Esta semana en tu quiosco: 250 años de Estados Unidos en 250 iconos, en El Cultural

El próximo 4 de julio será un poco más especial de lo habitual para los estadounidenses. Por el aniversario redondo de su Independencia, declarada en 1776 como desafío a la corona británica. Es una buena ocasión para preguntarnos, como en La vida de Brian con los romanos, qué nos han dado los americanos en el terreno cultural.



Al repasar, comprobamos de nuevo su inagotable capacidad para acuñar mitos y leyendas (Print the legend!) a través de la literatura, el cine, el teatro, la música... Una capacidad, sí, potenciada por la hegemonía económica mundial. Pero eso da para otro debate. Nos ha costado mucho, en fin, dejar esta lista en solo 250 entradas. Seguro que echarás de menos cosas. Ya nos dirás qué te falta

LETRAS

El latido de Wounded Knee, de David Treuer, protagoniza nuestro libro de la semana. En él desafía el mito de que la cultura indígena norteamericana terminó en la masacre de 1890. A través de crónica y memoria, demuestra la resiliencia, supervivencia y constante evolución de los nativos americanos hasta la actualidad.

ARTE

La mítica serie Los Americanos de Robert Frank llega a PHotoESPAÑA en el Espacio Fundación Telefónica. Sus fotos, en busca del sentido de un país, retratan con crudeza las tensiones sociales, el consumismo y la soledad que desmantelaron el sueño americano.

MÚSICA

Vuelve el verano y, con él, lo mejor del jazz a las costas españolas. Apuestas seguras como Diana Krall, Pat Metheny y Joe Lovano figuran junto a otras estrellas de todas las generaciones en los carteles de los festivales, que no se olvidan de rendir tributo a dos gigantes en su centenario: Miles Davis y John Coltrane.

TEATRO

La Compañía Nacional de Teatro Clásico, con Laila Ripoll al frente, inaugura la 49.ª edición del Festival de Almagro con una nueva versión de El caballero de Olmedo, texto canónico de Lope de Vega. Una propuesta escénica llena de magia, romanticismo y terror que se estrenará el jueves 2 de julio, devolviendo a la vida esta historia sobre amor y muerte.

CINE

¿Qué hay tras el rentabilísimo éxito de los filmes de terror de los veinteañeros Kane Parsons y Curry Barker? Analizamos el origen y la repercusión de dos filmes que están marcando el año cinematográfico. La conclusión: el fenómeno no da para tanto.

CIENCIA

Sánchez Ron explica el papel de la ciencia en la Declaración de Independencia americana a través de Thomas Jefferson. Su admiración por los axiomas de Euclides y Newton transformó verdades "sagradas" en "evidentes", uniendo el nacimiento de Estados Unidos al pensamiento científico.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 26 de junio en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.