prueba la paciencia de más de uno, sobre todo la voz que habla en la cabeza del protagonista con un exceso de reverberación acústica y enigmas abstrusos. Algunas secuencias resultan meritorias y están bien planteadas, pero a la postre, el juego termina siendo perfectamente olvidable.