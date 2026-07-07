Javier Bardem luce la camiseta de España y defiende su patriotismo "plural y progresista"

Este lunes, Javier Bardem lució en la grada del estadio de Dallas la camiseta de la selección española de fútbol, durante el encuentro contra Portugal en el que el equipo de Luis de la Fuente se clasificó para los cuartos de final del mundial.

En el partido anterior, contra la selección de Austria en Los Ángeles, el actor español no vistió la camiseta, por lo que fue criticado. En cambio, su esposa Penélope Cruz y la cantante Rosalía, que asistieron con él al partido, sí la llevaron. Además, en aquel encuentro, el actor sacó una bandera de Palestina.

Ayer, además de ponerse la camiseta de España, Bardem decidió compartir en redes sociales un largo comentario en el que reflexiona sobre su concepto de patriotismo, compatible con su postura política progresista y con la diversidad cultural.

“En esta España de colores tan vivos cabemos tod@s. Son los colores de la España plural y progresista que no teme a su propia diversidad, sino que la convierta [sic] en su mayor fortaleza. Una España donde todas las personas, con independencia de su origen, lengua, cultura, identidad sexual o creencias, puedan sentirse parte de un proyecto común basado en la igualdad, la justicia social y el respeto mutuo", ha escrito el actor en su perfil de Instagram, acompañando a una foto en la que se le ve con la camiseta y en la que utiliza un sticker con la bandera de España para ocultar el rostro de uno de sus hijos.

"Un lugar consciente de que su historia, su riqueza cultural y su diversidad territorial no son una amenaza, sino uno de sus mayores patrimonios”, continúa el texto.

Javier Bardem con la camiseta de la selección española en la grada del estadio de Dallas, este lunes. Reuters/Kai Pfaffenbach

“Ser progresista implica creer que el progreso social nunca está definitivamente conquistado. Significa defender una educación pública de calidad, una sanidad universal, el acceso a una vivienda digna, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la protección de las minorías, la lucha contra cualquier forma de discriminación y un modelo de desarrollo que sea compatible con la justicia social y la sostenibilidad ambiental”, añade el actor.

“Es la España plural y progresista que apuesta en [sic] la democracia, en la cultura como herramienta de libertad y en la capacidad de la sociedad para construir consensos sin renunciar a la diversidad de opiniones”, continúa el escrito de Bardem.

Javier Bardem, Penélope Cruz y Rosalía durante el partido de España contra Austria, el 2 de julio en Los Ángeles. Reuters/Jessie Alcheh

Por último, afirma: “Porque el patriotismo más sólido no consiste en imponer una única forma de entender el país, sino en trabajar para que todas las personas puedan vivir con dignidad, libertad e igualdad de oportunidades. Esa es la España que merece ser defendida: una España abierta, inclusiva, cultural y socialmente fuerte y profundamente democrática. Esos son los colores que nos enorgullecen a l@s E S P A Ñ O L A S y E S P A Ñ O L E S”.

Esa visión de una España inclusiva concuerda con otro momento muy comentado en este mundial: cuando Lamine Yamal, gran estrella de la selección y musulmán, celebró su gol frente a Arabia Saudí con un gesto que ha sido interpretado como una postración ante Alá en señal de agradecimiento.

Lamine Yamal performs sujood (the Islamic act of prostration) to thank God after scoring his first World Cup goal ❤️ pic.twitter.com/rCIMtAZSjm — Dr Rahmeh Aladwan (@doctor_rahmeh) June 21, 2026

Un símbolo incómodo

La controversia generada por este uso o falta de uso de la camiseta de España por parte de Bardem nos recuerda una vez más que la bandera nacional sigue siendo un símbolo incómodo para amplios sectores de la población española. Tras su uso exacerbado durante la dictadura franquista, lucirla hoy sigue viéndose como una manera de posicionarse políticamente a la derecha. De ahí la necesidad de Bardem de escribir ese largo manifiesto para justificar que, esta vez, haya decidido vestir la equipación española.

Esta relación problemática de España con su bandera es también uno de los factores que ha contribuido a que la segunda equipación, la blanca, haya sido un fenómeno de ventas, agotada en muchos sitios incluso antes de que empezara el mundial. Además de ser más "ponible" por el hecho de ser blanca, elude el tradicional rojo, azul y amarillo de la equipación principal.

La polémica de Bardem y su supuesta reticencia a lucir los colores nacionales cuando asistía como espectador al partido frente a Austria recuerda a otros casos similares en el contexto de la selección española.

En 2016, Gerard Piqué fue muy criticado por usar una camiseta de la selección de manga larga que recortó para dejar corta, en lugar de usar directamente la versión de manga corta, que tenía un ribete con los colores nacionales.

Mucho antes, en el mundial de 1982 que se celebró en nuestro país, el portero donostiarra Luis Miguel Arconada llevó medias blancas –igual que las que lucía cuando jugaba con la Real Sociedad– en lugar de las oficiales de color oscuro que tenían también un ribete con los colores de la bandera nacional. Para algunos, se trataba simplemente de una superstición; para un sector de la prensa y la opinión pública, era una negativa a lucir los colores de España.