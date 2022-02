Certificado Covid y mascarilla FFP2: así será la edición 40 + 1 de ARCOmadrid

Este año ARCOmadrid, la feria de arte contemporáneo más importante de nuestro país, celebra su edición 40 + 1 en sus fechas habituales. A partir del 23 de enero y hasta el 27, los pabellones 7 y 9 de Ifema se llenarán de arte con la presencia de 185 galerías (un número ligeramente inferior a los niveles prepandémicos) procedentes de 30 países. Sin embargo, la pandemia sigue sin dar tregua y los organizadores de la feria no se la juegan: se exigirá pasaporte covid o una prueba negativa realizada 24 horas antes y mascarilla FFP2 para acceder al recinto.

"Volvemos al espacio que históricamente hemos ocupado con nuestra fecha. ¿Va a ser lo mismo? Evidentemente, no después de lo que ha pasado, que nos ha hecho pensar mucho y por eso será una feria un poco más pequeña. Pero queremos volver a la normalidad desde el trabajo", ha admitido Maribel López, directora de la feria.

La distribución de las galerías en el recinto quedan de la siguiente manera. 159 son las que componen el Programa general y a ellas se suman tres secciones comisariadas: 19 galerías formarán parte de ARCO 40 (+1) Aniversario, 8 compondrán Nunca lo mismo. Arte Latinoamericano y 15 estarán presentes en Opening by Allianz.

La pasada edición iba a ser sinónimo de conmemoración y, sin embargo, las celebraciones de aquel cumpleaños se vieron pospuestas por la Covid. De modo que este año se recuperan en ARCO 40 (+1), programa comisariado por María Inés Rodríguez, Francesco Stocchi y Sergio Rubira en el que participan galeristas que han trabajado y asistido a la feria de manera incansable. “Esta sección pondrá de manifiesto la esencial relación de las galerías y sus artistas con la presentación de creadores con los que trabajaron en los primeros años de ARCO y cuyo vínculo perdura hoy”, aseguran desde la organización.

Galerías como Juana de Aizpuru, Leandro Navarro o Chantal Crousel son algunos de los nombres que componen esta sección en la que se darán cita obras de artistas como Mona Hatoum, Mario Merz, Dora García, Monica Bonvicini, Matt Mullican o Gilbert and George que a su paso por la feria no encontraron comprador. “No es más de lo mismo, puesto que ya hay secciones que hablan de artistas nuevos. Se pretendía buscar esas obras que no están en el museo y siguen en el mercado, obras huérfanas que deberían estar en colecciones o museos. Se trata además de piezas de los años 80 o 90 no vistas hace mucho tiempo y que, en algunos casos, están hasta guardadas en almacenes", ha apuntado Sergio Rubira.

Sin duda, este homenaje se presenta en paralelo a los contenidos del Programa General en el que participan galerías reconocidas como Perrotin, Heinrich Ehrhardt o Elvira González al tiempo que se unen nuevas presencias.

Otra de las novedades de este año la encontramos en el programa Proyectos de Artista, que en esta ocasión está enfocado a visibilizar el arte hecho por mujeres. De modo que los 17 expositores que componen este programa y que estarán distribuidos por el recinto contribuirán a dar mayor visibilidad y protagonismo al trabajo de las creadoras como Irma Álvarez Laviada, Leiko Ikemura, Inés Medina, Vera Pagava, Marianna Simnet o Sandra Vásquez de la Horra.

La feria no se olvida de sus SOLO / DÚO, programa en el que 24 galerías dedicarán su stand a proyectos individuales o en diálogo. Y, sin dejar de lado a las galerías más jóvenes, ARCO apuesta por Opening by Allianz, compuesta por 15 galerías seleccionadas por Övül Durmuşoğlu y Julia Morandeira.

Por otro lado, la sección Nunca lo mismo. Arte Latinoamericano, formada por una selección de 9 artistas latinoamericanos de 8 galerías internacionales, contribuirá a reforzar el posicionamiento latinoamericano de la feria a través de galerías de diferentes países.

En total 185 galerías, lo que supone un ligero descenso respecto a la edición de 2020, a la que acudieron 210. Maribel López ha reconocido que se trata de un "ejercicio de contención voluntario, queríamos que se redujera el tamaño sutilmente". No obstante, el optimismo es quien reina entre los organizadores de la cita antes de su apertura. "Por el momento, los registros de profesionales y peticiones de visitantes y coleccionistas son muy buenas. Además, hemos percibido que las ganas de llegar a la feria con voluntad de comprar son muy altas, solo falta esperar a que se confirme en los días que se celebra la feria", ha concluido López.

