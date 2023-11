De las Pussy Riot a Edward Hopper: los siete mejores documentales de arte del festival Dart

Llega ese momento del año en el que algunos cines de Barcelona se vuelcan con una programación artística. El Festival Dart, el único dedicado al cine documental sobre artes escénicas de España, cumple siete años y lo hace con 26 películas de las que 10 son estrenos en nuestro país. Esta edición la inaugura este 29 de noviembre Fragments of Paradise, cinta en la que K. D. Davison se adentra en la vida y el trabajo del cineasta Jonas Mekas, y lo clausura La belleza y el dolor, una película de Laura Poitras sobre Nan Goldin el 5 de diciembre.

Como es habitual, esta cita propone algunos títulos biográficos mientras que otros retratan acontecimientos recientes como es el caso de Soviet Barbara: la historia de Ragnar Kjartansson en Moscú, en la que Gaukur Úlfarsson documenta la preparación de Santa Barbara. ¿Cómo no ser colonizado?, una exposición de Kjartansson en un nuevo centro cultural en Moscú en diciembre de 2021, vísperas de la invasión de Ucrania por parte de Rusia haciendo que el documental se convierta en una crítica vanguardista del imperio postsoviético.

El festival no se olvida de figuras como Isabel Santaló, una artista singular pero largamente olvidada que recupera la peculiar y conmovedora cinta La visita y un jardín secreto y se adentra en el estudio del artista alemán Thomas Schütte en I Am Not Alone para darnos a conocer la obra de este escultor que trabaja con materiales como el papel, la arcilla, el vidrio o el bronce.

Este año, Dart vuelve a llenar espacios como la Sala Phenomena, Cinemes Girona, Disseny Hub Barcelona y The Social Hub Barcelona Poblenou a las que se une la plataforma Filmin con una programación especial que estará disponible entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre.

Archive Traces: Margaret Watkins Photographer, de Katherine Tweedie y Mary O’Connor

Margaret Watkins fue una pionera de la fotografía a principios del siglo XX. Archive Traces: Margaret Watkins Photographer propone un delicado y cuidado retrato de esta fotógrafa que se resistió y se rebeló contra las normas y roles de género asignados a las mujeres de su época. Watkins estudió en la Clarence White Summer School of Photography de Maine en 1914 y siempre mantuvo activa su lucha para convertirse en una artista a través de un lenguaje personal y único en el que combina el arte con la vida doméstica.

Este documental de Katherine Tweedie y Mary O’Connor es una película aguda y feminista que recoge las imágenes de Watkins pero también sus palabras. Este cortometraje de 14 minutos recupera la creatividad, el humor, la fuerza y la atención a los detalles y a la vida cotidiana de la propia Margaret Watkins.

Close to Vermeer, de Suzanne Raes

El Rijksmuseum de Ámsterdam se propuso una idea muy ambiciosa: lograr reunir una gran parte de las obras de Johannes Vermeer. A pesar del complicado reto que se habían marcado, el museo consiguió mostrar 28 piezas en la mayor exposición dedicada al artista hasta la fecha. El hito fue tal que las entradas para visitarla se agotaron antes incluso de inaugurarse al público y, a pesar de ampliar los horarios hasta las 23.00 durante el periodo expositivo, fueron muchas las personas que se quedaron sin poder verla.

Vermeer es considerado uno de los artistas más importantes del siglo XVII a pesar de contar con un reducido número de obras y una carrera más bien corta. “La composición, el color, la luz… esos efectos que ningún otro pintor en Holanda conseguiría. Estaba creando mini universos en la esquina de una habitación”, escuchamos en un momento del metraje Close to Vermeer, un documental en el que la directora Suzanne Raes propone un viaje a las tripas de la preparación de la exposición más completa sobre el maestro holandés del Siglo de Oro a través de las palabras de quienes formaron parte de ella. Close to Vermeer es un vibrante documental que nos permite colarnos entre bastidores y nos acerca al último proyecto de Gregor Weber, experto en el pintor y conservador del Rijksmuseum, antes de su jubilación.

El jardín de los faunos, de Pol Merchan

“La historia de Anarcoma empezó a tener un relativo éxito de forma que después de salir el álbum se editó inglés. En catalán tuvo problemas con la censura y también los tuve yo en Alemania porque me denunciaron como corruptor de menores”, recuerda Nazario Luque (1944) en El jardín de los faunos. Padre del cómic underground en nuestro país y creador de un título tan radical como contestatario como Anarcoma, Nazario es un autor reivindicativo, subversivo y polémico también a veces.

El autor, pionero también en la novela gráfica gay y azote para el régimen franquista, en una entrevista reciente con El Cultural, aseguraba que "un puritanismo castrador está dando al traste con los logros alcanzados". El jardín de los faunos, un corto de 24 minutos dirigido por el artista y director Pol Merchan, pone sobre la mesa la escena travesti de la Barcelona de la época y a través de capas narrativas y juegos temporales llegamos entender mejor el espíritu subversivo de Nazario pero también la ternura y el arte que respiraba su obra. Una serie de fotografías de archivo, ilustraciones y pinturas nos llevan a un viaje hipnótico entre el presente y el pasado, una oda a la vida, al amor y al deseo.

