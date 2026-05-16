De la belleza en el siglo XV al arte urbano de Ostende, Flandes en seis paradas imprescindibles

Vista de la Abadía de Parque, en Lovaina. Foto: Jan Crab

Aunque ahora podemos visitar exposiciones como Bellezza e Bruttezza en Bruselas o la que reivindica a Hansche, maestro del estuco, en Lovaina, Flandes es un destino cultural perfecto en cualquier momento del año.

El 'street art' en Ostende, las opíparas mesas borgoñonas en Malinas, los seis icónicos diseñadores de Amberes y el arte en la ribera del Mosa son solo una muestra de un gran viaje para disfrutar del arte.

Vista de 'Bellezza e Bruttezza', con el 'Retrato alegórico de una mujer (posiblemente Simonetta Vespucci)', h. 1490, atribuido a Sandro Botticelli. Foto: Yannick Sas

Bellezza e Bruttezza

Bozar, Bruselas. Hasta el 14 de junio

Con más de 90 obras y unos 60 préstamos internacionales, esta exposición es uno de los grandes hitos de la programación de Flandes esta primavera.

Con piezas de Botticelli, Lucas Cranach el Viejo, Leonardo da Vinci, Durero, Tintoretto, Carracci y Veronese, entre otros, la muestra explora cómo los artistas de Italia y del norte de Europa, de los siglos XV y XVI, representaron belleza y fealdad.

Dos extremos que se tocan en muchas de las obras maestras aquí reunidas. A solo 10 minutos a pie desde la Grote Markt, en el corazón de la ciudad, el Bozar Centre for Fine Arts es una de las paradas obligadas del viaje a Flandes.

'Projeto Ruído', 2026, en Ostende. Foto: Jules Césure

The Crystal Ship

Ostende

Un año más, y ya van diez, la ciudad de Ostende se convierte en la capital del arte urbano. Un gigantesco festival que reúne en esta edición a una veintena de artistas, nacionales e internacionales, que convierten a la ciudad en un lienzo de creatividad sin límites.

Con las de este año, ascienden a más de 100 las intervenciones en las fachadas de Ostende. Una aplicación con el mapa facilita la visita a todas las localizaciones de esta joya del Mar del Norte, cuna de Ensor, a las que se puede llegar dando agradables paseos en bici.

Y, coincidiendo con el décimo aniversario del evento, una exposición, Subway Art, repasa el arte urbano, desde sus inicios en los años 60 hasta hoy.

'Los cantores de Baco', 1580, a la manera de El Bosco. Museo de Bellas de Budapest

Burgundian Dining

Museo Hof van Busleyden, Malinas. Del 31 de octubre de 2026 al 11 de abril de 2027

Esta exposición será un viaje en el tiempo para encontrar los orígenes de la cultura compartida de la comida y la bebida.

Manjares, opíparas mesas, exquisita vajilla, lujosos comedores y cocinas palaciegas, como si fuera un menú de cuatro platos, nos acerca con objetos y pinturas (como El banquete de los monarcas de Sánchez Coello) a la Cena borgoñona.

La muestra, que se abrirá el próximo otoño en este palacio urbano, recorre la historia de la región retrocediendo 500 años y centrándose en Malinas, entonces corazón de los Países Bajos borgoñones y hoy una de las ciudades más históricas y acogedoras de Flandes.

Los seis de Amberes en 1987. Fotografía publicada en la revista 'WWD'. © Philippe Costes

The Antwerp Six

MoMu. Amberes. Hasta el 17 de enero de 2027

El Museo de la Moda de Amberes celebra sus 40 años con una exposición que rinde homenaje a los seis diseñadores belgas que revolucionaron la moda de mediados de los 80.

La muestra, que se remonta a sus inicios en los años 70, recorre la trayectoria que une a los excepcionales creadores.

Graduados en la Real Academia de Bellas Artes de la ciudad, Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene y Marina Yee saltaron a la fama tras presentar sus colecciones en Londres en 1986.

Un icónico desfile que supuso su salto a la fama internacional y que consolidó a la ciudad de Amberes como capital de la moda.

Detalle de uno de los estucos de Jan Christiaen Hansche, en la Abadía de Parque. Foto: Jan Crab

Hansche, maestro del estuco

Abadía de Parque, Lovaina. Hasta el 31 de mayo

Además de los singulares tesoros del siglo XVII que acoge la abadía, hasta el 31 de mayo puede verse en la vibrante ciudad universitaria que es Lovaina una original exposición. Solo hay que mirar hacia arriba y prestar atención.

Un magnífico techo lleno de relieves recorre el monasterio: ángeles, motivos florales, historias bíblicas y escenas mitológicas. Esta obra tridimensional lleva la firma de Jan Christiaen Hansche, un maestro del estuco de cal que decoró estos espacios en 1672.

Hoy sus delicados techos forman parte del patrimonio más impresionante de Flandes y de Europa occidental y, por primera vez, el Museo PARCUM de la abadía cuenta su historia completa.

'Future Fossil', de Koen Vanmechelen, en Dilsen-Stokkem

Arte en el Mosa

Provincia de Limburgo, varias localizaciones

Las localidades del Mosa, que recorren la alargada ribera flamenca, se convierten gracias a esta iniciativa en un paisaje artístico excepcional.

Situados a ambas orillas del río y estrechamente vinculados durante siglos, los pueblos del RivierPark Maasvallei acogen hoy obras como Tree of Life de Mark Dion, en Herbricht, Lanaken, la primera instalación permanente del proyecto.

El verano pasado se inauguró la monumental escultura de Laure Prouvost, Moeder! Oui dream till the end, en Bastion, Kinrooi. Adrien Tirtiaux y Germaine Kruip también han realizado trabajos en la zona.

Este mes de mayo se instalará en Dilsen-Stokkem Future Fossil del belga Koen Vanmechelen.