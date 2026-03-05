Muere a los 83 años el escritor António Lobo Antunes, gigante de las letras portuguesas

Eterno candidato al Nobel, era autor de una obra amplia con más de tres decenas de novelas editadas.

El escritor António Lobo Antunes, uno de los más grandes autores en lengua portuguesa, murió este jueves a los 83 años de edad, informó a Efe un portavoz de la editorial Leya, donde están varios de sus libros publicados.

Lobo Antunes era uno de los mayores escritores de la literatura portuguesa contemporánea y autor de una obra amplia con más de tres decenas de novelas editadas.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.