David Bailey, el fotógrafo del 'Swinging London' que captó la eclosión de la cultura pop

La magia de las apariencias y su seductora inestabilidad volátil. La atracción por la novedad, lo efímero y fugitivo. La construcción de la propia imagen a través del vestir. Quizás buscando la uniformidad y la integración o, quizás, persiguiendo la diferenciación y la subalternidad. Sobrevuela la necesidad de evasión vital, el artificio y la ilusión de la moda y sus modos.

David Bailey’s changing fashion. Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) A Coruña. Comisarios: Tim Marlow y Camera Eye. Hasta el 14 de septiembre

Con una relación íntima y fructífera, el ámbito de la moda encuentra en la fotografía, con su precisión técnica documental, su limpieza estética y carácter ilusorio, una aliada estratégica para cautivar y sorprender en su comunicación.

El volumen de los cuerpos, su notación en el espacio, el entorno y la luz. Así, entramos en esta amplia exposición de David Bailey (Londres, 1938), comisariada por Tim Marlow y Camara Eye (estudio del fotógrafo), con la resonancia de las fotografías de Irving Penn que hace unos meses veíamos en estas salas.

Un eco que persiste en la búsqueda de lo esencial (pensamos en las fotografías de Bailey para Balenciaga, 1967), del tratamiento de la luz (Penelope Tree as Mickey Mouse, 1970) o en la utilización de un telón descolgado como fondo, como vemos en una célebre imagen realizada para Daily Express en 1960, donde la modelo Paulene Stone, aparece entre hojas otoñales, agachándose, acercándose a una ardilla.

El artificio de la escena contrasta con la fluidez corporal. Un desenfado que encontramos en toda su fotografía. De este modo, comprendemos la serie Young Ideas Goes West (1962) para Vogue (Nueva York), donde, junto a la modelo Jean Shrimpton, modificaron formas de hacer la fotografía de moda, saliendo del estudio, insertándose en el ritmo del caos urbanita. La alineaban con nuevos modos de hacer, con otros contextos, pensamos en la nouvelle vague.

David Bailey: 'Penelope Tree as Mickey Mouse', 1970. Foto: David Bailey

Bailey creció en un Londres de posguerra, entre edificios en ruinas por reconstruir. Formó parte del Swinging London, la movida londinense alrededor de la moda y la cultura de la década de 1960. El furor y la provocación.

Como ejemplo, la estética de la minifalda (Mary Quant) frente al obsoleto vestuario tradicional femenino. Con los fotógrafos Terence Donovan y Brian Duffy documentó y protagonizó esa cultura de moda y de celebridades, del cine y la música, que quedaría retratada en películas como Blow Up (Michelangelo Antonioni,1966), cuyo personaje central estaba basado en él.

David Bailey entiende el retrato desde la determinación del mostrar, como memoria colectiva de celebridades

La música se escuchaba a través de emisoras piratas como Wonderful Radio London y Swinging Radio England. Las canciones de The Beatles, The Rolling Stones, The Who o The Kinks disiparon los grises fantasmas de posguerra propiciando una era optimista, vistosa, vibrante y colorida, triunfando el eclecticismo.

La eclosión del pop, como fenómeno de masas, era imparable. La televisión fue crucial en ello. Pensemos en la primera emisión vía satélite de la BBC (1967) con la grabación en directo de All you Need is Love de The Beatles; en los coros: Marianne Faithfull o Keith Richards.

La exposición, producida por la Fundación MOP, nos hace revisar ese contexto, años sesenta y setenta, junto a un epílogo con retratos realizados entre 1983 y 2025 y diferentes objetos que ayudan a conocer más a este autor.

Como guía de esta exposición, una publicación que sigue el formato de Ritz Newspaper (1976-1997) del que Bailey fue cofundador y coeditor junto a David Litchfield.

David Bailey: 'Marie Helvin'. Foto: David Bailey

Ocupa un espacio central su proyecto Box of Pin-Ups (1965), presentado como una celebración de la vida londinense, de la moda, el pop, de los nightclubs, de los Swinging Sixties, 36 retratos de una nueva élite social en láminas extraíbles.

Aquí sostenidas con imanes sobre un plano blanco. De fondo, un wallpaper donde ver las hojas de contactos de las sesiones fotográficas. En el reverso de cada imagen, datos biográficos escritos por Francis Wyndham (entonces, editor de Queen).

David Bailey: 'Sue Purdy Advertising', 1960. Foto: David Bailey

Sorprende ver que solo aparecen cuatro mujeres retratadas. “En la era de Mick Jagger, son los chicos las pin-ups”, se nos dice. Terence Stamp, John Lennon, Rudolf Nureyev o David Hockney. Todas ellas impresiones de alta calidad, pero realizadas con fotomecánica, lo que permitió mantener un coste moderado de la publicación y, así, mayor accesibilidad.

Sus retratos musicales forman parte de diferentes generaciones. Pensamos en las portadas de los álbumes Out of Our Heads (1967) de The Rolling Stones o Ommadwam (1975) de Mike Oldfield.

En la exposición, más de cuarenta retratos (David Bowie, Patti Smith, Miles Davis o Ravi Shankar, entre otros) ocupan un espacio singularizado habitado por las canciones de Bob Dylan o Ella Fitzgerald, entre otras.

Bailey parece entender el retrato desde la determinación del mostrar. Rostros que nos observan durante el recorrido expositivo. Desde el propio Bailey en sus autorretratos hasta Isabel II, desde Fred Astaire a Robert Mapplethorpe, desde Cecil Beaton a Kate Moss, desde Francis Bacon a Eduardo Chillida. Un despliegue de memoria colectiva de celebridades de la moda, el cine, la música y el arte.