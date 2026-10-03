Las series que no te puedes perder en octubre: Mike Flanagan resucita a la Carrie de Stephen King

La devoción que el creador Mike Flanagan siente por Stephen King es proverbial. Ha adaptado al escritor de Maine de mil y una maneras. Ha convertido novelas cortas como La vida de Chuck (2024) en películas interesantísimas, obras menos reputadas como El juego de Gerald (2017) en filmes solventes y se ha entregado al largometraje XXL interpretando a su manera una novela ya de por sí ambiciosa como Doctor Sueño (2019), precuela ni más ni menos que de El resplandor (Stanley Kubrick 1980).

Ahora, el director de La maldición de Hill House (2018) llega con la intención de subir la apuesta al llevarse una novela totémica como Carrie, la primera que King publicó allá por 1974, a un formato en el que todavía no la hemos visto como es el de las series de televisión. Flanagan no combate aquí únicamente contra el mito literario, sino también contra la magistral versión que Brian De Palma filmó en 1976 –los siguientes intentos a cargo de Terry Hands, David Carson o Kimberley Pierce, mejor olvidarlos (es probable que la secuela de 1999 la hayan borrado de su memoria: hacen bien).

En esta ocasión, el showrunner de Salem actualiza el material trayéndolo a nuestros días, reflexiona sobre el tratamiento que determinados iconos femeninos han recibido a lo largo de la historia (véase Juana de Arco), rompe con la linealidad narrativa, recupera cierta parte del espíritu documental de la novela (compuesta ensamblando partes de reportajes, diarios o informes médicos, que aquí adoptan la forma de entrevistas a cámara o documentales) y mantiene las constantes más relevantes del original, del bullying a la enfermiza relación entre Carrie (Summer H. Howell) y su madre (Samantha Sloyan).

Al final, Flanagan se pregunta cómo sería Carrie hoy, en la época en la que los adolescentes viven pegados a sus smartphones y todo está mediatizado por las redes sociales. Un periodo histórico en el que la alt-right sube como la espuma, se da carta de naturaleza a los conspiranoicos y nadie pone freno a las masacres en los institutos norteamericanos. Además, la nueva Carrie es toda una reivindicación de la literatura (y del acto de leer) como fuente de conocimiento en un mundo cada vez más desnortado. Por cierto, atención a las conexiones que Flanagan establece con el cine de superhéroes y con películas de corte nihilista como El club de la lucha (David Fincher, 1999).

Grande de España



Creador: Juan Cavestany & Álvaro Fernández Armero

Intérpretes: Antonio de la Torre, Alexandra Jiménez

Productora: Cuidado con el perro

País: España

Año: 2026

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 23 de octubre

Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero son los responsables de una de las series que, junto a la trilogía protagonizada por Juan Carrasco (Javier Cámara) y Mira lo que has hecho (Berto Romero, Rafel Barceló & Enric Pardo, 2018-2020), renovaron el panorama de la telecomedia española coincidiendo con la llegada del streaming. Hablamos, claro está, de Vergüenza (2017-2020), incómodo aguafuerte sobre la españolidad menos promocionable que llegó para demostrar que otros modelos humorísticos, próximos a la ácida comicidad de tipos como Larry David o Ricky Gervais sin perder ni un ápice de esencia local, eran posibles en nuestro país.

Después de acercarse a modelos generalistas con aquel intento de comedia gerontológica que supuso Sentimos las molestias (2022-2023), y mientras cada uno de ellos ha seguido desarrollando su carrera en solitario con proyectos totalmente distintos, ahora regresan con Grande de España (2026), sátira que se mira tanto en el Luis García Berlanga de la trilogía Nacional como en cierta tradición vodevilesca (en realidad, es casi como observar a la nobleza ensuciarse en el barrizal de un vodevil sainetesco).

Don Leandro (Antonio de la Torre), un marqués venido a menos que aspira a ser Grande de España, se ve obligado a vender su palacete en pleno centro de Madrid para correr con los gastos de la inminente boda de su hija. Entre los posibles compradores aparecerá Sofía Carrington (Alexandra Jiménez), cuyo interés en el inmueble esconde intenciones que ni el marqués de Monsalvos ni los espectadores adivinarán.

Nocturno



Creador: Rowan Joffé & John Hlavin

Intérpretes: Liev Schreiber, Stephen Graham, Zazie Beetz

Productora: A+E Studios, Hardy, Son & Baker, Range Studios.

País: Estados Unidos

Año: 2026

Plataforma: Apple TV

Fecha de estreno: 30 de octubre

El director y guionista Rowan Joffe (28 semanas después, No confíes en nadie) y el guionista y productor John Hlavin (The Shield, El hombre que cayó a la Tierra) han adaptado The Sandman, la novela superventas de Lars Kepler, seudónimo bajo el que escriben el matrimonio formado por los novelistas suecos Alexander Ahndoril y Alexandra Coelho.

Nocturno (2026) pone en imágenes la cuarta entrega de la saga protagonizada por el inspector Joona Linna, aquí convenientemente rebautizado como Jonah Lynn (Liev Schreiber), un ex soldado convertido en detective de homicidios que lleva años fuera del cuerpo después de que no pudiese resolver un caso que involucraba la desaparición de dos hermanos.

La irrupción repentina de uno de los niños, tras tres años en paradero desconocido, y la relación que el asesino en serie Jakob Walter (Stephen Graham), que lleva otro tanto ingresado en un psiquiátrico de máxima seguridad, guardan con los hechos, provocan que Lynn vuelva a la acción acompañado por la agente del FBI Saga Bauer (Zazie Beetz), a la que prácticamente quiere como a una hija.

Thriller de atmósfera inquietante, marcado por el duelo interpretativo entre Schreiber y Graham, Nocturno supone la segunda adaptación de las novelas de Kepler puesto que ya en 2012 el conocido director Lasse Hällstrom llevó a la gran pantalla el primero de los libros protagonizados por Linna: El hipnotista.