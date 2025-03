Opening: las galerías más jóvenes de ARCO desenredan la solidaridad, los cuidados y el medio ambiente

El diccionario de la RAE define “maraña” de distintas maneras: como “un lugar riscoso o cubierto de maleza que lo hace impracticable”, o “un conjunto de hebras bastas, enredadas y de grueso desigual, en la parte exterior de los capullos de seda, que se apartan al hacer el hilado y se emplean en tejidos de inferior calidad”. También en tanto que “enredo de los hilos o del cabello” o “embuste inventado para enredar o descomponer un negocio”.

La maraña también es uno de los pilares conceptuales que articula la sección Opening de ARCO 2025, que parte de la noción de “legados enmarañados de un espacio”. La metáfora curatorial sugiere que, en el contexto de un lugar concreto, el trazado de los bienes culturales heredados no sigue caminos lineales, sino que se enredan entre sí: como la vegetación espesa, como una madeja impenetrable o una cabellera llena de nudos.

Evocar un conjunto de “legados” puede resultar contraintuitivo en una sección que está explícitamente dedicada a la novedad. Desde su creación en 2011 Opening convoca por invitación a una selección de galerías con menos de siete años de existencia. Más allá del concepto de “artista joven” propone poner el foco en las galerías creadas recientemente, otorgándoles un altavoz para mostrar sus propuestas potencialmente renovadoras.

Opening no solo apoya a proyectos emergentes, sino que supone asimismo una plataforma para comisarios. Y en su procedimiento, el sistema casi parece tener algo de juego: el comisariado se lleva a cabo a partir del trabajo conjunto de dos personas, una de las cuales repite con respecto al año anterior, siendo la segunda una nueva adición. La alternancia bianual propicia que se mantengan líneas de más largo alcance, testando la combinación entre permanencia y cambio.

Encrucijada ibérica

Para la comisaria y gestora cultural Cristina Anglada esta es su segunda vez al frente de Opening. Consejera de la Fundación Calparsoro (creada a partir de la colección personal del empresario Gabriel Calparsoro), es fundadora con Gema Melgar de la asociación This is Jackalope, dedicada a las prácticas artísticas contemporáneas. En esta ocasión, entra como la otra mitad del par la curadora independiente Anaissa Touati. Autodefinida como comisaria transnacional, Touati ha trabajado para múltiples instituciones, destacando su reciente rol de curadora invitada en el Musée d’Art et d’Histoire de Ginebra. Desde una formación como medievalista y arqueóloga, su aproximación toma el Mediterráneo como eje de reflexión. Dicha perspectiva se encarna en la elección de proyectos por parte de ambas profesionales, que reflexiona acerca de la particular posición geográfica de la península ibérica como lugar de encrucijada.

Theresa Weber: 'Planetarization Of Consciousness'. 2022 (Hatch gallery)

Este enfoque espacial se ve también en parte de la selección de las dieciocho galerías, que provienen de Atenas, Bogotá, Ciudad del Cabo, Dakar, Estambul, Limassol, Lisboa, Madrid, Marsella, Palma de Mallorca, París, Salta, San Sebastián, Teherán, Tiflis y Zúrich. En el recuento puede verse una considerable estabilidad con respecto a 2024, puesto que diez de ellas regresan tras participar en Opening el año anterior. Solamente son ocho las que entran haciendo un debut que pretende compensar la infrarrepresentación de ciertos territorios en ARCO: se añaden a la lista las galerías Callirrhoë (Atenas), El Chico (Madrid), Brigitte Mulholland (París), Villa Magdalena (Donosti), Zaal x Parallel Circuit (Teherán), Reservoir (Ciudad del Cabo), Selebe Yoon (Dakar), y OG Gallery (Estambul). En total, exponen treinta y tres artistas: dieciocho mujeres, catorce hombres y una persona de género fluido.

Zeitgeist del futuro

Muchas de las obras siguen una tendencia que parece marcar el espíritu de nuestros tiempos: la apelación al acervo compartido de los legados culturales. Pero, frente a las fantasías xenófobas de las extremas derechas, Opening incide en la herencia de culturas articuladas a través de la solidaridad de las luchas, los cuidados colectivos y la conexión con el entorno. El “enmarañamiento” aquí es el de una condición humana interdependiente donde no puede separarse el destino de individuos y sociedades, de sociedades y ecosistemas.

Emma Roche: 'Hurl', 2023 (brigitte mulholland)

El pasado puede ayudar a crear narrativas liberadoras: invocar al conocimiento de los pueblos originarios y las formas de vida preindustriales remite a modos de existencia basada en tramas sociales interconectadas que se cruzan como hebras de un telar. Resulta oportuno que en la selección de artistas destaque el uso del textil y la artesanía por parte de artistas como Maya Pita-Romero (quien combina el textil con látex bioplástico), Emma Roche (que realiza tejidos con hilos de pintura acrílica), o Theresa Weber (con su enfoque decolonial en temática y materiales).

A partir de una multiplicidad de relatos y estéticas esta catorceava edición de Opening logra enredar la temporalidad lineal. Apostando por un arte vinculado a su contexto, la sección se plantea como un pequeño laboratorio situado entre pasados y futuros que busca en las tradiciones comunitarias cómo abordar las crisis sociales y ecológicas que asolan al presente.