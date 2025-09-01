Muere de forma repentina con 58 años Sylvain Amic, director del Museo de Orsay

Sylvain Amic, director del Musée d'Orsay de París, ha muerto repentinamente a los 58 años. Su fallecimiento fue anunciado el domingo por la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati. Según una fuente citada por el diario Le Figaro, murió por causas naturales mientras estaba de vacaciones en un pueblo del Gard, en el sur de Francia.

En un mensaje publicado en X, el presidente francés Emmanuel Macron —quien nombró a Amic director del museo en 2024— expresó su “conmoción” por la muerte del comisario. Añadió: “Sylvain Amic quería que todo el mundo pudiera acceder a las maravillas del arte, de Manet a Soulages. Comprendía la fuerza de emancipación universal de nuestra cultura”.

En su propio homenaje, Dati declaró: “Con un espíritu abierto, Sylvain Amic fue un hombre cálido, atento a los demás, que creía en abrir la cultura a todos y en todas partes. El arte pierde a uno de sus mejores conocedores y a un gran servidor del Estado”.

Amic había afirmado en varias ocasiones que dirigir el Musée d'Orsay siempre había sido “su sueño”. Fue candidato al cargo en 2017, pero el presidente eligió entonces a Laurence des Cars, actual directora del Louvre. Sin embargo, en abril de 2024, tras la marcha de Christophe Léribault —que dejó el museo después de menos de tres años para asumir la presidencia del Palacio de Versalles—, Amic fue designado para sustituirlo.

No tuvo tiempo, sin embargo, de culminar su principal misión: reorganizar la colección tras las importantes obras realizadas en el vestíbulo y en la explanada del museo. Era consciente de la necesidad de mejorar las condiciones de visita de una institución que, desde la pandemia de Covid-19, ha alcanzado cifras récord de asistencia, con 4,9 millones de visitantes en 2024. También buscaba atraer a un público más joven y, como muchos de sus colegas, lidiaba con los recortes presupuestarios.

Su objetivo no era solo institucional: defendía un Orsay democrático, republicano, abierto más allá de sus muros —"un bien común de la nación"—, promoviendo políticas de regionalización y diálogo con la sociedad civil

Hábil políticamente, Amic era un hombre distendido y sonriente, apreciado por sus colegas. Su nombramiento supuso un cambio en Francia, donde tradicionalmente las direcciones de museos nacionales estaban reservadas a una élite parisina de conservadores de alto rango. Amic, en cambio, había construido su carrera como conservador en museos de ciudades de provincia.

Nacido en 1967 en Dakar (Senegal), donde sus padres eran profesores, Amic comenzó también como docente. A los 33 años se incorporó al Musée Fabre de Montpellier, donde gestionó las colecciones de los siglos XIX y XX. Entre 2008 y 2012 comisarió dos grandes exposiciones en el Grand Palais: una retrospectiva de Emil Nolde en 2008 y la muestra Bohèmes en 2012.

Durante más de diez años, a partir de 2011, dirigió el museo de Ruan, en Normandía, célebre por su colección impresionista, donde organizó varias exposiciones. En 2022 se incorporó a la administración central como consejero de museos de la entonces ministra de Cultura, Rima Abdul Malak, para quien preparó leyes delicadas sobre la restitución de restos humanos y de obras expoliadas.