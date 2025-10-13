Carmela García, Premio Nacional de Fotografía 2025

Carmela García (Lanzarote, 1964) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Fotografía 2025, a propuesta del jurado reunido este lunes. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha destacado la obra de la artista porque "transforma y cuestiona los imaginarios sociales, visibilizando realidades que han permanecido en los márgenes desde una perspectiva de género y queer".

Además, el jurado ha señalado que la artista "recontextualiza la fotografía utilizando lenguajes muy contemporáneos donde se mezclan, también, el video, las instalaciones, el collage y el uso de fotografía de archivo".

El premio reconoció en su pasada edición a Jorge Ribalta, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Laia Abril, Cristóbal Hara, Pilar Aymerich, Ana Teresa Ortega Aznar, Montserrat Soto o Leopoldo Pomés, entre otros.

La obra de García se centra en la necesidad de revaluar la construcción de la historia. Su trabajo renarra los relatos que han configurado el imaginario colectivo y los revisa en el plano formal e icónico desde una perspectiva de género.

Carmela García. Foto: Wikipedia.

García aborda el mundo femenino y la recuperación de genealogías y explora las relaciones entre mujeres en todos los ámbitos.

El origen de su obra, si bien conceptualmente arraigada en la subjetividad y la perspectiva femenina, se traduce en una exploración sistemática de lenguajes visuales específicos.

El eje central de su propuesta es la doble necesidad de repensar y cambiar el mundo. Para ello, recurre a una amplia gama de medios: desde la fotografía analógica y digital hasta la exploración del vídeo, la instalación y las prácticas híbridas.

Su obra ha sido expuesta en museos como el Reina Sofía, CAAM, MUSAC, IVAM, etc.), USA (PS1 MoMA), Japón, Paris, Ámsterdam, etc.

Entre 1998 y 2015 estuvo representada por la galería Juana de Aizpuru en Madrid. Ha participado en ferias internacionales de primer nivel como Art Bassel, Arco Madrid, Paris Photo y Frieze.

En 2021, la Sala Canal de Isabel II acogió una retrospectiva de la fotógrafa, rindiendo homenaje a la genealogía femenina en el arte y la complicidad entre mujeres y presentando una monumental instalación inspirada en Paloma Navares, así como piezas dedicadas a figuras históricas como Hildegard von Bingen, Eleanor Raymond y Mária Telkes.

La muestra recorrió la trayectoria de García y expuso sus icónicas series, desde Chicas, deseos y ficción hasta Paraísos, con fotografías y vídeos que celebran la comunidad lésbica y exploran la utopía, el anonimato y la reivindicación feminista.

A través de apropiacionismos, recreaciones y documentalismo, la artista revisita la historia de las mujeres en la cultura, creando nuevos iconos y defendiendo una sociedad más justa e igualitaria.