Muere Dolly Parton, la reina del country, a los 80 años

La legendaria estrella de la música country Dolly Parton, voz de himnos como Jolene o I Will Always Love You, ha fallecido este martes a los 80 años, según ha informado su sobrino Brian Seaver en su cuenta de Instagram. "Había imaginado la pesadumbre de este momento, pero no lo he sentido de verdad hasta ahora", dijo el familiar de Parton. "Es un honor. Un honor que se mezcla con un absoluto orgullo y una profunda tristeza".

La intérprete, con más de 6 décadas de trayectoria, llevaba varios meses fuera de los focos debido a problemas de salud. En 2025 pospuso seis conciertos que tenía programados en Las Vegas y tampoco fue a recoger el premio humanitario Jean Hersholt, otorgado por la Academia de Hollywood.

En octubre del año pasado, Parton compartió un vídeo para tranquilizar a sus fans, asegurando que todavía le quedaba mucho por hacer.

En ese mismo vídeo, demostraba una voluntad férrea por seguir acumulando nuevos logros y experiencias. "La gente me dice: 'Bueno, vas a cumplir 80 años'. ¿Y qué? Mira todo lo que he hecho en 80 años. Siento que apenas estoy empezando", insistía.

Finalmente, los continuos problemas de salud han podido con esta gigante de la música norteamericana.

Nacida en el seno de una familia humilde de Tennessee, Parton era la cuarta de doce hermanos. Pasaron su infancia en una cabaña de madera de una sola habitación sin electricidad ni agua corriente.

Su madre, Avie Lee, cantaba constantemente canciones de Inglaterra, Irlanda y Gales que contaban una historia. "Mamá tenía una voz conmovedora, y Dios mío, se sentía", escribió Parton en su libro de 2020 Dolly Parton, Songteller, escrito en colaboración con Robert K. Oermann.

Las dotes musicales de la futura estrella country afloraron pronto. Tenía 6 años cuando escribió su primera canción: Little Tiny Tasseltop, una oda a su muñeca de mazorca de maíz con cabello de seda de maíz.

A los 11 años ya cantaba en una emisora de radio local, y a los 13 actuaba en el Grand Ole Opry, un concierto semanal de música country que se celebraba en Nashville, Tennessee.

Tras graduarse de la escuela secundaria, se mudó a Nashville para dedicarse a la música y comenzó una exitosa colaboración con el cantante de música country Porter Wagoner, que incluyó varios años en su programa de televisión y 14 duetos que alcanzaron los primeros puestos de las listas. Compuso su exitosa canción I Will Always Love You como despedida a Wagoner cuando decidió emprender su carrera en solitario.

El primer día que Parton llegó a la capital de la música country, conoció a Carl Dean, un pavimentador de asfalto. Se casaron dos años después, en 1966. A lo largo de su largo matrimonio, Dean rehuyó la fama y no salió de gira con ella, aunque fue la inspiración de muchos de sus grandes éxitos, incluyendo Jolene, que se basó en el enamoramiento de una cajera pelirroja por Dean.

Ambos temas, grandes hitos dentro de su carrera musical, fueron compuestos el mismo día, claro ejemplo de la rebosante capacidad creativa de Parton.

Su música no solo ganó popularidad entre el público, sino también entre otros cantantes que versionaron sus canciones; quizás la más famosa sea la interpretación de Whitney Houston de I Will Always Love You. Algunas de las versiones y duetos más queridos de Parton fueron con su ahijada, la estrella del pop estadounidense Miley Cyrus, y con el padre de esta, la estrella de la música country Billy Ray Cyrus.

Jolene ha sido versionada por artistas tan diversos como Beyoncé y The White Stripes.

Si bien Parton era una fuerza de la naturaleza en el escenario y una vocalista consumada, lo que la distinguía por encima del resto era su talento con las palabras. Parton escribió todas sus canciones de éxito. En total, se estima que compuso unas 3000 a lo largo de su vida, aunque solo grabó alrededor de 450.

Parton también desarrolló una admirable carrera como actriz. Debutó en el cine en 1980 con la película Cómo eliminar a su jefe, junto a Jane Fonda y Lily Tomlin. La canción principal le valió una nominación al Óscar a la mejor composición. En 2006, recibió otra nominación en la misma categoría por Travelin' Thru, escrita para la película Transamerica.

Entre sus otros papeles para la gran pantalla se incluyen La casa más divertida de Texas (1982), Magnolias de acero (1989), Rhinestone y Directamente... Shirlee (1992).

Veinticinco de sus canciones alcanzaron el número 1 en las listas de música country de Billboard y fue miembro del Salón de la Fama de los Compositores, recibiendo su máximo galardón, el Premio Johnny Mercer, en 2007. Fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022.

Parton recibió su primer premio Grammy en 1978 por su canción Here You Come Again. En 1988, ganó el premio People's Choice Award a la artista femenina favorita en todos los sentidos.

Parton publicó su último álbum, Dolly Parton & Family: Smoky Mountain DNA – Family, Faith & Fables, en 2024. En 2025 todavía la veíamos participando en otros proyectos musicales, como la colaboración con Sabrina Carpenter en su tema Please Please Please.

La cantante deja un legado musical de Parton de más de 90 álbumes en solitario. Vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y ganó 10 premios Grammy de 55 nominaciones.

Aunque parezca imposible, su actividad filantrópica y su trabajo en el mundo de los negocios eran equiparables, en dimensiones, a su abultada trayectoria musical. Fundó la empresa de producción cinematográfica y televisiva Sandollar junto a su antiguo mánager Sandy Gallin; la compañía llegó a producir éxitos como Buffy cazavampiros y la saga de películas El padre de la novia.

En 1986 adquirió una participación en el parque temático Silver Dollar City, en Tennessee, lo rebautizó como Dollywood y duplicó su tamaño en las dos décadas siguientes; desde entonces se han abierto un spa, un complejo de cabañas, un concepto de teatro-restaurante y un parque acuático con la marca Dollywood.

La Fundación Dollywood, financiada a través de estos negocios y proyectos creativos, se creó en 1988; al principio concedía becas universitarias y gestionaba un programa para ayudar a los niños a terminar la secundaria en su condado natal, Sevier (Tennessee).

En 1995, Parton lanzó el proyecto Imagination Library, que enviaba cada mes un libro adecuado a la edad a todos los niños del condado hasta que cumplían cinco años. "Mi padre no sabía leer ni escribir, y vi lo incapacitante que podía ser eso", explicó. El proyecto se expandió a todo el país en 2000 y a nivel internacional en 2006. A día de hoy, desde la asociación se distribuyen casi 25 millones de libros al año en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido e Irlanda.

La familia, de hecho, ha pedido a los fans que no manden flores a Parton, sino que donen libros a la asociación. Es la mejor forma de que el inmenso legado humanitario seguirá vivo.