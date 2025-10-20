Así fue el robo en el Louvre: un chaleco amarillo, motosierras, una grúa y confusión por las obras

La mañana de este domingo ha marcado un antes y un después en la Historia del Arte. A las 9.45 horas de la mañana, un grupo de encapuchados se acercó en moto a una de las fachadas del museo del Louvre de París, cargados de motosierras y otros aparejos, con la intención de llevar a cabo el robo del siglo en Francia.

Para acceder al lugar de los hechos, los ladrones se habrían servido de unas motosierras que les permitieron acceder al edificio. Para llegar hasta las venatas, han utilizado una plataforma elevadora que se quedó allí horas después, permitiéndoles subir a la primera planta del edificio, donde se encontraba su objetivo.

La grúa, de color gris y marca Mitsubishi, fue un elemento clave en la operación, pues, a pesar de que pueda parecer imposible, pasaba completamente desapercibida en el entorno. ¿El motivo? Las obras que se están llevando a cabo en ese lado de la fachada.

Braquage du Musée du Louvre avec un monte-charge pour accéder au 1er étage, et repartent en T-max tout ça à côté de la préfecture de police de Paris 🤯 pic.twitter.com/KMJdy57Srh — R' (@SHYBL_cplc) October 19, 2025

El caos generado por esta situación excepcional se convirtió en el mayor aliado de los ladrones, que pudieron trasladar una máquina enorme sin levantar sospechas.

En tan solo cuatro minutos, consiguieron llevarse nueve piezas de la Galería Apolo con "un valor incalculable", como ha asegurado la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati. Entre ellas, según han podido adelantar medios locales, se encuentran dos tiaras, una perteneciente a las reinas María Amelia y Hortensia y otra de la emperatriz Eugenia.

Además, el broche relicario y otro perteneciente a la misma emperatriz. Cierran el botín un collar y un par de pendientes de esmeraldas. En total, se estima que las piezas están compuestas por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas incrustadas.

La galería había sido renovada en el año 2020, como parte de una renovación completa que se llevó a cabo en todo el edificio. Ahí se encuentran expuestas las joyas que forman parte de la colección de Napoleón III y la emperatriz Eugenia.

Chaleco amarillo

Un chaleco amarillo ha vuelto a ser protagonista en la jornada en Francia, pero esta vez no por una manifestación o una protesta, sino porque los ladrones perdieron uno durante su huida del lugar del robo.

Esto deja en evidencia que al menos uno de los ladrones se hizo pasar por un trabajador del museo para pasar desapercibido. Según adelanta Le Parisien, los dos hombres dentro de la cabina de la grúa eran los supuestos técnicos de obra.

Piezas encontradas

En la huida, los ladrones fueron dejando caer algunas otras cosas: gasolina, un soplete, un walkie-talkie, una manta e incluso un guante, pero una de ellas fue mucho más sorprendente.

El equipo forense rastrea las huellas de los ladrones en la ventana por la que se colaron los ladrones. Reuters Reuters

La corona de la emperatriz Eugenia fue encontrada por la policía en las inmediaciones del Louvre con unos cuantos desperfectos generados por el golpe de la caída.

Un guía turístico enseñó a Le Parisien el punto exacto donde se encontraba esta pieza, ahora custodiada por la investigación. Reposaba en una vitrina muy cercana a la ventana, que también albergaba una tiara, perlas, broches de diamantes y un colgante.

Lo más sorprendente de todo es que el Diamante Regente, el de mayor valor de todos los que se encuentran en el museo, seguía en su sitio a la llegada de las autoridades. Esta joya es una de las más difíciles de vender por sus características únicas.

En cambio, el resto de piezas son fácilmente desmontables, es decir, las joyas que las visten se pueden extraer para ser vendidas por separado de forma individual.

Protocolo del museo

Además, según cuenta este mismo guía turístico a Le Parisien, cuando él llegó al museo con un grupo de personas, "al entrar, la puerta se cerró". En ese momento, tuvo que volver a su oficina donde se enteró de todo lo que había sucedido.

En el momento del allanamiento, las alarmas, situadas en la ventana exterior de la Galería Apolo, así como en las dos vitrinas de alta seguridad, "se activaron" en el momento del allanamiento, según explica el comunicado de prensa del Ministerio de Cultura.

Los exteriores del Louvre, poco después de que se perpetrase el robo. EFE EFE

"Los cinco agentes del museo, presentes en la sala y en los espacios adyacentes, intervinieron inmediatamente", pero únicamente para avisar a la policía y ayudar a la evacuación de los visitantes que allí se encontraban.

Caos en París

En el momento que se conocieron los hechos, el caos reinó en todas las salas del museo. Miles de turistas tuvieron que ser desalojados en medio de sus visitas para garantizar el buen desempeño de las labores de investigación y seguridad.

Actualmente, todo el museo se encuentra perimetrado y el acceso ha estado completamente restringido durante el domingo. Aún no se ha podido especificar la fecha en la que las puertas volverán a abrir, pero se ha confirmado que será "en los próximos días".

La fiscal de París, Laure Beccuau, aseguró en la televisión francesa que se desplazaron 60 investigadores de los cuerpos de seguridad para perimetral la zona y encontrar a los responsables.

El tráfico estuvo cortado durante toda la mañana en el muelle François-Mitterand en la zona pegada al Sena y la más cercana al museo. Se mantuvo así hasta que a las 16.00 horas los agentes permitieron que se retomase la circulación.