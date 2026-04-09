Urtasun devuelve a Sigüenza dos obras incautadas por la dictadura franquista

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (d), visita Sigüenza en el marco de la entrega de los bienes artísticos incautados en Yebes y Pareja, municipios de la provincia de Guadalajara, por la dictadura franquista , este jueves. EFE/ Nacho Izquierdo

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presidido este jueves el acto de restitución de dos pinturas que habían sido protegidas durante la Guerra Civil por la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Histórico del Gobierno de la República, que nunca fueron devueltas a sus lugares de origen y que actualmente se custodiaban en el Museo del Prado.

Urtasun ha estado acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, así como representantes de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara.

Las dos obras devueltas son La Anunciación, procedente de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la localidad de Pareja, y Cristo ante Pilatos, procedente de la iglesia de San Bartolomé Apóstol del municipio de Yebes, que se encontraban en depósito en el Museo del Prado.

La restitución realizada permitirá que a partir de ahora los bienes puedan ser visitados en el Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza.

En su intervención, el ministro ha señalado que “lo que hacemos es restituir estas obras a quienes siempre fueron sus dueños", y ha señalado que "es un gesto que mira al pasado con responsabilidad, pero también al presente, reafirmando nuestro compromiso con la memoria y con los derechos de quienes fueron privados de lo que les pertenecía”.

Además, ha añadido que este acto de su ministerio forma parte de un compromiso más amplio, porque es la cuarta restitución que impulsa Cultura y ha avanzado que no será la última.

Los dos bienes se encontraban en situación de depósito temporal y nunca habían formado parte de la colección estable del museo.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visita Sigüenza en el marco de la entrega de los bienes artísticos incautados en Yebes y Pareja, municipios de la provincia de Guadalajara, por la dictadura franquista , este jueves. EFE/ Nacho Izquierdo

‘La Anunciación’ está compuesta por dos fragmentos de tabla de autoría anónima, que representan a la Virgen y a un ángel y que proceden probablemente de un altar del siglo XVI. Esta obra fue incautada por la Junta del Tesoro Artístico y depositada en el Museo del Prado en 1938.

El ‘Cristo ante Pilatos’ es un lienzo atribuido al Maestro de Lupiana, datado en el siglo XV y procedente de la iglesia de San Bartolomé Apóstol de Yebes.

El director del Museo del Prado ha señalado que esta devolución es algo “justa y loable”, a lo que El Prado se sumó desde el primer momento.

También ha dicho que el Museo del Prado fue pionero en encargar un estudio externo para conocer una serie de obras que "evidentemente procedían de incautaciones", con las que hizo una pequeña exposición, y desde entonces hay una comisión interna que sigue estudiando las colecciones.

En este momento hay "más de cien obras que están identificadas como susceptibles de restitución cuando concurran las circunstancias para que así se proceda".

Por su parte, García-Page ha agradecido a Cultura la devolución de las obras y las inversiones en conservación del patrimonio de España, que ha calificado como "un museo al aire libre" y ha avanzado que el proyecto Prado Extendido llegará al Palacio del Infantado de Guadalajara este otoño.