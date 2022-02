La reina Letizia inaugura en solitario la edición 40 (+1) de ARCO

El rey Felipe VI y la reina Letizia se proponían inaugurar de manera oficial esta edición especial de ARCO. Sin embargo, las últimas noticias sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania han llevado al monarca a cancelar su habitual paseo por los pabellones 7 y 9 de Ifema y ha sido la Reina en solitario quien se ha acercado a algunos de los expositores de esta edición. Acompañada por el ministro de cultura, Miquel Iceta, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, y la Consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, el recorrido ha empezado cerca de las 11.45 en la veterana galería Juana de Aizpuru.

De ahí se han acercado al stand del diario El País, Simon Lee y Casado Santapau, donde los galeristas han tenido la oportunidad de hacer un breve recorrido por su espacio. En este último, la reina Letizia se ha interesado por la obra de José Vera Matos, artista que “trabaja con libros que lee y transcribe al papel”, explica la galerista María Concepción de Santa Pau. Vera Matos lee mucho sobre filosofía y le interesan los pensadores italianos incluso se empapa de algunas “utopías que no se han llegado a publicar”.

Tras esta breve parada la Reina se ha saltado el itinerario fijado para detenerse un momento con Helga de Alvear, veterana galerista que se ha mostrado preocupada por la guerra desatada entre Rusia y Ucrania. “Ha venido a saludarme a mí. Está interesada en el arte como lo demostró hace un año cuando visitó durante cuatro horas el museo de Cáceres”, apunta. Al parecer, la Reina no se ha percatado de la presencia de la obra de Santiago Sierra. No obstante, la galerista ha hecho hincapié en que “la obra tan solo muestra una mano porque pasamos hambre”. Por ahora, Helga de Alvear ha comprado ocho obras en la feria: “soy una viciosa, si veo algo que me gusta y puedo pagar, lo compro”, afirma.

Tras el paso por la galería de Cristina Guerra ha llegado el momento de Pasto, stand en el que ha sido recibida por César Augusto Abelenda y la artista Alejandro ‘La Chola’ Poblete, con quien ha mantenido una larga conversación. “Pensé que sería un encuentro rígido pero no lo ha sido. Lo primero que me ha preguntado ha sido por el pronombre con el que me siento más cómoda. Le he dicho que con el femenino”, asegura La Chola Poblete. Artista visual y disidente sexual, en su obra trata asuntos como “los orígenes, la identidad, el género y lo queer”. Por eso, en las formas de las figuras que pueblan sus piezas “no se denota lo binario”.

“Nos volvemos a ver 500 años después”, le ha dicho La Chola Poblete a la monarca para romper el hielo en referencia a la colonización, tema sobre el que también reflexiona en su obra. “Le hablé de las crónicas de Poma Ayala”, sostiene. La artista, en definitiva, busca “repensar esa parte de la conquista, el sincretismo, la religión y el neocolonialismo”.

Tras esta nota política del itinerario, la reina Letizia se ha detenido frente a la obra de Patricia Dauder que expone ProjecteSd. “Aquí hemos querido ser fieles al montaje que la artista hizo en Barcelona el año pasado”, comentan las galeristas. Interesada por el papel japonés de la pieza y la técnica de la litografía, la Reina ha querido saber cómo ha sido tratado dicho material antes de continuar hacia los espacios de Marta Cervera y Leyendecker.

Poco después, el itinerario se ha adentrado en el Programa Opening, donde las comisarias han sido las encargadas de explicarle la selección. El recorrido, que ha hecho un alto muy cerca del stand de Ginsburg, donde se expone la pieza Cerrar para abrir, de la joven Wynnie Mynerva en la que vemos una vagina siendo intervenida y sangrando en ocasiones, ha durado algo más de una hora y ha concluido con unas breves paradas en los stands de los periódicos El Mundo y ABC. Con este paseo por la feria, esta edición 40 (+1) de ARCO queda abierta al público general.

