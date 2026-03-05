'Trenzar lo invisible', de la artista Mariadela Araujo y ganador de Lexus Art Car, ya se expone en ARCOmadrid

Lexus presenta por primera vez el proyecto ganador de la VIII edición del Concurso de Diseño Lexus Art Car en su stand de la feria, como parte de una instalación basada en los cinco sentidos. En Ifema, hasta el domingo 8 de marzo.

La octava edición del proyecto Lexus Art Car tiene, por primera vez, una presentación a lo grande en un stand (7C40) de la feria ARCOmadrid 2026, que se celebra hasta el domingo 8 de marzo en los pabellones 7 y 9 de Ifema.

En esta convocatoria, el concurso, que vincula a la marca con el arte a través de un Lexus como lienzo y técnica libre, tomó como base el nuevo Lexus LBX. La artista y diseñadora Mariadela Araujo presentó una instalación inspirada en el arte textil y en una técnica tradicional japonesa con más de mil años de historia para transformar el coche en una escultura textil que invita al tacto, al tiempo y a la reflexión.

La propuesta parte de un gesto esencial: trenzar. Trenzar como acción ancestral, como acto manual de cuidado, de repetición meditativa, de conexión y de evolución hacia lo funcional y lo estético.

Trenzar lo invisible

Con este Lexus Art Car, se rinde homenaje a la técnica tradicional japonesa del kumihimo, reinterpretándola desde el lenguaje de la artista como artista textil y llevándola al universo del arte contemporáneo.

Kumihimo: significa literalmente “hilos trenzados” y tiene su origen en el siglo VI, con la llegada del budismo a Japón. Hoy, el kumihimo es un arte vivo. Se enseña en academias, se investiga en universidades de diseño y se reinterpreta en disciplinas como la moda, la joyería, el arte textil…

Detalle de Lexus Art Car en el stand 7C40, en el pabellón 7 de Ifema

El LBX, se convierte en un cuerpo simbólico intervenido con cordones de diferentes grosores, inspirados en el kumihimo, realizados con materiales sostenibles, fibras naturales, y texturas que evocan el carácter táctil del textil. Estas trenzas y composiciones envuelven el vehículo, no solo como ornamento, sino como gesto para transformar el coche en un objeto emocional.

El coche aparece completamente cubierto de cordones y trenzados para transmitir al espectador la idea de observar e imaginar más allá de lo evidente y lo inmediato para descubrir lo que subyace y perdura.

El color blanco y homogéneo de la intervención hace referencia a un punto de partida desde el que construir un futuro sostenible y la disposición de los hilos y sus trenzados de manera suelta y holgada apela a la libertad a la hora de proponer conexiones y reflexiones para crearlo.

La propuesta es, en esencia, una ofrenda contemporánea a la belleza del Kumihimo, a la maestría artesanal japonesa, y a la posibilidad de crear un objeto de deseo con valores éticos y estéticos.

Con los cinco sentidos

El ganador de Lexus Art Car 2025 forma parte de una instalación basada en los cinco sentidos, un recorrido sensorial que invita a relacionarse con el arte desde la experiencia.

No es una única obra, sino un recorrido sensorial que invita a relacionarse con el arte desde la experiencia, la curiosidad y la emoción. Una forma de entender la creación muy cercana a cómo Lexus concibe el lujo, el diseño y la tecnología.

En estas instalaciones, Lexus propone una forma distinta de relacionarse con la creación artística. Aquí no hay una única obra ni un único punto de vista, sino cinco puertas sensoriales que conducen a una misma manera de entender el arte: una creación cuidada hasta el detalle, pensada para emocionar y diseñada para ser vivida.

Cada experiencia activa un sentido distinto, pero todas comparten una misma filosofía. La del trabajo artesanal, la atención plena y la búsqueda de equilibrio entre técnica y emoción. Como en los coches Lexus, nada está ahí por casualidad. Todo responde a una decisión consciente.

Gracias a la pieza textil de Mariadela Araujo, Trenzar lo invisible, la superficie del vehículo deja de ser carrocería para ser memoria de gesto y presencia táctil, un puente entre tradición y contemporaneidad. En este encuentro entre técnica milenaria y forma automovilística, el tacto se convierte en una forma de ver lo invisible.

Escuchar el arte

Pero hay más. En esta instalación, el acto de escuchar se convierte en un espacio habitable. Al entrar, el sonido envuelve el cuerpo y crea una atmósfera íntima, pensada para aislar y emocionar.

Esta atención al detalle sonoro forma parte de la manera de crear de Lexus, desarrollada desde hace más de 25 años junto a Mark Levinson®. Una colaboración centrada en el trabajo artesanal del sonido, donde cada sistema se diseña a medida para ofrecer una experiencia envolvente y constante, sea cual sea la música.

Respirar el arte

En esta instalación, el olfato se activa como una experiencia íntima y silenciosa. El perfume no acompaña la obra, la completa, invitando a acercarse y a descubrir cómo un aroma puede despertar emociones, recuerdos y sensaciones difíciles de nombrar.

Esta exploración nace de la colaboración entre Lexus y Givaudan, uno de los grandes creadores de fragancias a nivel mundial. Juntos han desarrollado una composición inspirada en el bambú y en los bosques japoneses, donde naturaleza, sostenibilidad y artesanía se entrelazan.

Mirar el arte

Un Lexus LBX real descansa sobre un sofá de dimensiones inesperadas. El gesto es simple y, a la vez, desconcertante. El coche deja de ser un objeto en movimiento para convertirse en una pieza contemplativa, casi doméstica, situada en un lugar que no le corresponde.

La instalación propone una nueva forma de observar. Eleva lo cotidiano, altera la escala y transforma la relación entre objeto y espectador. Como en el arte, el asombro surge cuando lo familiar se presenta desde otra perspectiva.

Degustar el arte

Esta instalación traslada la relación de Lexus con la gastronomía a un espacio móvil, preciso y contemporáneo. Un food truck de lujo equipado con la última tecnología de cocina, concebido no como un punto de consumo continuo, sino como una declaración de principios.

Aquí, el gusto se entiende como un universo creativo donde tradición e innovación conviven. Como en Lexus, la tecnología no busca protagonismo, sino facilitar una experiencia cuidada, equilibrada y consciente.

Coche oficial

Lexus es, un año más (y ya van siete consecutivos), el Vehículo Oficial de ARCOmadrid 2026. Una participación, además, como Partner Oficial de la feria que supone una muestra más del compromiso de la marca con el arte y la creación contemporánea.

Y es que para Lexus, el arte no es solo algo que se expone, sino una experiencia que se vive, se explora y se siente.