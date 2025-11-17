Todas las nieves del mundo en la Fundación Cerezales

“Todos los Santos, nieve en los altos”, dice el refranero popular por estas fechas. Pero ya no inverna como solía, o cada año el invierno se retrasa un poco más. Dónde estarán las nieves de antaño toma su título de los versos del poeta medieval François Villon, reafirmando esta sensación de que cualquier pasado fue siempre más blanco.

Dónde estarán las nieves de antaño. Fundación Cerezales Cerezales del Condado, León. Comisario: Alberto Ruiz de Samaniego y Equipo FCAYC. Hasta el 15 de febrero

Esta nostalgia de un tiempo mítico, extinguido, el de una infancia de grandes nevadas y carámbanos que no hemos vuelto a ver, aparece ahora en esta exposición ensayística.

Que este fenómeno atmosférico merezca una exposición lo atestigua su propia narratividad a lo largo de los siglos en multitud de referentes poéticos, literarios, filosóficos, fílmicos y artísticos.

Por su enclave geográfico y vinculación al territorio, la Fundación Cerezales Antonino y Cinia es la sede ideal para un proyecto con esta temática. Nos introducimos en el arte de la narración, cuando la Historia parecía tener cierto espesor, o cuando todo buen narrador comienza su particular relato con “aquel día cayó una gran nevada”.

El comisario Alberto Ruiz de Samaniego, doctor en filosofía y profesor de estética, plantea la exposición como un ejercicio de escritura tridimensional donde se entrelazan citas, filmes, esculturas, pinturas y fotografías; una constelación abierta llena de correspondencias tratando de sintetizarse en una forma y un continente dados.

Clarence L. Andrews: 'Muñeco de nieve', 1902 (University of Oregon), y hermanos Lumière:' Bataille de Boules de Neige'. 1896. Foto: Archivo FCAYC

El recorrido expositivo es lineal: desde la caída de los primeros copos a la impaciencia de ir a la nieve, el posterior juego pueril de batallas de bolas y fabricación de muñecos de nieve, para terminar en el profundo silencio y la blancura del manto en el momento de la muerte.

En este último episodio no faltan Robert Walser muerto en un campo nevado, y el triste monólogo final de Dublineses (Los muertos), epitafio cinematográfico de John Huston, cuyo guion decía: “La cámara sube hacia el cielo nocturno hasta que los copos de nieve caen directamente en el objetivo. Se apaga. Fin”.

Vista de la instalación. Foto: Archivo FCAYC

La impronta literaria sale al paso en cada punto del recorrido a través de autores como Julio Llamazares y Antonio Gamoneda, amantes del frío y la intemperie. Entre las obras de arte cabe destacar el Igloo del Palacio de las Alhajas de Mario Merz, del Museo Nacional Reina Sofía de Madrid, y Schlitten, el trineo con manta de fieltro, linterna y grasa de Joseph Beuys que viene del Kunstmuseum Bonn, dos obras icónicas de la historia del arte las cuales, de facto, se convierten en pequeños hitos en la relativamente joven trayectoria de esta fundación leonesa.

Aunque el espacio es el que es, la gran nave central, tal vez se echa en falta una mayor especificidad en algunos audiovisuales, más como proyecciones y menos como documentos en una pantalla. Pienso en el filme de Inés García inspirado en los versos y en la música de Winterreise de Schubert, o el increíble cortometraje Snow de Geoffrey Jones sobre los esfuerzos en 1963 de los trabajadores ferroviarios británicos en medio de una ola de frío.

En cualquier caso, cuando caiga la primera nevada sobre el lugar, todo el contenido, el continente y su entorno se fundirán en una sola cosa, en una única entidad integrada. Entonces, la exposición encontrará su clima y morada ideal.