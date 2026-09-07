Juntos pero no revueltos, Taxio Ardanaz y Carla Filipe agitan banderas en Tabakalera

Las exposiciones de dos artistas son casi siempre singulares: ni monografías o exposiciones individuales, ni tampoco colectivas. Este formato se justifica muchas veces en la estrecha relación entablada entre los protagonistas, sea la amistad o el compartir una misma generación, sea la complicidad mutua y la colaboración.

Kooperatiba. Carla Filipe/Taxio Ardanaz Tabakalera. San Sebastián. Comisario: Ángel Calvo Ulloa Hasta el 10 de enero

A priori, no es este el caso aquí, y el vínculo entre Taxio Ardanaz (Pamplona, 1978) y Carla Filipe (Vilanova de Barquinha, Portugal, 1973) está intercedido por un tercer agente que sobrevuela aquí como un mediador evanescente: el comisario Ángel Calvo Ulloa.

A partir de este anclaje, se establece un diálogo cruzado a dos voces, juntas, pero no revueltas, aprovechando a izquierda y a derecha sendos espacios longitudinales. En cuanto al tema de esta coalición, ambos artistas, y cito, “abordan el pasado reciente y la memoria histórica a través de materiales generados por distintos movimientos políticos y sociales”.

El trabajo del comisario consiste entonces en hacer creíbles los argumentos que sostienen la propuesta. Para ello, en el hall de entrada, un archivo común aglutina distintos materiales de Filipe y Ardanaz –así como del propio Calvo Ulloa– donde se recogen documentos variados y todo ese cúmulo de objetos y materiales que sirven a la inspiración: fotografías, recortes de prensa, memorabilia, documentos fílmicos y televisivos, etc.

Las geografías de esta pesquisa artística sobre las ideologías escondidas en las formas estéticas se sitúan principalmente en la Península Ibérica: España y Portugal. La pintura de Taxio Ardanaz abandona el formato del lienzo –formato mercantil, o burgués– y se presenta en papeles que muestran una disposición hacia la instalación y el montaje directo sobre las paredes.

Papeles grandes, murales, pancartas, telones teatrales, logotipos: formatos que ensalzan la economía de medios y el carácter ideológico-político de lo popular. El interés principal de Ardanaz es la Guerra Civil y, desde hace prácticamente dos décadas, su obra siempre versa sobre las estéticas y las huellas de la contienda española.

Desde ahí, sus indagaciones se amplían a Italia, Cuba, México y China. La memoria histórica está muy presente, especialmente cuando se trata de los monumentos conmemorativos a los perdedores, como por ejemplo un modesto monolito erigido en la Batalla del Ebro a las XV Brigadas Internacionales en la sierra de Pàndols (Tarragona) y sobre el que el artista ha trabajado incansablemente.

Archivo común Kooperatiba, 2026 Tabakalera

Sin embargo, lejos de ilustrar o aleccionar, Ardanaz elude cualquier contenido directo, filtrando, velando subjetivamente las formas, los signos y los símbolos. Observa por igual las estéticas del Fascismo y las de la Revolución socialista y en esta exposición pueden aparecer tanto pistas de las estéticas del Fascismo Italiano como la iconografía de la Revolución Cubana. Al igual que el filósofo de la esperanza, Ernst Bloch, parece confiar en el sustrato utópico que anida en toda estética de lo colectivo.

Hay aquí fragmentos de expresionismo, realismo y constructivismo (paisajes y objetos, personas, figuras y emblemas, trazos, formas y colores). Estos configuran una totalidad en una visión de paralaje donde todos estos elementos parecen hackeados o distorsionados de su contexto original. La herencia del pasado –esta síntesis entre realismo y abstracción, composición y expresión– recuerda a no pocos estilos pictóricos nacidos de tiempos convulsos, bélicos, los cuales cristalizan en su uso público en una pintura mural, un relieve o un patrón de cerámica.

El relato aquí es fragmentario, alegórico, y se completa con el vídeo de un re-ennactment o recreación de una batalla de la Guerra Civil para un documental realizado junto con el también artista Pablo Marte.

Por su parte Carla Filipe, sin ser pintora, se apropia del archivo histórico portugués a través del dibujo, el collage y el fotomontaje. La dictadura en Portugal, el régimen entre 1933 y 1974 conocido como el Estado Nuevo, es el motivo principal de su obra, un periodo marcado todavía por el Imperio colonial portugués en África.

Taxio Ardanaz: 'Kooperatiba', 2026 Tabakalera

Filipe se apropia, copia, monta, remonta, corta, pega, subraya, tacha, repite y mezcla el archivo, manifestando así la imposibilidad de una única narrativa historiográfica. Coge un texto y lo reescribe a mano con una grafía especial, reescribiendo de esa manera la propia historia. Esta apropiación un tanto herética de archivo del siglo XX pone en evidencia su validez como fuente de verdad.

Al igual que en Ardanaz, hay una predilección por banderas, carteles y grafismos típicos de las iconografías revolucionarias. En una nueva serie de obras aborda la reforma agraria que, a partir de la Revolución de los Claveles, entre 1974 y 1975, expropió miles de hectáreas de latifundios que fueron nacionalizadas y entregadas a los campesinos.

En estos estridentes collages digitales impresos en telas, herederos del mejor constructivismo ruso, Filipe se centra en la invisibilización de las mujeres en el entorno y en el trabajo rural en tanto sujetos políticos y económicos para la clase trabajadora.

Las referencias al trabajo manual en el campo encuentran su contrapartida en dos montañas de cojines que aluden al descanso y al tiempo no productivo. Todas estas piezas se complementan con tejidos, bordados y dibujos en tela, técnicas manuales y artesanales que integran la forma y el contenido.

En resumidas cuentas, Kooperatiba muestra el germen artístico y vital de dos artistas en plena madurez de manera generosa y con abundante contenido donde poder adentrarse. Cabe considerar la propia exposición como un montaje dialéctico de dos entidades separadas forzadas a cohabitar. Nace así un pensamiento de frontera, en los cruces de camino y bifurcaciones.