Guernica, el último exiliado, de Guillermo Logar

El Guernica es uno de esos cuadros que todo el mundo conoce y reconoce. Colgado en el Museo Reina Sofía, cuyo nuevo director, Manuel Segade, ha abierto la veda a poder ser retratado por los visitantes, regresó a España en 1981. “El museo abrió en su horario habitual y cuando cerró la dirección del MoMA comunica que van a proceder a enrollar la obra porque se devuelve a España”, cuenta en este documental a Genoveva Tusell, autora de El Guernica recobrado (Cátedra), un libro publicado en 2017 en el que narra aquel épico viaje siete meses después del intento de Golpe de Estado en nuestro país.

Este mural de grandes dimensiones simboliza los horrores de la Guerra Civil y los ataques de la aviación fascista contra la población. El lienzo llegó a Barajas tras una compleja operación política ideada en el más absoluto de los secretos. Testigos y protagonistas de aquel momento histórico cuentan los detalles de aquella aventura que cerró el proceso político de la Transición y que recuperó esta obra maestra que había permanecido «exiliada» fuera de España bajo petición del propio Picasso, artista universal del que acabamos de celebrar los 50 años de su muerte.

Hopper, an American Love Story, de Phil Grabsky

Gasolineras vacías, barras de bar con personajes solitarios, mujeres que miran nostálgicas por las ventanas de sus habitaciones. Los ambientes desoladores, los paisajes solitarios y los personajes pensativos de Edward Hopper nos hacen reflexionar en torno a la condición humana y la vida urbana. El pintor, uno de los más célebres del siglo XX, retrató la soledad y la espera como ningún otro artista de su generación en los años 20 y 30 del siglo pasado. Sus pinturas son fácilmente reconocibles y su arte ha influido en generaciones posteriores de artistas como Rothko y Banksy y cineastas como David Lynch o Alfred Hitchcock.

Este documental de Phil Grabsky, que ha firmado trabajos como Exhibition on Screen, nos permite acercarnos a la personalidad de este artista misterioso y enigmático a través de sus obras más célebres. Además, da detalles de su vida, desde el inicio de su trayectoria como ilustrador o nos presenta su relación con su mujer, que abandonó su propia carrera para convertirse en la representante de su marido.

Pussy Riot, Rage Against Putin, de Denis Sneguirev

El 24 de diciembre de 2022 el colectivo Pussy Riot publicaba la canción Mama, Don’t Watch TV en cuyo videoclip orinaban sobre un retrato de Vladimir Putin. Ese mismo día se cumplían los primeros diez meses de la invasión rusa sobre Ucrania, una contienda que aún azota a sus ciudadanos. Este colectivo fundado en 2013 ha vivido penas de cárcel por su activismo y por sus mensajes en defensa de los derechos LGTBI, el feminismo y la libertad de expresión.

Las Pussy Riot se mueven a través de performances provocadoras, guerrillas punk rock en lugares no autorizados, protestas y rebeliones a favor del desarrollo de la democracia, en Rusia y en el resto del mundo, y una decidida oposición a Putin. Tal y como contaba Nadya Tolokonnikova en la presentación del libro Pussy Riot. De la alegría subversiva a la acción directa, “fuimos progresistas y feministas y tenemos que recuperarlo”. Desde su fundación en Moscú en 2011 sus integrantes han sido demandadas, encarceladas y obligadas a exiliarse pero las Pussy Riot continúan con su cruzada a través de un activismo artístico intrépido, subversivo y mediático. Pussy Riot, Rage Against Putin, dirigido por Denis Sneguirev, retrata una historia que cumple ya una década de lucha contra el orden patriarcal y represivo.

Tamara de Lempicka, la reina del Art Decó, de Sylvie Kürsten

Qué bien le sentaron a Tamara de Lempicka los locos años 20 parisinos. En el preciso momento en el que triunfaba el art decó, la artista hizo lo propio con unas pinturas en las que retrata a la aristocracia y a otras mujeres, a menudo sus amantes, con elegantes ropas y sombreros, dos de las grandes pasiones de una artista que buscó ser la más elegante de la ciudad. Sus obras han sido protagonistas de portadas de revistas y de exposiciones como las que en 2018 le dedicó el Palacio de Gaviria en Madrid con cerca de 200 piezas.

En Tamara de Lempicka, la reina del Arte Decó la actriz Nicole Heesters da vida a la artista en una película de la directora ganadora del Premio Grimme Sylvie Kürsten. En ella, la pintora se nos presenta como una mujer cosmopolita creadora de imágenes que se convirtieron en iconos de los años 20 y 30 de París. Símbolo de la emancipación femenina en el mundo del arte, anticonformista, fascinante y escandalosa, Tamara de Lempicka fue una mujer que revolucionó el arte, la feminidad y actualmente las subastas de arte.

