La Junta de Andalucía fulmina al director del CAAC de Sevilla, sustituido sin concurso público

Esta mañana ha habido sorpresa en el mundo del arte andaluz. A primera hora, responsables de la Junta de Andalucía comunicaban a Juan Antonio Álvarez Reyes, la decisión. Y el Consejo de Gobierno lo ha confirmado una vez cerrada la sesión de este martes: hay relevo en la dirección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).

A Juan Antonio Álvarez Reyes (Badajoz, 1966), director del museo desde 2010, le sustituye desde este mismo jueves la coleccionista y mecenas Jimena Blázquez Abascal (Cádiz, 1974). No ha habido concurso público. Un hecho que sorprende, sobre todo, por ir en contra de las Buenas Prácticas por las que pelean todas las asociaciones del sector.

La nueva directora del CAAC, Jimena Blázquez Abascal, es doctora en Arte Contemporáneo. Creadora de la Fundación Montenmedio Contemporánea, en Vejer de la Frontera, ha realizado allí 45 proyectos específicos de destacados artistas internacionales, como James Turrell. También ha sido comisaria del PS1/MoMa de Nueva York, organizando diferentes exposiciones, entre ellas la dedicada al arte español emergente, junto a Harald Szeemann.

Miembro del Patronato de la Fundación ARCO, Blázquez Abascal ha sido miembro del comité científico del Museo de Arte Contemporáneo de Luxemburgo desde 2009 a 2013. Ha formado parte del jurado de los premios Marcel Duchamp, de París, en 2023, y ha sido asesora de colecciones privadas de arte contemporáneo en Lisboa, Berlín, Ginebra y Viena, así como de artistas contemporáneos.

Además, ha sido seleccionada en 2023 como una de las 100 mujeres más influyentes de España por la revista Forbes. Como reconocimiento a su trabajo ha recibido el Premio ‘A’ al Coleccionismo de la Fundación Arco, en 2022, el Young Global Leader, del World Economic Forum, DAVOS, en 2009, y el de Persona del Año en 2010 por su apoyo a la Cultura, en los Premios La Voz de Cádiz.

Por su parte, Álvarez Reyes llegó a la dirección del CAAC en marzo de 2010, tomando el relevo a José Lebrero, director hasta finales de año del Museo Picasso Málaga. Comenzó su programación con exposiciones colectivas ambiciosas, como Públicos y contrapúblicos (2010), elegida por los críticos de El Cultural entre las mejores del año, o Sin realidad no hay utopía (2012), que viajó después al Yerba Buena Center for the Arts.

Durante estos trece años, su programa ha prestado mucha atención al arte andaluz y a artistas nacionales e internacionales. Entre estos últimos, son muchos los que han realizado aquí su primera exposición en España. La lista de proyectos es innumerable, con nombres fundamentales como Ai Weiwei, Carmen Laffón, Guillermo Pérez Villalta, Soledad Sevilla, Luis Gordillo, Antoni Muntadas o, próximamente, Concha Jerez.

Además de este nombramiento, el Consejo de Gobierno de la Junta ha designado a Francisco Javier Rivera Rodríguez (Sevilla, 1979) como gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC).

Vinculado al sector musical, Rivero ha sido responsable de la conmemoración del décimo aniversario del Flamenco como Patrimonio Inmaterial (2020), del programa Flamenco Viene del Sur (2020 y 2021), de Música y Museos MUMU (2020, 2021 y 2022) y de Anfitrión (2022).

