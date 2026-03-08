Kubra Khademi, la artista afgana autora de la orgía lésbica de ARCO: "En mi país estoy condenada a muerte"

Kubra, tanto en árabe como en persa significa "grande". En su Kabul natal, donde estudió Bellas Artes se atrevió a pintar los abusos y las violencias de las mujeres de su país. Fue insultada, ridiculizada y atacada, incluso le arrojaron piedras hasta que finalmente la juzgaron y la condenaron a muerte.

Tuvo que refugiarse en París donde continuó pintando por los derechos y la libertad de las mujeres. Kubra Kademi nace en 1989 en Mashhad, Irán. Artista y performer de origen hazara convierte el cuerpo en campo de resistencia política.

Formada en Bellas Artes en Kabul y Lahore, saltó a la escena internacional en 2015 con Armor, una performance contra el acoso callejero que le costó amenazas de muerte y el exilio de su país.

Desde entonces, su trabajo —entre la performance, el dibujo, la pintura y la narración autobiográfica— explora con una potencia feroz la violencia patriarcal, la experiencia del refugio y la memoria de una mujer que ha hecho de la creación una forma de supervivencia.

Nacionalizada francesa desde 2020, le han concedido entre otros honores la de Chevalier de l´Ordre des Arts et des Lettres de Francia, entre otras distinciones. Khademi se ha consolidado como una de las voces más incisivas del arte contemporáneo al pensar la libertad no como consigna, sino como algo que arriesga.

Kubra Khademi posando junto a su versión de 'La libertad guiando al pueblo' de Delacroix. Foto: M.M.

Pregunta. ¿Cuál es el origen de este proyecto Pan, trabajo y libertad?

Respuesta. El proyecto comienza con estos retratos (señala la serie de retratos que acompañan a las orgías en la galería Eric Mouchet de las mujeres más poderosas del mundo desnudas de pie a tamaño real como Untitled (Portrait of Ursula von der Leyen, President of the European Commision, 2024). Esta idea llegó a mí después de que yo les escribiera de mi puño y letra una carta abierta a cada una de ellas pidiéndoles ayuda para cambiar la situación de las mujeres en el mundo árabe. Y les preguntaba después de que Afganistán cayó en manos talibanes: ¿Dónde estáis?

P. Y, ¿qué sucedió?

R. Mi carta permaneció sin respuesta. Parecía que no les importaba defender a las mujeres afganas. Ellas tienen el poder y el conocimiento. Les pedía que los usaran.

P. Entonces se le ocurrió pintarlas.

R. Yo quería mostrarlas tal y como son, porque son como cualquier otra mujer de pie y desnuda, todas somos iguales. Luego decidí juntarlas a todas en una acción de amor. Por ejemplo en este cuadro quise pintarlas juntas con un palo que las une a la tierra y al suelo mientras las aguas del mar se abren ante ellas. Como un símbolo de poder absoluto. Tomar la acción para poderse liberar.

P. Usted reinterpreta los cuadros de la pintura clásica.

R. Sí, en otro cuadro, que está inspirado en La Libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix, me he representado a mí misma como la libertad sujetando la bandera, porque a través de mi arte busco la liberación de las mujeres. Es un sin título de 2025. En esta serie planteo directamente la cuestión de la libertad, si no tomamos acciones. La libertad es lo más precioso de la vida humana.

Kubra Khhademi: 'Sín título (Díptico)', 2025 en Eric Mouchet Galerie

P. ¿Por qué los fondos de oro?

R. El dorado es la mujer sin miedo. Solo con sus cuerpos celebran el goce del cuerpo entre ellas, con ellas y para ellas.

Hay que redefinir los valores y crear unos nuevos. El mundo está gobernado por el patriarcado y el patriarcado está destruyendo el mundo. La cuestión de las mujeres es la cuestión de los derechos humanos. Estos cuadros se abren al amor, el amor está guiando a la vida, es una apertura y una llamada al universo matriarcal.

P. Ahora que va a ser el Día de la Mujer, ¿qué deseo le lanzas a los políticos?

R. Aún quiero animar a estas políticas a que usen su poder, que reaccionen a los criminales que gobiernan el mundo, a los gobernantes pedófilos, que utilicen su poder para cambiar el mundo. Si una mujer no es libre no hay libertad en el mundo. Afganistán es el peor país para las mujeres en el mundo. El silencio y la indiferencia la leemos como cómplice del patriarcado, eso también destruye al mundo y eso es una vergüenza. Todas debemos levantarnos y defendernos por nosotras mismas.

P. ¿Tenía miedo cuando vivías en Afganistán?

R. Pues fui condenada a muerte, así que ¡imagínate!

Kubra Khademi en el interior del stand de Eric Mouchet. Foto: M.M.

P. ¿Quién le condenó?

R. Hicieron un gran tribunal con un montón de gente, gente que me conocía y que no.

P. ¿Qué les dirías a las mujeres que no son feministas?

R. [Silencio] ¡Qué puedo decir! que el mundo está cogiendo una terrible dirección y antes o después habrá que levantarse. No hay que rendirse nunca.

P. Su trabajo es muy poderoso porque en una primera mirada parece pornográfico, pero luego no lo es.

R. Yo nací dentro de la injusticia, he luchado mucho y sabía que no iba a ser fácil. Oponiéndome al patriarcado he arriesgado todo, hasta mi vida.

P.¿Está trabajando en otros proyectos?

R. Sí, yo siempre estoy trabajando. Mi tema es el cuerpo femenino. Desde mi propio cuerpo al de otras mujeres.