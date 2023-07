El CCCC intensifica su relación con el arte digital a través de Cultura Online

Una sala completamente vacía se convierte en una gran exposición de cultura online en cuanto se pulsa el botón de encendido. Cien por cien sostenible, en la muestra inaugurada en el Centre del Carme de València el pasado mayo, no hay cartelas, ni paneles, todo es digital y las piezas expuestas digitalmente incluyen códigos QR para acceder al contenido completo desde los dispositivos móviles.

Así, la sala Ferreres-Goerlich del CCCC y la página web, creada especialmente para la ocasión, son las dos caras de un innovador proyecto ideado por José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y el Centre del Carme, que ha co-comisariado junto a Nuria Blaya.

Un proyecto que reúne los cien trabajos seleccionados para la convocatoria #CMCVaCasa Cultura Online, realizados por profesionales del arte, la investigación y el pensamiento, nacidos o residentes en la Comunitat Valenciana y que desarrollan su trabajo en el campo de las artes visuales en sentido amplio (teoría y práctica). Las obras pudieron presentarse hasta el pasado 15 de febrero y, a partir de ahí, un jurado formado por siete personalidades del arte y el diseño eligieron las cien que ahora se muestran al público.

“La exposición interactiva acerca la cultura contemporánea a las personas más allá del espacio físico y desde cualquier ubicación”, explica el director y comisario Pérez Pont. Además, también puede disfrutarse de la exposición de manera física: “La experiencia presencial adquiere un especial valor con el montaje que hemos diseñado para la sala Ferreres-Goerlich del CCCC”, señala.

“Los contenidos tienen tanta profundidad y tanta contundencia que decidimos agruparlos por temáticas en lugar de hacerlo por formatos, como sería más previsible”, añade Nuria Blaya, co-comisaria de la exposición.

Vista de la instalación en el CCCC. Foto: Juan R. Peiró

Ocho ejes conceptuales

Así, tanto la exposición y como la plataforma en línea se vertebran en torno a ocho grandes ejes temáticos y conceptuales “elaborados a partir de un lento paseo por los espacios y las obras, que nos ha permitido conocer las tendencias más recientes de la cultura contemporánea, que es la que queremos ofrecer a los públicos y a quien se acerque a este encuentro entre lo real y lo virtual”, continúa Blaya.

La selección presenta obras que tienen que ver con ‘Mundos virtuales. Metáforas científicas’, que reúne trabajos como Identidad cuántica de Clara Boj y Díaz o Nadie en las abuelas de Teresa Tomás. En ‘Paisajes, mapas, viajes’ pueden verse los de La Cuarta Piel, Prótesis y Bestiario: #1 Monte Benacantil, Elia Torrecilla, srever_nomom (the process), o David Trujillo, Fuera De Campo_Outside of the field of action.

En la sección ‘Acciones. Reivindicaciones’ el artista Lucas Selezio de Souza, por ejemplo, muestra Lost in translation, una obra sobre la desinformación a partir de la crisis de la Covid, y Sara Gurrea, en Crónicas recientes, agrupa los textos sobre autopropaganda de los partidos políticos españoles en Twitter. Y ‘Nuevas narrativas’ muestra los proyectos de Fermín Jiménez Landa que presenta Quiromancia, Alex Peña, El teatro era un no-lugar, y Ana Císcar, The act of seeing with no eyes, entre otros.

‘Sostener la tierra. Propuestas y respuestas’ acerca al espectador las obras de Ángel Masip, Perovskite, Bibiana Martínez, Dime algo dulce, cariño 1.0, o María Sainz Arandia, El jardín comestible. Mientras Marta Negre, con BIG_LOVE_DATA, Carolina Diego y Pablo G. García, con Los Macguffin, y Lucía Saiz Alegre, con La promoción, son algunos de los seleccionados en el apartado ‘Ecos y reflejos de una sociedad precaria’.

Vista de una de las salas del CCCC. Foto: Juan R. Peiró

‘Visibles más allá del género’ agrupa las obras de creadores como Anna Maria Staiano, Transexpace: Revuelta Galáctica, un proyecto experimental multimedia que incluye piezas corporales, live performance y una fotonovela, o Mapa de las mujeres rapadas del franquismo, de Mònica del Rey Jordà (Art al Quadrat), un mapa interactivo artístico basado en hechos reales sobre las mujeres que fueron represaliadas durante la dictadura.

Sonata es un vídeo creado a partir de los dibujos de la artista Eva Lootz, sobre los cuales el animador Carlos Cueto, bajo la coordinación de la compositora Sonia Megías, da vida a tres bolitas de color que representan a las tres voces. Al igual que los trabajos de Diana Guijarro, Jeepers Creepers, o Carlos Izquierdo y Sergi Hernández, Paseo sonoro, forma parte del último de los ejes temáticos, ‘Experiencias sonoras. Procesos creativos’.

“Son cien propuestas artísticas de mucha calidad, que ofrecen reflexiones muy oportunas y necesarias, formatos muy novedosos y, sobre todo, ángulos distintos desde los que mirar y posicionarse en el mundo. Queremos mostrar la ‘cara A’ del mundo virtual y las tecnologías, como lugar de intercambio y de difusión cultural”, sentencia Nuria Blaya.

Electrónica y light art

La exposición ha estado acompañada por un programa de sesiones de DJ semanales de la mano de theBasement que han dado vida a la instalación audiovisual Abismo de sucesos, creada para la ocasión por Vitamin Studio. Se trata de una pieza de light art que invita a reflexionar sobre la dualidad de la luz y la oscuridad, lo positivo y lo negativo, el equilibrio cósmico gracias al balance entre las energías, creando un ecosistema digital autónomo basado en sistemas astrofísicos.

Una propuesta paralela que, bajo el nombre de CCCC Cultura Online Music, combina música, arte y tecnología en el corazón de la exposición que permanecerá abierta al público hasta el 9 de julio, pero los contenidos seguirán accesibles online.

