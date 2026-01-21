Rosario Peiró, nueva directora del Museu Picasso de Barcelona

Rosario Peiró, actual directora del Área de Colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, será la nueva directora del Museu Picasso de Barcelona a partir de mayo de 2026.

Así lo ha decidido la Comisión de Valoración del Patronato de la Fundació Museu Picasso, que ha valorado su "destacada trayectoria" y su liderazgo en "proyectos internacionales de gran relevancia", así como el proyecto que presentó para asumir la dirección del museo, que "sitúa a Barcelona y su entorno cultural como un pilar central de la nueva etapa".

La Comisión ha valorado "la trayectoria de la candidata, su profundo conocimiento de la obra de Pablo Picasso y una visión estratégica sólida y comprometida con la ciudad de Barcelona", asegura el Museu en un comunicado.

Museu Picasso de Barcelona. Foto: archivo del Museo.

Rosario Peiró sustituirá en el cargo a Emmanuel Guigon, quien lo ocupa desde 2016 y a quien la Fundació Museu Picasso ha expresado "su profundo agradecimiento por su dedicación y las aportaciones determinantes para el desarrollo de la institución".

Rosario Peiró Carrasco (Barcelona, 1968) ejerce desde 2008 como responsable del Área de Colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde ha liderado proyectos internacionales como Repensar Guernica, uno de los proyectos digitales más influyentes dedicados a la obra de Picasso, premiado y reconocido globalmente como modelo de investigación, digitalización y difusión del patrimonio.

Peiró ha dirigido también iniciativas como Contra-archivos imposibles y ha establecido colaboraciones con instituciones de referencia como el MOMA, el Musée national Picasso-Paris, el Centre Pompidou, la Fundación Beyeler y el Museo Picasso Málaga, consolidando una trayectoria profundamente vinculada al contexto internacional.

En Barcelona, antes de su etapa en el Reina Sofía, colaboró con instituciones catalanas de referencia como la Fundació Antoni Tàpies (actual Museu Tàpies) y el Centre Cultural de la Fundación ”la Caixa”, experiencias que contribuyeron a consolidar su formación museística y su vinculación con la escena cultural del país.

Posteriormente, desarrolló tareas en el MACBA, donde participó en proyectos expositivos de gran alcance.

La Comisión estuvo presidida por el vicepresidente segundo del Patronato de la Fundació Museu Picasso de Barcelona, Genís Roca, y compuesta por los patronos Elisenda Rius Bergua, Oriol Martí Sambola, Llucià Homs i Capdevila, Santiago de Torres Sanahuja y Xavier Vilató Ruiz, así como por los expertos Miguel Zugaza Miranda y Jean Louis Andral.