Esta semana en tu quiosco: Juan Diego Flórez, en El Cultural

Portada de El Cultural del 6 de marzo de 2026. Juan Diego Flórez fotografiado por Gregor Hohenberg

Entrevista con el tenor, referente mundial del género lírico, que está de gira en España y publica nuevo disco. Además, la nueva novela de Fernando Aramburu y el centenario de Paco Rabal. A la venta el 6 de marzo.

En plena madurez artística, pero sin renunciar a la ligereza que lo erigió en referente mundial del género lírico, el tenor Juan Diego Flórez presenta en España un recital que traza su propio itinerario vocal: de Mozart y Rossini al lirismo francés y la zarzuela.

Junto al pianista Vincenzo Scalera, el cantante peruano afronta una gira por España con las entradas agotadas. Un preludio de la salida de su nuevo disco este mismo mes, Belcanto Songs. Al final, como es tradición, sacará la guitarra. La querencia popular... Lo entrevistamos.

Y además:

LETRAS. Crítica de Maite, el último libro de Fernando Aramburu, autor de Patria. La trama familiar de la novela se enmarca en los días del secuestro de Miguel Ángel Blanco. Es nuestro Libro de la Semana.

ARTE. Debate por el futuro de las galerías en ARCO, que sigue celebrándose hasta el domingo. Invitamos a cinco galeristas a reflexionar sobre el modelo, que debe ser flexible y cercano, y cuestiones como la reivindicación del IVA cultural.

ÓPERA. Desembarca en el Teatro Real una novedosa producción de El sueño de una noche de verano, de Benjamin Britten. Hablamos con Deborah Warner, que estará al frente de la escena. Ivor Bolton gobernará el foso del coliseo madrileño.

TEATRO. La Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico tiñe de energía y frescura el estreno de la áurea El escondido y la tapada, de Calderón. La dirección, a cargo de Beatriz Argüello; la versión de Carolina África, con la que hablamos.

CINE. Entrevista con Olivier Assayas, que estrena El mago del Kremlin, donde retrata al ideólogo en la sombra del régimen de Putin. Además, recordamos a Paco Rabal en el centenario de su nacimiento.

CIENCIA. La invención del teléfono estaba "en el ambiente" y aunque Bell y Gray se disputaron la patente, el honor es del peculiar Antonio Meucci. El historiador de la ciencia José Manuel Sánchez Ron se hace eco de la primera llamada telefónica, hace 150 años.

