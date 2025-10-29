La artista nicaragüense Patricia Belli, Premio Velázquez de Artes Plásticas 2025

La artista nicaragüense Patricia Belli ha sido reconocida con el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2025, otorgado por el Ministerio de Cultura de España.

El jurado destacó la "profunda repercusión de su obra en el contexto latinoamericano, especialmente en Centroamérica, y su compromiso con la formación y la sensibilidad artística en entornos de fragilidad social".

El jurado subrayó además cómo su trabajo, centrado en la memoria del cuerpo, la cicatriz del miedo y la vergüenza, y el activismo cultural, ha sido una referencia decisiva para varias generaciones de artistas.

Nacida en Nicaragua en 1964, Patricia Belli obtuvo una Maestría en Artes Visuales en el Instituto de Arte de San Francisco (2001).

Su obra explora tensiones entre opuestos —opresor y oprimido, placer y dolor, naturaleza y civilización— y dialoga con el inconsciente colectivo desde la sensorialidad y la reflexión sobre el poder.

A lo largo de su trayectoria ha participado en exposiciones fundamentales para el arte centroamericano, como Mesótica II (1996-1997), Políticas de la diferencia (2001-2002) y Estrecho Dudoso (2006), tres exposiciones de relevancia histórica para el proceso de visibilización del arte centroamericano en esos años.

También fue invitada a las Bienales de La Habana (1989 y 2000), Centroamérica y el Caribe (Domingo Santo, 1994 y 2001), Lima (1997), Cuenca (2011), Irlanda (2018), Berlín (2018) y FEMSA, México (2020-21) y a la 58 Carnegie International.

Su trabajo forma parte de colecciones internacionales como la Tate Gallery (Reino Unido), Kadist (Francia), CIFO (EE. UU.), y FEMSA (México).

En 2001 fundó EspIRA, un espacio dedicado a la formación crítica y sensible de artistas, cuya influencia perduró por dos décadas en la escena del arte contemporáneo centroamericano.

El Premio Velázquez, dotado con 100.000 euros, reconoce una trayectoria vital en el ámbito de las artes plásticas y su contribución al desarrollo cultural iberoamericano.