Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la serie 'Dawson crece'

James Van Der Beek, en la última ceremonia de los premios Emmy a la que asistió. Reuters

El actor estadounidense James Van Der Beek, protagonista principal de la serie "Dawson crece", ha fallecido este miércoles a los 48 años después de una batalla contra el cáncer, anunció su esposa en las redes sociales.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y elegancia", escribió su esposa Kimberly en Instagram.

Acerca de su legado, dijo que habrá "mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo".

Sin embargo, pidió "tranquilidad y privacidad mientras" lloran "la pérdida del amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo".

En la serie que se emitió entre 1998 y 2004, Van Der Beek dio vida al sensible e inseguro Dawson Leery.

Tras hacer público que padecía un cáncer colorrectal, Van Der Beek intentó ayudar a quienes se enfrentaban a batallas similares, según ha recordado el medio especializado TMZ.

Como parte de esa tarea, protagonizó un especial de dos horas de 'The Real Full Monty' en diciembre de 2024 para crear conciencia sobre las pruebas e investigaciones del cáncer de próstata, testicular y colorrectal.

