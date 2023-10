Nueva gira europea de Bruce Springsteen: dos conciertos en Madrid y uno en Barcelona

J. C.

Bruce Springsteen y la E Street Band ofrecerán dos conciertos en el Cívitas Metropolitano de Madrid y uno en el Estadi Olímpic de Barcelona los días 12, 14 y 20 de junio de 2024, según ha anunciado ese martes la promotora Doctor Music. Los conciertos formarán parte de la gira 2024 Word Tour, que incluirá 22 actuaciones en estadios de toda Europa. Se iniciarán el 5 de mayo del próximo año en Cardiff (Reino Unido).

Previamente, Bruce Springsteen and The E Street Band completarán una gira de 24 conciertos por Norteamérica, que abrirán el próximo 19 de marzo en Phoenix (EEUU). En Europa, la gira de The Boss y su banda pasará por Reino Unido, Irlanda, Francia, República Checa, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, para acabar otra vez en el Reino Unido con un concierto en el Wembley Stadium de Londres el 25 de julio.

En España, Bruce Springsteen and The E Street Band actuarán los días 12 y 14 de junio en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, ciudad por la que no pasó en su gira de este año, y el día 20 de junio volverá al Estadi Olímpic de Barcelona.

[Bruce Springsteen desata la euforia en Barcelona ante casi 60.000 personas: entre el rito y el ritual]

Las entradas para los conciertos del 12 y 14 de junio en Madrid se pondrán a la venta el martes 7 de noviembre a las 10:00 horas. Para el concierto del 20 de junio en Barcelona, las entradas saldrán a la venta el martes 14 de noviembre a la misma hora de las otras actuaciones.

El precio oscilará entre los 65 y los 128 euros para las entradas de asiento reservado en grada, de 128 euros para pista delantera y 88 euros para pista trasera (85 en Barcelona), gastos de distribución no incluidos, y se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por compra.

La gira europea de Bruce Springsteen and The E Street Band en 2023 vendió más de 1,6 millones de entradas y obtuvo grandes elogios como uno de los mejores espectáculos en la carrera de la banda.

Sigue los temas que te interesan