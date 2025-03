Más allá de ARCO: las ferias paralelas que llenarán Madrid de arte este marzo

Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Del 5 al 9 de marzo



Art Madrid celebra su 20.º aniversario manteniendo el espíritu con el que nació: explorar las tendencias más actuales del arte contemporáneo. Con un total de 34 galerías, reúne pintura, escultura, arte digital e instalación y refuerza su apuesta por el talento emergente. En este sentido, el 50 % de los artistas que participan este año exponen por primera vez en la feria. Su director, Alberto Cornejo, confirma que “Art Madrid ha sido testigo y motor de crecimiento para muchos artistas que han encontrado aquí un escaparate para su talento”.



Con el propósito de seguir reforzando su posición como “un espacio de crecimiento, reflexión y experimentación”, el programa paralelo se centra en la ciudad y se compone de intervenciones en dos líneas de metro de Madrid, una serie de acciones poéticas en diferentes espacios de la ciudad y un programa de visitas a estudios de varios artistas. “El deseo –asegura Cornejo– es seguir evolucionando en términos de visibilidad internacional y en la capacidad de generar un impacto real en el sector”.

Just Mad

Palacio de Neptuno de Madrid. Del 6 al 9 de marzo

Óscar García lidera una de las ferias de referencia para el descubrimiento de artistas y galerías emergentes. Con un total de 40 expositores en el Programa general, diez galerías participan por primera vez en la feria, como Zona Incontrolable, Garage Bonilla o Gallery Kent. En Solo Project seis expositores apuestan por un solo artista y Just Latam continúa estrechando lazos con Latinoamérica bajo el comisariado de María Lightowler.



En su 16.º edición, la feria ha estrenado Just Residence, una residencia artística en la que han participado cuatro artistas en la creación de proyectos vinculados al entorno rural y el medio ambiente; y lanza Just the club, un programa de iniciación al coleccionismo con visitas guiadas a estudios, colecciones, talleres y asesoramiento personalizado.

Patricia Viel (Skiascope, en Just Mad)

Arts Libris

Ifema. Del 5 al 9 de marzo

Orientada a la iniciación en el coleccionismo y feria de referencia del fotolibro, la memoria y el pensamiento, Arts Libris reúne en Ifema (al fondo del pabellón 7) a más de 80 expositores de veinte países como Ojos de Buey, Tinta Invisible edicions, Exit, Amagats, Elektra, Instantes Gráficos o Livraria Snob.



Su programa se completa con presentaciones de publicaciones, libros de artista y otras iniciativas editoriales como Carta a Cadaqués, de Elena Quiroga; la edición especial de coleccionista Yago Hortal - Zeta Cero, de Yago Hortal y This Side Up; Jardín sin imagen, de Manuel Aramendia; o 2020, de V. Vertiz Pani en el espacio Arts Libris Speaker’s Corner.

Agítese antes de usar (Temblores, en Arts Libris).



UVNT

Matadero Madrid. Del 6 al 9 de marzo

En su 9.º edición UVNT vuelve a la Plaza de Matadero Madrid, espacio que estrenó con éxito la pasada edición. Sin perder su esencia, sigue apostando por los lenguajes más actuales y reimaginando el paisaje cultural junto a más de 40 galerías que reúnen el trabajo de más 125 artistas como Cristina Ramírez, Alejandro Botubol, Ryan Heshka o Noemí Iglesias.

Andrew Leventis: Home Refrigerator (ESPACIO LíQUIDO-LA GRAN en UVNT).

En esta edición, la cerámica adquiere un renovado protagonismo y debuta FOCO LATAM, una nueva sección protagonizada por nueve galerías que celebran el arte hispanoamericano más actual. Como es habitual, la feria se completa con un programa que permite a varios artistas intervenir las calles con esculturas, murales e intervenciones específicas.

Hybrid Art

Hotel Petit Palace Santa Bárbara. Del 6 al 9 de marzo

Un año más, Hybrid Art Fair transforma las habitaciones de hotel en pequeños expositores que fomentan el diálogo directo entre el público y los artistas. En su 9.º edición la cita crece hasta sumar 41 galerías nacionales e internacionales que ocupan tres plantas del Petit Palace, donde se instalarán las propuestas más experimentales así como algunas instalaciones creadas para la ocasión.



Con el objetivo de seguir siendo un trampolín para artistas emergentes y de media carrera, este año sus directoras, Ana Sanfrutos y Aída F. Chaves, mantienen Displaced, el programa de intervenciones efímeras de creadores independientes en los espacios de tránsito del hotel, y suman Jacuzzi, una innovadora sección que apuesta por visibilizar la performance con nueve piezas seleccionadas en colaboración con La Juan Gallery.

Vanessa Freitag: Anidadas 1 (ACHE GALERIA en Hibrid Art); 5. Antonio Capel (Artist Experience)

SaM

Fundación Carlos de Amberes. Del 4 al 9 de marzo

En SAM, la feria boutique que dirige Jorge Alcolea desde su creación en 2019, se dan cita 18 galerías españolas dedicadas al arte moderno y contemporáneo.

Diego Rivera: Retrato de campesino, 1954 (Galería J. Bagot. en SAM)

El Salón de Arte Moderno apuesta por el diálogo generacional entre artistas como Rafa Macarrón, Matias Krahn, Eugenio Granell o Igor Mitoraj con grandes figuras españolas como Manolo Valdés, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró, Rafael Canogar o Jaume Plensa. Además, en esta edición destaca la obra de Diego Rivera.

Flecha

Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 13 de febrero al 16 de marzo

Flecha, una de las ferias más longevas que acerca el arte a todos los públicos, cumple 35 años recordando la Movida Madrileña, el movimiento cultural que revolucionó la cultura y que fue clave en sus inicios en 1991. En total, 56 artistas como Ouka Leele, Mariscal, El Hortelano o Guillermo Pérez Villalta exhibirán algunas de sus obras más icónicas junto al trabajo de artistas emergentes en un espacio abierto y gratuito.

OUKA LEELE: El espejo de Venus tiene escamas (flecha).

Artist Experience

Palacio de Santa Bárbara. Del 6 al 9 de marzo

En su sexta edición sigue acercando el arte sin intermediarios y reuniendo disciplinas artísticas como la pintura, la escultura, la fotografía o el arte digital. Artist Experience muestra el trabajo de artistas como Antonio Capel, que presenta su obra más reciente, TheBlueBoy (TBB), que muestra la serie inédita Les Papiers Bleus, o Javier Sanz, en cuya pintura refleja el Madrid que le rodea. Además, la feria consolida su vínculo con otras disciplinas como el diseño, la arquitectura o el interiorismo.

Antonio Capel (Artist Experience).