Esta semana en tu quiosco: Agustín Fernández Mallo, en El Cultural

Poeta, físico, ensayista y narrador, Agustín Fernández Mallo lleva dos décadas reflexionando sobre los desafíos que plantean la tecnología y los nuevos lenguajes digitales.

Tras Teoría general de la basura o La forma de la multitud, ahora publica El ángel de la Inteligencia Artificial, un libro que propone una analogía tan extraña como precisa: la IA que soñamos con crear, y que él califica de IA evolucionada, se parece, más que a ninguna otra cosa, a un ángel caído. Charlamos con el autor.

Y además:

LETRAS. Entrevista con Andrea Abreu, que regresa a las librerías tras el éxito de Panza de burro. Su nueva novela, Pajaritos preñados, es nuestro Libro de la semana. Una historia pequeña de personajes heridos que intentan subsistir en un mundo insoportable.

ARTE. Escogemos siete artistas con siete propuestas de cara a la nueva temporada de exposiciones. Del eje de Doctor Fourquet a Carabanchel, pasando por Salesas, Chamberí o el distrito Centro, las galerías de Madrid se activan a través de distintas rutas.

FLAMENCO. La Bienal de Sevilla busca nuevas fórmulas en su 24.ª edición y celebra el centenario de la Edad de Oro del flamenco. Reunimos a seis grandes figuras que estrenan obra: el pianista Dorantes y los bailaores Ana Morales, Israel Galván, Andrés Marín, Olga Pericet y David Coria.

TEATRO. Els Joglars revisita El retablo de las maravillas en el 65.º aniversario de la compañía. Albert Boadella dirige esta pieza cervantina que se puede ver en el teatro Fernán Gómez.

CINE. Entrevista con Fernando González Molina, director de Cronos, película que se adentra en el atentado yihadista en las Ramblas de Barcelona, en el que murieron dieciséis personas.

CIENCIA. El historiador de la Ciencia José Manuel Sánchez repasa las catástrofes del verano –incendios, inundaciones, etc.–, alertando de que el cambio climático va en serio. Se estima que cada centímetro de aumento del nivel del mar puede desplazar millón y medio de personas.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 4 de septiembre en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.