Rosalind Nashashibi, de Gaza al lienzo: arte contra barbarie, una belleza triste

Rosalind Nashashibi (Croydon, Londres, 1973) es una artista británico-palestina que combina pintura y cine.

Rosalind Nashashibi. Get Me A Stone Museo Artium Vitoria. Comisaria: Catalina Lozano. Hasta el 1 de noviembre

Su trayectoria en nuestro país incluye una muestra en el CAAC de Sevilla en 2019 y también una pequeña presentación individual en Artium en 2021, a donde ahora regresa con una exposición de mayor envergadura.

De aquella primera exhibición se incorporó a la colección del museo el vídeo Electrical Gaza (2015) –una serena visión de la vida corriente en la Franja de Gaza antes y entre conflictos violentos–, y también una pintura sobre papel de estraza que la artista realizó ex profeso y que representa una sandía verde y roja, negra y blanca, icono y símbolo de apoyo al pueblo palestino.

Estas dos obras se muestran en una sala contigua en otra exposición colectiva, resaltando la sensibilización del museo hacia los gazatíes.

La exposición que ahora nos ocupa, titulada Get Me a Stone (Dame una piedra), es sobre todo un acto de empatía.

En su austeridad y economía de medios, en su materialidad y sutileza máximas, las pinturas de Nashashibi rebasan cualquier ilustración o tema para erigirse en una declaración de la universalidad del arte contra la barbarie.

Esta pintura figurativa, abstracta por momentos, sirve como parábola. Hay aquí una belleza triste: manos que agarran piedras (símbolo de resistencia y lucha); cabezas de cisnes blancos y negros enredados; bodegones de crisantemos lánguidos que denotan el duelo.

Rosalind Nashashibi: 'Get me a stone', 2026 Stephen White & Co. / Cortesía de la artista

En Palestine, c. 1950 (2025), una figura de mujer viste el thobe, o vestido campesino tradicional palestino. Otros cuadros llevan escritas las siglas UNRWA (la organización humanitaria que brinda asistencia y servicios sociales a millones de refugiados palestinos).

También hay referencias a la historia del arte, como al caballo en bronce con la cabeza agachada de Edgar Degas que la artista reinterpreta en una procesión ritual.

En todas estas obras hay un tono afligido pero también goce, sublimación. La artista huye del virtuosismo aplicando capas de pintura diluidas, aunque a veces se recrea en el empaste, como en las flores. La exposición resulta aérea, diáfana y honesta.

De manera complementaria, la artista recurre a la imagen en movimiento para capturar los sentimientos desde un ángulo más temporal.

Rosalind Nashashibi: 'Bye bye', 2026 Stephen White & Co. / Cortesía de la artista

En Occupation of the Inner Life (2026), el proceso de pintura en el taller se entrelaza con los afectos familiares (su hija adolescente, su padre).

La cotidianeidad se presenta como espera y compromiso (amoroso, político). La sensibilidad por la que se caracteriza su pintura se traslada al montaje del filme y, especialmente, a una banda sonora que combina música electrónica con barroco (Henry Purcell).

De esta artista se recuerda el documental Vivian’s Garden (2017), un tierno retrato de la pintora Vivian Suter y la relación de esta con su madre. Las llamadas a una comunidad, a una noción de la familia fuera del marco tradicional se suceden.

Ante el dolor de los demás, el arte generoso de Rosalind Nashashibi entrega consuelo y solidaridad.